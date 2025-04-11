Крымские пляжи очистили от мазута

Аксенов сообщил об очистке пляжей Крыма от мазута и отсутствии угрозы курортному сезону

Tекст: Валерия Городецкая

«По мазуту обстановка спокойная. Хочу всем сказать, что пляжи полностью все вычищены. Выбросы абсолютно незначительные, не влияющие на проведение курортного сезона», – отметил Аксенов в ходе заседания правительственной комиссии по развитию туризма, сообщает РИА «Новости».

По его информации, в этом году в Крыму будут открыты 340 пляжей. На некоторых из них продолжаются восстановительные работы.

Напомним, в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».

В среду новые выбросы мазута обнаружили в результате утреннего мониторинга на трех участках побережья Анапы.

Накануне Роспотребнадзор сообщил, что курорты Сочи, Геленджика и Крыма находятся вне зоны риска по качеству атмосферного воздуха, морской воды и пляжного песка.