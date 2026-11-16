  • Новость часаПекин подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне
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    Когда Россия добьет железнодорожное снабжение ВСУ
    Названы причины отмены саммита НАТО в 2027 году
    Захарова раскрыла правду о «пытках» Джонсона водкой у Лаврова
    Топ-менеджеры США стали отказываться от знакомств из-за скандала с Хуангом
    Эстония рассмотрит вопрос закрытия границы с Россией с декабря
    ВС поразили сухогруз с военным имуществом для украинской армии
    Авианосец ВМС США направился в сторону Ближнего Востока
    Переводчик Путина прокомментировал свою популярность в соцсетях
    Молдавия закрыла выезд вернувшемуся лидеру Приднестровья
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Договориться мировым державам будет сложнее, чем в Ялте

    Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.

    2 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Итоги дипломатической недели вокруг Украины

    В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.

    10 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Русофобия оставила Европу в одиночестве

    Уход США из Европы больше похож на организованный вывоз активов, созданных еще по плану Маршалла, чем на бегство. Цель Вашингтона в том, чтобы после завершения трансатлантического сотрудничества только Америка говорила от имени всего Запада.

    0 комментариев
    16 ноября 2026, 05:56 • Новости дня

    В русском поселении на Аляске открыли новую школу из-за роста населения

    В основанном русскими поселении Николаевск на Аляске появилась новая школа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Департамент образования американского штата Аляска одобрил открытие новой школы в русском поселении Николаевск, население которого за последние годы увеличилось на 11%.

    Власти американского штата Аляска решили открыть новую образовательную организацию в русском поселении Николаевск взамен закрывшейся старой школы, передает РИА «Новости».

    Ранее появлялась информация о возможном закрытии школы в Николаевске в 2025 году из-за малого числа учеников, что вызвало опасения по поводу исчезновения поселения. Однако оценка численности жителей на июль 2025 года составила 364 человека, что на 11% больше показателей переписи 2020 года.

    Прежняя школа закрылась по окончании 2024–2025 учебного года. Новое учебное заведение получит государственное финансирование в 2027 финансовом году. В настоящий момент для нее ищут учителя начальных классов на полную ставку и педагога для детей с особыми потребностями на неполную ставку.

    Кроме того, администрации других русских поселений на Аляске, Нинильчика и Вознесенки, также открыли вакансии учителей на текущий учебный год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу перепись США зафиксировала стабильный рост населения в основанных выходцами из России населенных пунктах на Аляске.

    Ранее лидеры России и США выбрали Аляску в качестве места для проведения переговоров на высшем уровне.

    13 ноября 2026, 12:22 • Новости дня
    Рар: Европейцы не хотят менять систему безопасности на основе сдерживания России

    Политолог Рар: ЕС намерен тянуть время по вопросу системы безопасности в Европе

    Рар: Европейцы не хотят менять систему безопасности на основе сдерживания России
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейские столицы опасаются, что Вашингтон навяжет им некий новый договор с Москвой о системе безопасности на континенте, поэтому предпочитают тянуть время в надежде на укрепление позиций демократов в США, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что ЕС разделился на три лагеря при выборе переговорщика с Россией.

    «Европейцы не хотят менять существующую систему безопасности. Они считают, что архитектура Европы должна базироваться на силе НАТО и Евросоюза, на сдерживании России и на подключении Украины к западным структурам. При этом, по их мнению, у Москвы нет права менять эту систему в свою пользу. Поэтому готовность администрации Дональда Трампа искать компромисс с РФ в этом вопросе вызывает у европейских политиков непонимание», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    Вместе с тем, как указал собеседник, в столицах стран ЕС осознают: у США есть рычаги, чтобы заставить их согласиться на некий новый договор с Москвой, а Трамп вполне может проигнорировать партнеров и шантажировать их выходом из НАТО. «Отсюда решение европейцев тянуть время: не соглашаться ни на что, не назначать собственных переговорщиков, продолжать поддерживать Украину и надеяться на скорое укрепление позиций демократов в США, которые вернут политику к прежним «байденовским» позициям», – пояснил аналитик.

