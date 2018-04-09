«Калашников» наладит выпуск двигателей для кораблей

Концерн «Калашников» ведет переговоры о покупке контрольного пакета акций группы компаний Кингисеппского машиностроительного завода (КМЗ), который занимается производством и ремонтом дизельных двигателей и газотурбинных установок, в том числе осваивает сервис турбин, произведенных на Украине.

О решении «Калашникова» выкупить контрольный пакет акций группы компаний КМЗ (в нее входят ООО «Дизельзипсервис» и ООО «Кингисеппский машиностроительный завод») рассказал источник СМИ в судостроительной отрасли. По его словам, сделка еще в процессе, но уже идет оформление.

В «Калашникове» факт переговоров также официально подтвердили: «Это часть нашей стратегии и расширение компетенций в сервисе – в том числе, речь идет о синергии в сфере судостроения».

Как отметил источник в оборонной промышленности, покупка КМЗ связана с желанием концерна «развивать новое направление бизнеса». Другой источник подчеркнул, что в данном случае речь идет о развитии судостроительного кластера «Калашникова», но уже с упором на полный цикл.

КМЗ занимается производством, ремонтом и поставками дизельного, газотурбинного и палубного оборудования двойного назначения. Выступает головным исполнителем ряда контрактов в рамках гособоронзаказа, а также работает в кооперации: например, поставлял прибалтийскому судостроительному заводу «Янтарь» (Калининград) якорно-швартовое оборудование для большого десантного корабля проекта 11711 («Иван Грен») и океанографического исследовательского судна проекта 22010 (шифр «Крюйс»). Помимо производства собственной продукции КМЗ осуществляет ремонт и техническое обслуживание отечественных и зарубежных судовых газотурбинных и дизельных двигателей, в том числе с Украины (производства «Зоря-Машпроект»).

Осенью 2017 года завод прошел комплексный аудит, подтвердив возможность производства судовых дизельных двигателей семейств М-50 и М-500 для нужд ВМФ России и погранслужбы ФСБ. Ремонтом таких же двигателей собирается заниматься феодосийский судомеханический завод. Отраслевой источник говорит, что речь пойдет о «разделении труда»: крымское предприятие займется ремонтом дизельных двигателей для Черноморского флота, а остальной заказ себе сможет забрать петербургское предприятие. Главный вопрос заключается в ремонте двигателей, которые уже эксплуатируются в ВМФ России, говорит источник.