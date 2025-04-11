В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.0 комментариев
Крымские пляжи очистили от мазута
Аксенов сообщил об очистке пляжей Крыма от мазута и отсутствии угрозы курортному сезону
Крымские пляжи полностью очищены от мазута, а незначительные выбросы не повлияют на проведение курортного сезона, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«По мазуту обстановка спокойная. Хочу всем сказать, что пляжи полностью все вычищены. Выбросы абсолютно незначительные, не влияющие на проведение курортного сезона», – отметил Аксенов в ходе заседания правительственной комиссии по развитию туризма, сообщает РИА «Новости».
По его информации, в этом году в Крыму будут открыты 340 пляжей. На некоторых из них продолжаются восстановительные работы.
Напомним, в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».
В среду новые выбросы мазута обнаружили в результате утреннего мониторинга на трех участках побережья Анапы.
Накануне Роспотребнадзор сообщил, что курорты Сочи, Геленджика и Крыма находятся вне зоны риска по качеству атмосферного воздуха, морской воды и пляжного песка.