    Впрочем, ситуация внутри ЕС неоднозначна. «Жесткую и принципиальную линию поддерживают Германия, Франция, Польша и Дания. К ним относится и Британия, которая за кулисами руководит внешнеполитическими процессами. Отдельные страны – например Словакия, а теперь также Финляндия и Норвегия, – хотят смягчить линию и договориться с Москвой, но плана у них нет», – уточнил Рар.

    «Если говорить о кандидатах на роль переговорщика, то глава Евросовета Антониу Кошта видит, что в Европе разброд, и не хочет рисковать, выступая в роли посредника. Фигуру финского президента Александра Стубба отвергают в Германии – там боятся, что он окажется слишком уступчивым», – детализировал спикер.

    По его словам, есть также мнение, что переговоры должны вести немцы, которые «и так за все платят и все решают». «Но канцлер Фридрих Мерц сам отказывается говорить с Владимиром Путиным. Он не хочет сдавать позиции Украины», – указал политолог. «Таким образом, остается Кая Каллас. Наверное, ее и пошлют на переговоры, подобные тем, что прошли в Абу-Даби», – допустил эксперт, добавив, что против могут выступить США. «Глава евродипломатии совсем несговорчива, к тому же – явная русофобка», – акцентировал он.

    «Как бы то ни было, Европа будет тянуть время до саммита G20 во Флориде. Возможно, Мерц и Эммануэль Макрон вынуждены будут лично переговорить с Путиным. Что из этого получится, сказать трудно, ведь американцы и европейцы по-разному оценивают кризис на Украине. Администрация Трампа видит вину Запада в начале конфликта, в то время как Евросоюз рассматривает все как одностороннюю агрессию России», – заключил Рар.

    Ранее спецпосланник президента США и его зять Джаред Кушнер заявил, что Россия и Украина якобы договорились допустить представителей Европы на следующий раунд переговоров. По его словам, расширение формата контактов позволит обсудить устройство европейской безопасности после окончания боевых действий.

    «Долгосрочное прекращение боевых действий требует надежных гарантий безопасности, механизмов предотвращения конфликтов и взаимных обязательств по деэскалации, снижающих риск будущего конфликта», – сказал он. Кушнер добавил, что «никакие более широкие европейские механизмы безопасности не будут окончательно оформлены» без учета интересов безопасности Украины и достижения соглашения об урегулировании конфликта.

    Напомним, 10–11 ноября в Абу-Даби состоялись переговоры России и Украины при посредничестве США. 12 ноября прошла встреча Владимира Путина с американскими эмиссарами Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом. Она продлилась более двух часов. В ходе открытой части переговоров российский лидер призвал США помочь Европе определиться, чего она хочет – мира или войны.

    Путин подчеркнул, что любой ввод иностранных войск на Украину после заключения мира спровоцирует возобновление боевых действий, поскольку для Москвы их присутствие неприемлемо. «Европейцы знают об этом. Что мы слышим от них? Что после заключения мира они сразу же введут войска на территорию Украины. Что это означает? Мы уже об этом говорили: для нас это законная цель, то есть война тут же возобновится», – приводит слова президента сайт Кремля.

    Он указал, что администрация Дональда Трампа в этом случае предложила договориться об инструментах обеспечения безопасности в Европе в целом. «Что мы слышим от европейцев? Говорят: нет, только после мира на Украине. Но после мира на Украине они собираются вводить войска на территорию Украины. А это продолжение войны. Круг замкнулся», – добавил глава государства.

    Помощник президента России Юрий Ушаков после встречи Путина с американскими переговорщиками заявил, что Москва готова вместе с Вашингтоном немедленно приступить к обсуждению европейской безопасности. По его словам, РФ рассчитывает, что страны Европы поддержат работу над новой долгосрочной архитектурой безопасности.

    Однако в европейских столицах снова наблюдаются тревога и раскол. Так, премьер-министр Эстонии Кристен Михал испугался, что Европа оказалась в «ловушке», согласившись обсуждать архитектуру безопасности региона в рамках переговоров по конфликту на Украине. По его мнению, Россия якобы не может участвовать в обсуждении архитектуры безопасности.

    В свою очередь издание Politico отмечает, что Евросоюз, предположительно обеспечивший себе место за столом переговоров, разрывают споры о том, кто будет выступать от имени объединения. Причем эта тема затмевает саммит в Дублине, который не должен был быть посвящен Украине. По информации журнала, Евросоюз разделился на три основные группы по вопросу выбора представителя для переговоров с Москвой по украинскому урегулированию.

