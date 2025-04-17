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Бывшего саратовского министра допросили по делу о выплатах
Экс-зампред правительства Саратовской области Павел Мигачев допрошен по делу о выплатах
Павел Мигачев, бывший министр строительства и ЖКХ Саратовской области, был допрошен как подозреваемый по делу о незаконных выплатах трем чиновникам Росреестра на общую сумму 4 млн рублей.
Как сообщает РИА «Новости», бывший министр строительства и ЖКХ Саратовской области Павел Мигачев был допрошен следственными органами в рамках дела о незаконных выплатах чиновникам Росреестра. По информации следствия, выплаты были частью региональной жилищной программы, на участие в которой федеральные государственные служащие не имели права.
Уточняется, что дело о превышении полномочий было возбуждено в январе текущего года. Следственные органы подали иски к чиновникам, получившим выплаты, для возврата средств в бюджет, и сейчас вопрос о возврате рассматривается в гражданско-правовом порядке.
Павел Мигачев возглавлял министерство строительства и ЖКХ региона с 2019 по 2022 год. Затем он стал заместителем председателя правительства Саратовской области, курирующим вопросы строительства, но лишился должности после критики со стороны Вячеслава Володина, который отмечал недостаточную организацию работы в сфере строительства области.
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