Экс-ректора нижегородского вуза задержали в Москве

Tекст: Алексей Дегтярев

Никонова задержана по делу о растрате, уточнил собеседник РИА «Новости».

В 2024 году Telegram-каналы писали, что Никонову якобы подозревают в финансовых махинациях в вузе, но подтверждений этим данным не было.

В самом университете не стали комментировать эту новость, но уточнили, что с утра там ведутся обыски.

Жанна Никонова была ректором НГЛУ с 2019 года по октябрь 2024 года. С должности она ушла в связи с истечением срока полномочий.

В 2024 году в Калининграде арестовали подозреваемую в пособничестве в растрате проректора Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта Елену Мялкину.