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Экс-ректора нижегородского вуза арестовали за злоупотребление полномочиями
Бывший ректор Нижегородского государственного лингвистического университета (НГЛУ) Жанна Никонова помещена под стражу по делу о злоупотреблении полномочиями по решению Московского районного суда Нижнего Новгорода.
Никонову поместили под стражу на два месяца, передает ТАСС.
Согласно версии следствия, с 2023 по 2024 год Никонова вносила в приказы о премировании сотрудников вуза сведения о начислении сотрудникам стимулирующих выплат, часть которых в последующем женщины обращали в свою пользу.
Отмечается, что законных обоснований на начисления не было. Сумма незаконно полученных средств составила свыше 1 млн рублей.
Напомним, Никонову задержали в Москве.