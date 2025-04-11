Савельев: Разлив мазута в Керченском проливе не повлиял на рыболовство

Tекст: Валерия Городецкая

Савельев провел заседание правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе, в ходе которого со ссылкой на Росрыболовство сообщил, что ситуация с биоресурсами в Черном море остается стабильно положительной, сообщает Telegram-канал правительства России.

«Негативного воздействия от разлива нефтепродуктов на промысел рыбы и морепродуктов не зафиксировано», – сказал он.

Вице-премьер сообщил, что специалисты МЧС России продолжают очистку дна Черного моря от мазута. На 19 участках пляжей Анапы и Темрюкского района обследовано почти 3,6 тыс. кв. м дна, собрано более 228 тонн нефтесодержащих отходов.

Сводная группировка «Морспасслужбы» и МЧС насчитывает 80 водолазов и шесть эжекторных установок для проведения работ. Министр транспорта России организовал подготовительный этап для установки коффердамов на затонувших танкерах «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», разрабатывается проектная документация.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что крымские пляжи полностью очищены от мазута, а незначительные выбросы не повлияют на проведение курортного сезона.

Накануне Роспотребнадзор сообщил, что курорты Сочи, Геленджика и Крыма находятся вне зоны риска по качеству атмосферного воздуха, морской воды и пляжного песка.