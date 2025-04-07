Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.8 комментариев
Овечкин побил рекорд Гретцки
Российский хоккеист, нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин побил исторический рекорд Национальной хоккейной лиги НХЛ, забросив 895 шайб в ворота соперников. Ранее рекорд принадлежал знаменитому канадцу Уэйну Гретцки. Овечкина поздравил Владимир Путин, отметив, что достижение Овечкина стало праздником для болельщиков в России и за ее пределами (фото: Adam Hunger/AP/ТАСС)
Александр Овечкин был выбран «Вашингтон Кэпиталс» под первым номером драфта НХЛ в 2004-м. Чтобы стать лучшим бомбардиром в истории лиги, Александру потребовалось почти 20 лет (фото: REUTERS/Ellen Ozier TLC/JDP)
Александр Овечкин забивает за сборную России на Олимпиаде в Турине, 2006 год (фото: REUTERS/Mike Blake)
Овечкин получил «Колдер Трофи», приз лучшему лучшему новичку сезона 2005-2006 (фото: REUTERS/Lyle Stafford)
В 2008 году Овечкин привел сборную России к победе на чемпионате мира в канадском Квебеке (фото: REUTERS/Mathieu Belanger)
Нападающий сборной России Александр Овечкин и нападающий сборной России Александр Сёмин радуются победе в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2012 между сборными командами России и Словакии (фото: Алексей Филиппов/РИА Новости)
Владимир Путин и Александр Овечкин на встрече президента с российской хоккейной сборной, победившей на ЧМ-2012 (фото: Алексей Никольский/ТАСС)
Овечкин стал первым российским факелоносцем олимпийского огня (фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости)
Александр Овечкин на броне советского танка (фото: Григорий Соколов/РИА Новости)
Александр Овечкин завоевывал Кубок Стэнли (фото: John Locher/AP/ТАСС)
Александр Овечкин на церемонии подписания именной звезды для Аллеи Чемпионов в Москве (фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости)
Александр Овечкин в раздевалке после того, как забил 894-ю шайбу и повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах. Для достижения этой отметки россиянину потребовалось 1486 матчей, канадцу – 1487 (фото: Nick Wass/AP/ТАСС)
Александр Овечкин после того, как забил рекордную 895-ю шайбу в матче чемпионата НХЛ против "Нью-Йорк Айлендерс" (фото: Adam Hunger/AP/ТАСС)
Поздравление на фасаде "ВТБ-Арены" Александра Овечкина в честь рекордной забитой шайбы в НХЛ (фото: Роман Шлуинский/ТАСС)