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Лавров заявил о готовности России к диалогу на равных с любой страной
Лавров заявил, что Россия готова к взаимоуважительному диалогу со всеми странами
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия открыта для равноправного и уважительного сотрудничества с любыми странами, готовыми к честному балансу интересов.
Лавров в ходе выступления на правительственном часе в Государственной думе заявил, что Россия готова к взаимоуважительному и равноправному диалогу с любой страной, пишет ТАСС.
Он отметил, что Россия всегда стремится к сотрудничеству на основе честного баланса интересов, будь то в сфере безопасности, политики, экономики или культуры. «Всегда мы будем готовы разговаривать взаимоуважительно с любой страной», – подчеркнул министр.
Лавров также сообщил о наличии у России множества партнеров на всех континентах, в том числе со странами ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, Ираном, Турцией и рядом арабских стран. Он добавил, что отношения с некоторыми государствами уже достигли уровня стратегического партнерства. «На всех континентах у нас много постоянных партнеров, с целым рядом из которых отношения уже вышли на уровень стратегического партнерства», – заявил министр иностранных дел.
Кроме того, Лавров обозначил планы России по расширению дипломатического присутствия в Африке. До 2026 года планируется открыть посольства в семи африканских странах: Гамбии, Либерии, на Коморских Островах, в Нигере, Сьерра-Леоне, Того и Южном Судане. Министр отметил, что «семь посольств – это достаточно серьезная цифра».
До этого Лавров оценил прогресс в связях с Африкой благодаря саммитам. Он указал на значительное увеличение числа контактов между Россией и странами Африки, как на высшем, так и на министерском уровнях. Это свидетельствует о растущем интересе и взаимопонимании между сторонами.