Победивший в Сербии «Студенческий список» отказался от антироссийских санкций

Эксперт: Новые власти Сербии не допустят деградации отношений с Москвой

Политолог Энтина: Новые власти Сербии сохранят близкие отношения с Россией

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«За годы нахождения у власти Александр Вучич так и не смог наладить диалог со значительной частью сербского общества. Этим в первую очередь и объясняется поражение партии экс-президента на выборах», – пояснила Екатерина Энтина, профессор, директор центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ.

Спикер напомнила: Вучич имеет огромный опыт в политике и отличается незаурядным умом. «Тем не менее он пошел по пути условного разделения сербского общества на «хороших» и «плохих». Этим решением политик в еще большей степени спровоцировал протестную волну против себя», – указала собеседница.

По словам эксперта, протестное движение выражало абсолютно законные и объективные требования. «Люди призывали власти к полноценному разбирательству по ряду громких коррупционных скандалов. Одно из дел касается обрушения навеса на железнодорожной станции Нови-Сад, приведшего к гибели 16 человек», – указала аналитик.

В данный момент, напомнила собеседница, ни одно из расследований не было доведено до логичного завершения. «Ситуация предсказуемо сделала требование борьбы с коррупцией одним из основных лозунгов протестного движения и оппозиционной избирательной кампании», – подчеркнула спикер.

Кроме того, продолжила Энтина, Вучича можно назвать заложником собственного успеха. «Сербская прогрессивная партия развивалась как экспансионистская сила, постоянно расширяющая состав. Она насчитывала более 750 тыс. членов. Для страны с населением 6,5 млн человек такие показатели означают фактически политическую монополию», – детализировала профессор.

Однако, указала спикер, процесс роста партийных рядов «замыкает сам себя». «Кусок экономического, финансового и карьерного пирога должен доставаться каждому новому члену. Но эти ресурсы не бесконечны и еще несколько лет назад фактически подошли к точке исчерпания», – рассказала собеседница.

«В итоге все большему количеству молодых людей просто не находилось места в экономических и карьерных лифтах Сербии. С решением этой задачи Вучич справиться также не смог», – подчеркнула политолог.

В итоге партия Вучича потерпела сокрушительное поражение. «Такой разрыв мало кто мог предсказать, он рассматривался как наименее вероятный даже представителями «Студенческого списка», – поделилась аналитик.

По ее словам, свою роль в отрыве сыграла и грандиозная мобилизация граждан с явкой выше 70%. «Такие показатели на выборах в Сербии в последний раз были в 2000 году, когда свергали режим Слободана Милошевича», – напомнила Энтина.

Спикер отметила: результат выборов не позволяет партии власти даже предполагать создание коалиционных вариантов работы в парламенте. «Кроме того, не прошла избирательный ценз Социалистическая партия – традиционный партнер Вучича. Ряды социалистов накануне выборов покинули несколько значимых членов», – продолжила она.

Эксперт также коснулась потенциальных изменений в российско-сербских отношениях в ближайшем будущем в свете изменения политического ландшафта Сербии.

«Внешнеполитическая программа «Студенческого списка» ничем не отличается от программы Вучича и от курса, заложенного во внешней политике Белграда в 2008 году», – считает политолог.

Сербская внешнеполитическая концепция зиждется на четырех столпах, детализировала собеседница. «Один из базисов – евроинтеграция при сохранении сбалансированных и масштабных отношений с Россией, США и Китаем. В ходе предвыборной кампании представители «Студенческого списка» с самыми разными политическими взглядами заявляли о недопустимости деградации отношений с Москвой и введения санкций», – пояснила профессор.

«Судя по всему, победившая партия будет придерживаться озвученных позиций. Это поспособствует сохранению Москвой высокого уровня отношений с Белградом, поддержке договоренностей по энергетике, по совместной работе на международных площадках и по многим другим трекам, развивающимся в двусторонних отношениях с 2000 года», – резюмировала Энтина.

Ранее бывший президент Сербии Александр Вучич признал, что его партия потерпела поражение на парламентских выборах, в то время как оппозиционный блок «Студенческий список» одержал победу, передает РИА «Новости». «У них будет 135-140 мандатов, у нас около 105, никто больше не вошел в Скупщину», – сказал он в штаб-квартире Сербской прогрессивной партии.

Он подчеркнул, что не будет чинить препятствий конкурентам. При этом экс-президент заявил, что за победой оппозиции стоят «глубинное государство» США и силы из стран ЕС. Вучич также не исключил, что в марте-апреле новые власти Сербии введут санкции против России. «Они сделают все, чего мы не хотели», – добавил он.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта поздравили «Студенческий список» с победой. «Мы готовы поддержать реформы в сфере верховенства права, свободы СМИ, борьбы с коррупцией и укрепления сильных демократических институтов, а также совместно работать над построением будущего Сербии в Европейском союзе», – заявили они.

Тем временем сторонники «Студенческого списка» устроили стихийное празднование в центре Белграда. Жандармерия в тяжелой экипировке и полиция под оскорбительные крики и свист молодежи покинули центр столицы.

Собравшаяся толпа повалила ограждение и разрушила пустующий лагерь сторонников Вучича «Чациленд», а также подожгла несколько палаток. Затем молодежь собралась на ступенях здания Скупщины, где скандировала, пела, свистела, размахивала флагами, зажигала файеры, запускала фейерверки.

В сентябре Вучич утвердил решение о роспуске Народной скупщины (парламента) Сербии. В этот же день правящая СПП официально выдвинула его кандидатом на пост премьера. Сам экс-президент не раз говорил о планах уйти в отставку и принять участие в парламентских выборах «как обычный гражданин». В конце прошлого месяца он покинул свой пост.

Видео выступления Вучича смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.