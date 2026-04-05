Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
В Сербии мигранта объявили подозреваемым в диверсии на газопроводе
Директор Военного агентства безопасности Сербии Джуро Йованич сообщил, что подозреваемый в попытке диверсии на газопроводе – мигрант, имеющий военную подготовку.
Подозреваемый в подготовке диверсии на газопроводе, по которому российский газ поступает в Венгрию, является мигрантом с военной подготовкой, сообщил глава сербской военной контрразведки Джуро Йованич, передает РИА «Новости». Инцидент произошёл в муниципалитете Канижа, где силовики обнаружили взрывчатку вблизи стратегически важного объекта.
Президент Сербии Александр Вучич уже проинформировал по телефону премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о случившемся. Вучич отметил, что подрыв газопровода мог бы привести к серьёзным перебоям в поставках газа для Сербии и Венгрии на много дней.
Генерал Йованич на брифинге заявил: «В этом конкретном случае мы располагали данными, что лицо из группы мигрантов с военной подготовкой попытается совершить диверсию на газовой инфраструктуре». По информации спецслужб, ситуация остаётся под контролем, а расследование инцидента продолжается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич сообщил о находке взрывчатки у газопровода для поставок и транзита российского газа в Сербию рядом с границей Венгрии.
Ранее Сербия и Россия согласовали продление газового контракта на три месяца и этим обеспечили стране основную часть потребностей в газе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об усилении защиты энергетических объектов страны после подрыва газопровода «Северный поток».