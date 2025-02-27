Если изучать греческую историю не с установления демократии и войн с Персией, а немного ранее, становится понятнее, почему эллины так избегали тирании в течение нескольких поколений. И почему ни в коем случае нельзя оставлять Зеленского у власти.5 комментариев
Экс-ректора нижегородского вуза задержали в Москве
Бывший ректор Нижегородского лингвистического университета (НГЛУ) Жанна Никонова задержана в столице, сообщил источник в правоохранительных органах.
Никонова задержана по делу о растрате, уточнил собеседник РИА «Новости».
В 2024 году Telegram-каналы писали, что Никонову якобы подозревают в финансовых махинациях в вузе, но подтверждений этим данным не было.
В самом университете не стали комментировать эту новость, но уточнили, что с утра там ведутся обыски.
Жанна Никонова была ректором НГЛУ с 2019 года по октябрь 2024 года. С должности она ушла в связи с истечением срока полномочий.
В 2024 году в Калининграде арестовали подозреваемую в пособничестве в растрате проректора Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта Елену Мялкину.