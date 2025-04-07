Овечкин побил рекорд Гретцки

Александр Овечкин после того, как забил рекордную 895-ю шайбу в матче чемпионата НХЛ против "Нью-Йорк Айлендерс" (фото: Adam Hunger/AP/ТАСС)

Александр Овечкин в раздевалке после того, как забил 894-ю шайбу и повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах. Для достижения этой отметки россиянину потребовалось 1486 матчей, канадцу – 1487 (фото: Nick Wass/AP/ТАСС)

Владимир Путин и Александр Овечкин на встрече президента с российской хоккейной сборной, победившей на ЧМ-2012 (фото: Алексей Никольский/ТАСС)

Нападающий сборной России Александр Овечкин и нападающий сборной России Александр Сёмин радуются победе в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2012 между сборными командами России и Словакии (фото: Алексей Филиппов/РИА Новости)

В 2008 году Овечкин привел сборную России к победе на чемпионате мира в канадском Квебеке (фото: REUTERS/Mathieu Belanger)

Александр Овечкин забивает за сборную России на Олимпиаде в Турине, 2006 год (фото: REUTERS/Mike Blake)

Александр Овечкин был выбран «Вашингтон Кэпиталс» под первым номером драфта НХЛ в 2004-м. Чтобы стать лучшим бомбардиром в истории лиги, Александру потребовалось почти 20 лет (фото: REUTERS/Ellen Ozier TLC/JDP)

Российский хоккеист, нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин побил исторический рекорд Национальной хоккейной лиги НХЛ, забросив 895 шайб в ворота соперников. Ранее рекорд принадлежал знаменитому канадцу Уэйну Гретцки. Овечкина поздравил Владимир Путин, отметив, что достижение Овечкина стало праздником для болельщиков в России и за ее пределами (фото: Adam Hunger/AP/ТАСС)

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