Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.29 комментариев
Суд продлил арест бывшему замминистра обороны Булгакову
Басманный суд продлил арест экс-замглавы Минобороны Булгакову до 25 декабря
Басманный суд Москвы продлил арест бывшему заместителю министра обороны РФ Дмитрию Булгакову и двум другим обвиняемым по делу о мошенничестве до 25 декабря.
Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю министра обороны РФ Дмитрию Булгакову, а также двум другим фигурантам дела о мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента, присутствовавшего в зале суда.
Судья Елена Ленская вынесла решение, удовлетворив ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. «Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить. Продлить меру пресечения в виде содержания под стражей Булгакову, Герману Яковлеву и Геннадию Селезневу до 25 декабря», – зачитала решение судья.
Булгаков, Яковлев и Селезнев обвиняются в мошенничестве.
Ранее жалоба на арест бывшего замглавы Минобороны Дмитрия Булгакова, проходящего по делу о мошенничестве, была отклонена Московским городским судом.