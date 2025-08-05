КМЗ успешно испытал катера МЧС с новыми китайскими двигателями

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ходовые испытания патрульных катеров РПК-640 и ПК-500 с новыми китайскими двигателями мощностью 200 лошадиных сил успешно завершились, передает РИА «Новости». Даниленко сообщил, что ранее использовались моторы «Меркурий» от «Ямаха», однако компания перешла на китайские двигатели из-за санкционных ограничений.

Даниленко отметил: «Испытания с новым двигателем Parsun F200 прошли успешно. Китайские моторы отлично себя показали. Из-за санкций пришлось отказаться от японских». По его словам, новые моторы объемом 4,2 литра позволяют развивать катерам скорость до 65 километров в час.

Китайская сторона предоставила гарантию сроком на пять лет, что, по словам Даниленко, избавит от прежних проблем с логистикой и долгой доставкой запчастей. «Раньше нам приходилось ждать два-три месяца, было очень долгая логистика и соответственно увеличивался ценник», – добавил директор.

Контракт на поставку 199 патрульных катеров для МЧС оценивается в 2,7 млрд рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, патрульный катер РПК-640 прошел первые испытания и показал готовность к серийному производству на Кингисеппском машиностроительном заводе по заказу МЧС. Концерн «Калашников» вел переговоры о приобретении контрольного пакета акций группы компаний Кингисеппского машиностроительного завода. Министерство обороны должно получить первые морские дроны от холдинга KMZ до конца года.