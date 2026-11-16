Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Кингисеппский машзавод испытал патрульные катера для госслужб
В Петербурге прошли испытания патрульных катеров RX-1173 для госслужб России
Патрульные катера специального назначения RX-1173 успешно прошли испытания в рамках годового контракта для государственных служб России, сообщил собственник Кингисеппского машиностроительного завода Михаил Даниленко.
Патрульные катера специального назначения RX-1173 успешно прошли испытания в рамках годового контракта для государственных служб России. Стоимость контракта превысила 150 млн рублей, пояснил Даниленко ТАСС.
«Испытания прошли успешно. Катер достиг требуемой средней скорости – 82 км/ч. Он уверенно держался на курсе, стабильно набирал обороты и демонстрировал предсказуемую управляемость», – сказал он.
RX-1173 представляет собой однокорпусное глиссирующее судно с центральной надстройкой и открытым кормовым кокпитом. Катер предназначен для поисково-спасательных работ, патрулирования и служебно-разъездных задач. Судно может работать днем и ночью при температуре воздуха от минус 5 до плюс 35 градусов.
Сухой вес катера составляет 4,2 тыс. кг. На судно можно установить два двигателя максимальной мощностью по 350 кВт каждый, что позволяет развивать скорость более 80 км/ч на спокойной воде. Прочность конструкции обеспечивают таранный отсек и самоотливной якорный ящик в верхней части корпуса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Даниленко сообщал о передаче силовым структурам России около 180 катеров различных модификаций.
В мае холдинг КМЗ вывел на ходовые испытания девятиметровое судно для круглогодичного обслуживания атомных ледоколов.
В прошлом году Кингисеппский машиностроительный завод успешно завершил ходовые испытания патрульных катеров для МЧС с новыми китайскими двигателями.