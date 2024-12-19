Следствие обвинило экс-замминистра обороны Булгакова в создании ОПГ

Tекст: Мария Иванова

Басманный суд Москвы продлил арест бывшему замминистра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову до 25 марта, передает РИА «Новости».

Булгаков обвиняется в создании и руководстве организованной преступной группировкой с целью хищения имущества. Следствие считает, что он вовлек в эту группу как знакомых граждан, так и неустановленных лиц.

Кроме того, суд наложил арест на счета Булгакова и его супруги. Следствие полагает, что незаконно полученные денежные средства могли аккумулироваться на счету супруги Булгакова.

Уголовное дело связано с контрактами на энергетическое обследование освещения Военно-медицинской академии в Петербурге. Следствие установило, что контролируемая Булгаковым фирма необоснованно получила почти 50 млн рублей.

Булгаков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, но вину не признает, утверждая, что средства находятся на счету фирмы-подрядчика.

Ранее Басманный суд Москвы продлевал арест бывшему заместителю министра обороны Дмитрию Булгакову до 25 декабря, а расследование по его делу продлили до конца года. Жалоба на его арест была отклонена Московским городским судом.