Прокуратура в Париже потребовала возобновить дело против Люка Бессона
Дело французского кинорежиссера, сценариста и продюсера Люка Бессона об изнасиловании может быть возобновлено по требованию прокуратуры Парижского апелляционного суда.
Бельгийско-голландская актриса Санд Ван Рой представила результаты нового анализа ДНК своего нижнего белья, которые повлияли на решение судей. Кассационный суд окончательно отклонил иск истца в июне 2023 года, пишет Liberation.
В судебном деле, начавшемся в 2018 году, произошел новый поворот. Прокуратура Парижского апелляционного суда запросила возобновление расследования по делу об изнасиловании режиссером Бессоном. Следственная палата должна рассмотреть этот запрос 2 июня, уточнила прокуратура.
Актриса подала заявление об изнасиловании против Люка Бессона 18 мая 2018 года после короткой встречи с ним в отеле в Бристоле. В заявлении она описала жестокое сексуальное нападение, за которым последовало падение в ванной комнате, где она потеряла сознание.
Через два месяца Санд Ван Рой сообщила о других изнасилованиях и сексуальных домогательствах, которые, по ее словам, произошли в течение двух лет «профессиональных отношений» с Люком Бессоном, после того как она снялась в его фильме «Валериан» и была исключена из фильма «Анна» .
В феврале 2019 года прокуратура Парижа отклонила эти жалобы , посчитав, что «установить характер предполагаемого преступления» невозможно. Тогда актриса подала иск о возмещении ущерба, что привело к началу судебного расследования в октябре 2019 года по обвинению в изнасиловании.
Эти обвинения были отклонены в декабре 2021 года, а решение было подтверждено Парижским апелляционным судом в мае 2022 года, прежде чем апелляция актрисы в Кассационный суд была окончательно отклонена в июне 2023 года.
Дело по обвинению Люка Бессона в изнасиловании закрыли во Франции.