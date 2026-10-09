Алиев выразил надежду на вручение Нобелевской премии мира Трампу

Tекст: Вера Басилая

«Мы искренне надеемся, что исторические усилия президента Трампа по установлению прочного мира в нашем регионе получат должное признание при присуждении Нобелевской премии мира в этом году», – написал Алиев на своей странице в соцсети.

По его словам, Трамп сыграл историческую роль в продвижении мира между Азербайджаном и Арменией на Вашингтонском мирном саммите 8 августа 2025 года, передает РИА «Новости».

Алиев отметил, что в знак признания выдающегося вклада американского президента в мирный процесс Баку и Ереван по его инициативе совместно выдвинули кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира.

В августе 2025 года по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация. Документ предусматривал парафирование главами МИД Армении и Азербайджана согласованного текста мирного соглашения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе премьер-министр Никол Пашинян заявил, что спор о границах может вновь привести Армению к войне.

В сентябре прошлого года глава МИД России Сергей Лавров заявил о скептицизме после подписания мирного договора между Баку и Ереваном.

Напомним, Баку и Ереван договорились установить дипломатические отношения.