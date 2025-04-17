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Эксперт спрогнозировал экономические сценарии «мягкой посадки» и «шока» в России
Российская экономика находится на распутье между сценарием разумной достаточности и жестким кризисом, что связано с замедлением инфляции и возможными изменениями ключевой ставки, считает управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах.
По его словам, экономика России находится между двумя вероятными сценариями. Первый сценарий предполагает замедление инфляции до 6,5-7% к концу года и снижение ключевой ставки до 18-19% к декабрю, передает ТАСС.
Табах добавил, что высокие процентные ставки дорого обходятся бюджету.
Также эксперт отметил, что если экономика замедлится слишком быстро или санкционное давление ослабнет, возможно более резкое снижение ставки до 16% при инфляции около 6%.
Однако, если бюджетные расходы существенно возрастут, инфляция получит новый импульс, что уже наблюдалось в последние годы.
Второй сценарий, согласно Табаху, предполагает увеличение ставок и сильный спад экономической активности. Этот сценарий предполагает удержание ключевой ставки на уровне 21% до конца года.
Он подчеркнул, что в жестком сценарии экономический рост будет почти нулевым, а в не приоритетных отраслях – отрицательным.
При жестком сценарии финансовый рынок окажется под давлением, но будет стимулировано увеличение сбережений.
Спад в отдельных секторах приведет к снижению спроса на рынке труда, однако рост безработицы будет номинальным из-за демографических условий.
Ранее глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила о «мягкой посадке» российской экономики.