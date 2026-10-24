Сербская нефтяная компания NIS запросила у Минфина США продление лицензии

Сербская NIS подала в Минфин США запрос на продление лицензии после 30 октября

Tекст: Вера Басилая

В запросе отмечается важность NIS для обеспечения непрерывности поставок на внутренний рынок. Также подчеркивается, что регулярная работа нефтеперерабатывающего завода в Панчево имеет ключевое значение для поддержания энергетической стабильности Сербии, передает «Интерфакс».

Ранее Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) продлило венгерской MOL лицензию на продолжение переговоров о покупке сербской NIS до 30 октября.

Венгерская компания MOL договорилась с «Газпром нефтью» о приобретении 56,15% в NIS. Ожидается, что в дальнейшем MOL может продать миноритарный пакет ADNOC, а Сербия получит возможность увеличить свою долю в NIS на 5 процентных пунктов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сообщалось, что якобы венгерский концерн MOL подписал соглашение о выкупе российской доли в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Однако позже в тот же день MOL не подтвердила заявления о подписании договора.

1 октября власти США дали еще месяц на завершение переговоров о покупке венгерской компанией контрольного пакета акций NIS.