    Первая группа поддерживает кандидатуру главы Евросовета Антониу Кошты, считая его самым приемлемым кандидатом благодаря его институциональной должности. Второй лагерь выступает за переговорщиков из Франции и Германии. Эти страны не хотят уступать свои места за столом переговоров и вряд ли одобрят сделку, которая даст Брюсселю монополию на представление интересов всего Евросоюза в процессе переговоров.

    Третий, самый малочисленный лагерь предлагает назначить главу европейской дипломатии Каю Каллас. Однако ряд дипломатов считает ее худшим из возможных кандидатов из-за антироссийской позиции, называя подобное предложение шуткой.

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    13 ноября 2026, 17:33 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер рассказали лидерам стран ЕС об итогах встречи с Путиным

    Туск: Уиткофф и Кушнер рассказали лидерам стран ЕС об итогах встречи с Путиным

    Уиткофф и Кушнер рассказали лидерам стран ЕС об итогах встречи с Путиным
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и эмиссар Джаред Кушнер сообщили лидерам стран Европы об итогах своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    По словам Туска, Уиткофф и Кушнер в Дублине рассказали лидерам ряда европейских стран и представителям ЕС об итогах встречи с президентом Владимиром Путиным в Москве, передает ТАСС.

    «Вчера поздно вечером на военном аэродроме в Дублине состоялись переговоры с участием представителей США, Великобритании, Польши, Германии, Франции, Италии и институтов ЕС. Американцы сообщили об итогах встречи в Москве», – сообщил польский премьер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу спецпосланник Джаред Кушнер сообщил о прогрессе на переговорах делегаций России и Украины и в дискуссиях с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков рассказал об отмеченном на переговорах нежелании властей Украины завершать конфликт.

    Стив Уиткофф на встрече с президентом России заявил о возможности привлечения европейских стран к трехсторонним контактам.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Галибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    13 ноября 2026, 13:48 • Новости дня
    Павел Дуров: Экс-глава Nvidia Хуанг совершил ошибку новичка
    Павел Дуров: Экс-глава Nvidia Хуанг совершил ошибку новичка
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров (в списке террористов и экстремистов) заявил, что основателям компаний не следует заводить совет директоров. Он напомнил, как совет уволил его из «ВКонтакте» в 2014 году, и сравнил это с отставкой гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга.

    «В 2014 году мой совет директоров уволил меня за то, что я отказался сотрудничать со шпионами. В 2026 году совет директоров Дженсена уволил его за то, что он согласился сотрудничать с одним из них», – написал Дуров в своем Telegram-канале.

    «Так что совет директоров может вас уволить в любом случае. Основатели – не имейте совета директоров. Будьте сами себе советом», – посоветовал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американское издание Axios назвало 11 возможных преемников основателя Nvidia.

    Экс-главу Nvidia Дженсена Хуанга вызвали в Сенат США из-за связи с предполагаемой китайской шпионкой.

    Ни один из сотрудников Nvidia не высказался за отставку Дженсена Хуанга из-за шпионского скандала.

    На ваш взгляд
    Что в романе главы Nvidia Дженсена Хуанга с предполагаемой китайской шпионкой, на ваш взгляд, наиболее достойно осуждения?
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    13 ноября 2026, 23:01 • Новости дня
    Журналист Христенко рассказал об интриге при отлете Уиткоффа и Кушнера из Москвы

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер необычно повели себя после переговоров в Кремле, согласившись ответить на вопросы журналистов перед отлетом из Москвы, сообщил журналист Александр Христенко.

    По словам Христенко, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер удивили прессу перед вылетом из Москвы, неожиданно согласившись пообщаться с журналистами после переговоров в Кремле. Дополнительный интерес вызвал самолет американской делегации на летном поле правительственного терминала «Внуково-2», передает «Вести.Ру».

    Небольшой белый «Боинг-737» с синей полосой не имел опознавательных знаков, надписей, регистрационного номера и флага. Попытка скрыть визит с помощью неприметного лайнера привела к обратному эффекту.

