Цена нефти Brent превысила 117 долларов впервые с марта

Tекст: Тимур Шайдуллин

Мировые цены на нефть в пятницу ускорили рост до 3%. По состоянию на 18:39 мск цена декабрьских фьючерсов на марку Brent поднималась на 3,38% относительно предыдущего закрытия – до 117 долларов за баррель, отмечает РИА «Новости», исследовав данные торгов.

Ранее в ходе торгов показатель впервые с 19 марта превысил отметку в 117 долларов. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI в то же время дорожали на 3,53% – до 102,98 доллара за баррель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу котировки эталонной марки Brent пробили отметку в 115 долларов. В четверг стоимость фьючерсов на марку Brent обновила максимум с начала мая, превысив 113 долларов за баррель.

В понедельник стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре впервые с 20 мая поднялась выше 110 долларов за баррель.