Разлив нефтепродуктов произошел при перекачке из танкера на Сахалине

При перекачке топлива из танкера на Сахалине произошел разлив нефтепродуктов

Tекст: Вера Басилая

Как сообщается в Telegram-канале транспортной прокуратуры, утечка нефтепродуктов произошла 20 апреля при проведении операций по перекачке топлива из танкера «Александр Кащук» в береговые емкости на шестом причале Холмского морского торгового порта города Холмска.

По данным прокуратуры, для предотвращения дальнейшего распространения нефтепродуктов на месте оперативно были размещены защитные боны, которые ограничили зону загрязнения и помогли минимизировать последствия.

В настоящее время Сахалинская транспортная прокуратура проводит проверку по факту разлива, чтобы установить причины происшествия и возможных нарушителей.

Ранее вице-премьер Виталий Савельев заявил, что рыболовство в Черном море не пострадало из-за разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе.

Президент Владимир Путин отметил на совещании с правительством РФ, что затонувшие танкеры необходимо поднять, чтобы они не стали миной замедленного действия.

