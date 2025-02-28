Экс-ректора нижегородского вуза арестовали за злоупотребление полномочиями

Госдеп раскрыл содержание переговоров России и США в Стамбуле

Госдеп сообщил об обсуждении представителями России и США в Стамбуле шагов по нормализации работы дипмиссий

Tекст: Антон Антонов

Американское ведомство назвало встречу «конструктивной». США озвучили обеспокоенности в связи с доступом к банковским услугам и наймом контрактных работников. Также представители США подчеркнули необходимость поддерживать количественный уровень сотрудников посольства в Москве.

Представители двух стран «договорились о новой встрече по указанным вопросам в ближайшем будущем». Дата и место новых переговоров определят дополнительно, передает РИА «Новости».

Ранее военкор Александр Коц указывал, что переговоры продолжались более шести часов, но стороны не сделали «ни одного заявления». «Вся эта болтовня на камеры – лирика. Серьезные разговоры любят тишину. И видимо, это совместное решение США и России после сегодняшних переговоров в Стамбуле», – заявил он в Telegram, отметив, что не было «утечек» и сообщений «осведомленных источников Блумберг или Политико».

Напомним, переговоры между делегациями России и США в Стамбуле завершились без комментариев со стороны российской делегации после шести с половиной часов обсуждений. Переговоры прошли в закрытом для прессы формате.