Сьерра-Леоне выразила желание открыть заводы по сборке российских автомобилей

Tекст: Мария Иванова

Сьерра-Леоне рассматривает возможность создания сборочных заводов российских автомобилей на своей территории, заявил посол африканской страны в России Мохамед Йонгаво.

Он подчеркнул, что решение энергетических вопросов станет ключом к успешной реализации такого проекта. «Как только мы сможем решить энергетическую проблему, тогда все остальное просто встанет на свои места», – цитирует его РИА «Новости».

Посол добавил, что в стране есть интерес к российским автомобилям, и ему уже поступали пожелания от частных лиц о возможности открытия цеха по сборке УАЗ «Патриот». Йонгаво выразил готовность содействовать развитию сотрудничества с российскими автопроизводителями, подчеркнув, что сборочные заводы в Сьерра-Леоне будут «более чем приветствоваться».

Помимо автомобильного сектора, Сьерра-Леоне также заинтересована в развитии прямого авиасообщения с Россией. По словам посла, Фритаун готов вести переговоры с «Аэрофлотом» о прямых рейсах, что создаст дополнительные возможности для туризма, образования и бизнеса. «Если будет прямой рейс отсюда в Сьерра-Леоне, это было бы позитивным событием», – заявил он.

Открытие прямого авиасообщения между Россией и Сьерра-Леоне может увеличить приток туристов и способствовать развитию двустороннего сотрудничества.Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров

обозначил планы по расширению дипломатического присутствия России в Африке. До 2026 года планируется открыть посольства в семи африканских странах: Гамбии, Либерии, на Коморских островах, в Нигере, Сьерра-Леоне, Того и Южном Судане.