    «Вдруг маленькая группа журналистов, в составе которой были «Вести», получила сигнал, что американские эмиссары по итогам переговоров в Кремле хотят ответить на вопросы прессы. Такого раньше не было. Необычно себя вел и вышедший из «Ауруса» спецпосланник Трампа», – поделился журналист Александр Христенко.

    Свое выступление американский эмиссар начал с того, что представился. По мнению Христенко, этот жест свидетельствует о готовности Вашингтона глубоко изучить коренные причины конфликта. Журналист добавил, что во время общения Владимир Путин привел участникам встречи доходчивый образ «из тумбочки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России обсудил со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером параметры масштабного обмена пленными с Украиной.

    Стив Уиткофф на встрече с президентом России заявил о возможности привлечения европейских стран к трехсторонним контактам.

    После переговоров Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.


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    13 ноября 2026, 19:38 • Новости дня
    Мерц призвал Вашингтон не допустить «второго Анкориджа» на встрече с Путиным

    Мерц: В ЕС опасаются «второго Анкориджа» в свете планов встречи Путина и Трампа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц признал наличие у европейских стран серьезных опасений по поводу возможных неожиданных решений по Украине на готовящейся встрече президентов России и США.

    По словам Мерца, в Европе опасаются новых неожиданностей от США в вопросе урегулирования украинского конфликта, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

    «Здесь, в Дублине, некоторые опасаются, что это может стать, так сказать, вторым моментом Анкориджа. В связи с этим я хочу еще раз озвучить наш сигнал США – пожалуйста, никаких сюрпризов», – заявил канцлер ФРГ журналистам на полях встречи Европейского политического сообщества.

    Он напомнил о планах американского лидера Дональда Трампа обсудить украинский вопрос с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе.

    Встреча лидеров АТЭС состоится 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне. Накануне заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил о продолжающейся подготовке к возможной трехсторонней встрече Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Мерц допустил участие пяти государств в возможных мирных переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о продолжении диалога Москвы и Вашингтона на планируемой двусторонней встрече на саммите АТЭС.

    Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил о возможности привлечения представителей европейских стран к трехсторонним переговорам по Украине.

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    14 ноября 2026, 17:20 • Новости дня
    Китай завершил подготовку к саммиту АТЭС в Шэньчжэне

    В китайском Шэньчжэне завершилась подготовка к саммиту АТЭС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мэр Шэньчжэня Ли Юнь сообщил об успешном окончании всех подготовительных работ к проведению саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

    Город укрепил транспортную, энергетическую и гостиничную инфраструктуру с минимальными неудобствами для жителей. «Все площадки и объекты готовы», – заявил Ли Юнь, передает ТАСС.

    В Шэньчжэне стандартизировали свыше 100 тыс. указателей на иностранных языках и установили более 7 тыс. устройств перевода на базе искусственного интеллекта. В такси появились объявления на китайском и английском языках.

    Более 3 тыс. банкоматов Шэньчжэня настроили на работу с иностранными картами, а свыше 1,6 тыс. банковских отделений подготовили к обмену валюты. Зарубежными картами теперь можно бесконтактно оплатить проезд в городском метро.

    Заместитель руководителя рабочей группы по подготовке провинции Гуандун Ван Си добавил, что организаторы обеспечили прием гостей, их размещение, питание и медицинское обслуживание. Особое внимание уделили вопросам общественной безопасности и связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в китайском Шэньчжэне к предстоящему саммиту АТЭС появились тематические баннеры и флаги на транспортной инфраструктуре.

    Администрация США сообщила о возможной трехсторонней встрече президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях саммита.

    В пятницу Россия, США и Китай продолжили согласовывать повестку этой встречи.

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    14 ноября 2026, 05:54 • Новости дня
    В МИД назвали логичной встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Бердыев: Возможная встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина была бы логичной

    Tекст: Антон Антонов

    Возможная трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС была бы логичной и востребованной, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

    «Их контакт в соответствующем формате был бы, конечно, логичным и востребованным», – сказал дипломат в интервью РИА «Новости».

    По словам Бердыева, лидеры трех стран неоднократно демонстрировали симпатии и уважение друг к другу, а также заинтересованность во встречах и достижении договоренностей.

