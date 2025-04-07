  • Новость часаРоссийские войска освободили Катериновку в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему беспилотники сильнее даже боевых лазеров
    Путин поздравил Овечкина с рекордом в НХЛ
    ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 150 военных
    Постпред России в Вене: Неучастие ЕС в переговорах по Украине естественно и неизбежно
    Минобороны заявило о шести новых ударах Украины по объектам энергетики России
    Хинштейн сообщил о минировании ВСУ домов и кладбищ в Курской области
    Примаков: Россия и Азербайджан ищут компромисс по Русскому дому
    В ЕС захотели ответить на пошлины США с «позиции силы»
    Посольство США в России поздравило Овечкина с рекордом в НХЛ
    Мнения
    Общественное мнение Общественное мнение Чему нас учит успех Овечкина

    Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему российская этно-музыка становится популярной

    Людям надоедает попса и искусственность. Людям надоедает гнусавый рэп. Людям очень быстро надоедает всё, что искусственное, ненастоящее. Башкирская группа стала популярной в мире именно потому, что идет от истоков.

    6 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Ливия преподала урок борьбы с замещающей миграцией

    Жуткая ирония состоит в том, что даже ливийские исламисты поняли, к чему ведет бесконтрольная политика потакания и поощрения массовой неквалифицированной инокультурной миграции.

    16 комментариев
    7 апреля 2025, 13:24 • Фоторепортаж

    Овечкин побил рекорд Гретцки

    Российский хоккеист, нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин побил исторический рекорд Национальной хоккейной лиги НХЛ, забросив 895 шайб в ворота соперников. Ранее рекорд принадлежал знаменитому канадцу Уэйну Гретцки. Овечкина поздравил Владимир Путин, отметив, что достижение Овечкина стало праздником для болельщиков в России и за ее пределами (фото: Adam Hunger/AP/ТАСС)

    Александр Овечкин был выбран «Вашингтон Кэпиталс» под первым номером драфта НХЛ в 2004-м. Чтобы стать лучшим бомбардиром в истории лиги, Александру потребовалось почти 20 лет (фото: REUTERS/Ellen Ozier TLC/JDP)

    Александр Овечкин забивает за сборную России на Олимпиаде в Турине, 2006 год (фото: REUTERS/Mike Blake)

    Овечкин получил «Колдер Трофи», приз лучшему лучшему новичку сезона 2005-2006 (фото: REUTERS/Lyle Stafford)

    В 2008 году Овечкин привел сборную России к победе на чемпионате мира в канадском Квебеке (фото: REUTERS/Mathieu Belanger)

    Нападающий сборной России Александр Овечкин и нападающий сборной России Александр Сёмин радуются победе в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2012 между сборными командами России и Словакии (фото: Алексей Филиппов/РИА Новости)

    Владимир Путин и Александр Овечкин на встрече президента с российской хоккейной сборной, победившей на ЧМ-2012 (фото: Алексей Никольский/ТАСС)

    Овечкин стал первым российским факелоносцем олимпийского огня (фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости)

    Александр Овечкин на броне советского танка (фото: Григорий Соколов/РИА Новости)

    Александр Овечкин завоевывал Кубок Стэнли (фото: John Locher/AP/ТАСС)

    Александр Овечкин на церемонии подписания именной звезды для Аллеи Чемпионов в Москве (фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости)

    Александр Овечкин в раздевалке после того, как забил 894-ю шайбу и повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах. Для достижения этой отметки россиянину потребовалось 1486 матчей, канадцу – 1487 (фото: Nick Wass/AP/ТАСС)

    Александр Овечкин после того, как забил рекордную 895-ю шайбу в матче чемпионата НХЛ против "Нью-Йорк Айлендерс" (фото: Adam Hunger/AP/ТАСС)

    Поздравление на фасаде "ВТБ-Арены" Александра Овечкина в честь рекордной забитой шайбы в НХЛ (фото: Роман Шлуинский/ТАСС)

    Главное
    Макрона обвинили во втягивании Франции в кровавую авантюру
    Bloomberg: Китай использовал редкоземельные металлы в торговой войне
    Президент Узбекистана пообещал отпраздновать 80-летие Победы в Москве
    Глава Eutelsat: Starlink на Украине заменить не получится
    В заливе Петра Великого нашли исчезнувшую в 1941 году подлодку
    Астронавт НАСА решил во время полета к МКС слушать группу «Комбинация»
    Уснувший водитель «Газели» въехал в подземный переход метро «Парк Победы» в Москве

    Мир испугался наплыва дешевых китайских товаров из-за пошлин США

    Китай намерен биться с США. Он ответил Дональду Трампу введением 34-процентных пошлин на все американские товары. Хватит ли КНР сил победить в торговой войне? В первую волну Пекину удалось не только найти новые рынки сбыта, но и совершить технологический рывок. Евросоюз уже в панике от ожидания наплыва дешевой китайской продукции. Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп послал Макрону «черную метку»

    Приговор суда, перечеркнувший дальнейшую политическую карьеру Марин Ле Пен, обещает принести немало неприятностей ее врагу – президенту Франции Эммануэлю Макрону. Его американский коллега Дональд Трамп решил поучить Евросоюз демократии. Чем настойчивее он это делает, тем лучше для России. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему беспилотники сильнее даже боевых лазеров

    Лазерное оружие перестает быть предметом научной фантастики, и некоторые лазерные установки уже испытаны даже в боевых условиях на полях украинской спецоперации. Чаще всего утверждается, что именно лазеры станут той силой, которая свергнет с пьедестала беспилотники, завоевавшие небо над полем боя. Однако на самом деле это не так, и вот почему. Подробности

    Перейти в раздел

    Война США с Ираном грозит большими последствиями и для России

    Уже в ближайшие несколько недель, если верить западной прессе, в мире может быть развязана новая крупная война – нападение США на Иран. Как Вашингтон уже сейчас готовится к этому удару, чем способен ответить Иран – и почему любой подобный сценарий несет колоссальные риски в том числе для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Время на исходе». США шантажируют Россию

      Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............