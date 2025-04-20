На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.4 комментария
Разлив нефтепродуктов произошел при перекачке из танкера на Сахалине
При перекачке топлива из танкера на Сахалине произошел разлив нефтепродуктов
На шестом причале Холмского морского торгового порта в Сахалинской области произошла утечка топлива при перекачке из танкера «Александр Кащук» в береговые емкости, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.
Как сообщается в Telegram-канале транспортной прокуратуры, утечка нефтепродуктов произошла 20 апреля при проведении операций по перекачке топлива из танкера «Александр Кащук» в береговые емкости на шестом причале Холмского морского торгового порта города Холмска.
По данным прокуратуры, для предотвращения дальнейшего распространения нефтепродуктов на месте оперативно были размещены защитные боны, которые ограничили зону загрязнения и помогли минимизировать последствия.
В настоящее время Сахалинская транспортная прокуратура проводит проверку по факту разлива, чтобы установить причины происшествия и возможных нарушителей.
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