    «Важно запастись терпением и дождаться официальных заявлений», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу администрация США сообщила о возможности трехсторонней встречи на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

    В пятницу Россия, США и Китай продолжили согласование повестки возможной трехсторонней встречи лидеров на полях саммита АТЭС с акцентом на ограничении использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.

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    13 ноября 2026, 17:14 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик около пяти часов летал у границ России

    Американский самолет-разведчик около пяти часов патрулировал границы России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет-разведчик США Bombardier Artemis II около пяти часов осуществлял патрулирование у границ России, облетая Калининградскую область.

    Борт вылетел с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» и направился на север, в том числе вдоль границы Белоруссии и Польши. Примерно в 11:35 мск он начал облетать границы Калининградской области, передает РИА «Новости».

    К 16:10 мск самолет завершил патрулирование, сделал петлю вокруг Калининградской области и направился обратно.

    Самолет Bombardier Artemis II был переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. Его регулярно используют для полетов вокруг Калининградской области и над Черным морем вдоль Крыма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг самолет-разведчик США Bombardier Artemis II около четырех часов вел патрулирование у границ России.

    В понедельник зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более пяти часов находился в районе Калининградской области.

    В прошлое воскресенье американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II дважды за день совершил полет вблизи российских рубежей.

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    14 ноября 2026, 11:08 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик заметили над Черным морем

    Американский самолет-разведчик совершил полет над Черным морем

    Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II совершает полет над акваторией Черного моря, следует из полетных данных.

    Самолет вылетел из международного аэропорта Констанца имени Михаила Когэлничану в Румынии и направился в сторону Черного моря, передает РИА «Новости». Борт летит над морем и придерживается курса на юго-восток.

    Самолет переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. Его регулярно используют для полетов вокруг Калининградской области и над Черным морем вдоль Крыма и других южных районов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II около пяти часов осуществлял патрулирование у границ России, облетая Калининградскую область.

    В среду источник в авиадиспетчерских службах сообщил о нахождении вылетевшего из Румынии самолета-разведчика НАТО над нейтральными водами Черного моря более девяти часов.

    В понедельник самолет-разведчик НАТО более пяти часов находился в районе Калининградской области.

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    13 ноября 2026, 08:55 • Новости дня
    Перепись США показала стабильный рост населения в русских деревнях на Аляске

    Tекст: Вера Басилая

    На протяжении последних шести лет в основанных выходцами из России населенных пунктах на Аляске зафиксировали стабильный демографический прирост после продолжительного периода спада.

    В расположенных на Аляске русских поселениях впервые за долгое время зафиксировали увеличение числа жителей. В частности, население основанной в 1968 году деревни Николаевск с 2020 по 2025 год выросло на 11% и достигло 364 человек, передает РИА «Новости».

    Аналогичная тенденция наблюдается в деревне Нинильчик на западном берегу полуострова Кенай, где количество жителей увеличилось на 13%, достигнув 956 человек. На территории Фокс-Ривер, объединяющей деревни Вознесенка, Раздольна и Качемак-Село, прирост составил 5,7%, а общая численность достигла 681 человека.

    До 2020 года демографическая ситуация в этих населенных пунктах характеризовалась оттоком населения. Например, в Николаевске число жителей снизилось с 345 в 2000 году до 318 в 2010 году. Ранее в СМИ появились утверждения о возможном исчезновении деревни в ближайшие 20 лет, однако официальная статистика опровергла этот прогноз.

    В воскресенье старейшая представительница русской диаспоры в США Евгения Бейли объяснила свое 103-летие русскими корнями.

    В прошлом году лидеры России и США выбрали Аляску местом для проведения переговоров на высшем уровне.

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    14 ноября 2026, 01:00 • Новости дня
    Песков: США пока не информировали Москву об итогах переговоров с Украиной

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон пока не сообщил Москве о результатах переговоров американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с руководством Украины в Дублине, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Пока нет», – приводит РИА «Новости» ответ Пескова на соответствующий вопрос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Белый дом положительно оценил результаты дипломатических усилий Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера по урегулированию конфликта на Украине.

    Кушнер сообщил о прогрессе на переговорах делегаций России и Украины и в дискуссиях с президентом России Владимиром Путиным и украинским руководством.

    Уиткофф и Кушнер рассказали лидерам стран ЕС об итогах встречи с Путиным.

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    13 ноября 2026, 20:46 • Новости дня
    Белый дом заявил об «обнадеживающем прогрессе» на переговорах по Украине

    Белый дом: Усилия Уиткоффа и Кушнера по Украине принесли обнадеживающий прогресс

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли положительно оценила результаты дипломатических усилий американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера по урегулированию конфликта на Украине.

    «Обнадеживающий прогресс на пути к миру!» – написала Келли в соцсети, комментируя работу американских дипломатов. Она отметила проведение второго раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби, встречи представителей президента США с Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, а также подготовку масштабного обмена пленными, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу специальный посланник президента США Стив Уиткофф и эмиссар Джаред Кушнер сообщили лидерам стран Европы об итогах своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    В тот же день Уиткофф анонсировал проведение еще одной встречи в рамках процесса украинского урегулирования.

    В пятницу спецпосланник Джаред Кушнер сообщил о прогрессе на переговорах делегаций России и Украины и в дискуссиях с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

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    14 ноября 2026, 23:54 • Новости дня
    Кушнер заявил о готовности России и Украины к практическим компромиссам

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что в ходе закрытых консультаций Россия и Украина продемонстрировали понимание необходимости уступок ради завершения конфликта.

    «В наших частных обсуждениях обе стороны понимают, что для прекращения этой войны потребуются практические компромиссы», – заявил Кушнер в X.

    По его словам, в ходе обсуждений появились новые идеи, которые могут привести к прорывам или помочь преодолеть оставшиеся разногласия.

    Он указал, что любое итоговое соглашение должно быть одобрено всеми вовлеченными сторонами, а Вашингтон поддержит лишь те решения, которые укрепят безопасность и снизят вероятность будущих кризисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Белый дом сообщил о положительных результатах дипломатических усилий США по урегулированию конфликта на Украине.

    Во вторник американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер выступили за прямое участие европейских стран в будущих консультациях.

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал об отмеченном на переговорах Путина с американскими спецпосланниками нежелании властей Украины завершать конфликт.

    Президент Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США в Кремле заявил, что для России единственной линией разграничения с Украиной является линия государственной границы.

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    14 ноября 2026, 23:59 • Новости дня
    Кушнер: США сосредоточены на организации диалога между Москвой и Европой

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон сосредоточен на организации прямого диалога между Москвой и европейскими партнерами, заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер.

    «Сейчас наше внимание сосредоточено на содействии прямому взаимодействию между Москвой и европейскими партнерами и подготовке повестки дня для следующего раунда трехсторонних переговоров», – заявил Кушнер в X.

    По его словам, НАТО сохранит статус ключевой опоры европейской безопасности, при этом альянс получит более надежные механизмы военного взаимодействия, связи, предотвращения инцидентов и взаимной деэскалации, а также практические способы разрешения споров до их перехода в кризис. Кушнер отметил, что именно для этого Вашингтон привлекает европейских партнеров к непосредственному участию в переговорах.

    «Именно поэтому мы работаем над тем, чтобы напрямую вовлечь наших европейских партнеров в эти дискуссии», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кушнер заявил о готовности России и Украины к практическим компромиссам.

    В пятницу Кушнер сообщил о существенном прогрессе на трехдневных переговорах с участием российской и украинской делегаций.

    В четверг он назвал сроки нового раунда многосторонних переговоров по Украине – следующую неделю.

    Кушнер также сообщил о начале обсуждения с европейскими представителями архитектуры безопасности на континенте.

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    16 ноября 2026, 04:55 • Новости дня
    Пекин подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне

    МИД КНР подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа 19 ноября

    Пекин подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В МИД КНР подтвердили трехстороннюю встречу на высшем уровне руководителей России, КНР и США в Шэньчжэне.

    «Девятнадцатого ноября председатель КНР Си Цзиньпин проведет в Шэньчжэне встречу на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом", – следует из сообщения представителя МИД КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о договоренности по трехсторонней встрече Путина, Си Цзиньпина и президента США в Шэньчжэне.

    Reuters узнало, что Китай выступил против обсуждения Украины на встрече лидеров России и США.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал предстоящую встречу лидеров России, Китая и США одним из важнейших событий начала XXI века.

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