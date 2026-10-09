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    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    «Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заполучил плацдарм для третьей мировой

    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Переживет ли Украина экономический кризис

    Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.

    5 комментариев
    9 октября 2026, 09:29 • Новости дня

    Алиев выразил надежду на вручение Нобелевской премии мира Трампу

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду, что президент США Дональд Трамп получит Нобелевскую премию за усилия по установлению мира между Азербайджаном и Арменией.

    «Мы искренне надеемся, что исторические усилия президента Трампа по установлению прочного мира в нашем регионе получат должное признание при присуждении Нобелевской премии мира в этом году», – написал Алиев на своей странице в соцсети.

    По его словам, Трамп сыграл историческую роль в продвижении мира между Азербайджаном и Арменией на Вашингтонском мирном саммите 8 августа 2025 года, передает РИА «Новости».

    Алиев отметил, что в знак признания выдающегося вклада американского президента в мирный процесс Баку и Ереван по его инициативе совместно выдвинули кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира.

    В августе 2025 года по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация. Документ предусматривал парафирование главами МИД Армении и Азербайджана согласованного текста мирного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе премьер-министр Никол Пашинян заявил, что спор о границах может вновь привести Армению к войне.

    В сентябре прошлого года глава МИД России Сергей Лавров заявил о скептицизме после подписания мирного договора между Баку и Ереваном.

    Напомним, Баку и Ереван договорились установить дипломатические отношения.

    8 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    Трамп не поздравил Путина с днем рождения

    Трамп не направил Путину поздравительную телеграмму ко дню рождения

    Трамп не поздравил Путина с днем рождения
    @ Jae C. Hong/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп не присылал поздравительную телеграмму по случаю дня рождения президента Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Посланий в честь праздника от американской стороны в адрес Владимира Путина не поступало, передает РИА «Новости».

    «Поздравительной телеграммы от Трампа не было, нет», – сказал Песков журналистам.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил оперативное согласование разговора Путина и Трампа.

    Президент США Дональд Трамп заявлял, что в его расписании на среду стоит телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Кремль перечислил позвонивших Путину зарубежных лидеров.

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    7 октября 2026, 00:28 • Новости дня
    Выжившая после казни американка Пайк пришла в сознание

    Tекст: Катерина Туманова

    Приговоренная к смертной казни американка Криста Пайк была госпитализирована и находилась на аппарате искусственной вентиляции легких в течение нескольких дней после того, как пережила две смертельные инъекции, а теперь она пришла в сознание, сообщили ее адвокаты.

    Криста Пайк «в сознании, говорит, продолжает получать медпомощь» спустя почти неделю после неудачной казни: «Ее выздоровление беспрецедентно с медицинской точки зрения», передает портал телестанции Нэшвилла WSMV слова адвокатов Пайк.

    Юристы также сообщили, что, «несмотря на серьезные повреждения, которые она получила на руках, она все еще в наручниках и прикована к кровати».

    «Прогноз по ней остается неясным, но как минимум мы ожидаем длительного выздоровления. Мы невероятно благодарны сотрудникам скорой помощи и медицинской команде больницы, которые относились к Кристе по-человечески и обеспечивали ей исключительный уход», – добавили юристы.

    Напомним, Пайк была признана виновной в убийстве 19-летней Коллин Слеммер в 1995 году. Она должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за 200 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выжившая после провала казни Пайк находилась в критическом состоянии. Анестезиолог Зивот заявил, что выжившая после казни американка получила травму мозга.

    Власти штата Теннесси отменили казни на 2026 год после провала процедуры со смертельной инъекцией.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    7 октября 2026, 00:03 • Новости дня
    Трамп пообещал скорое завершение конфликта на Украине «верите вы или нет»
    Трамп пообещал скорое завершение конфликта на Украине «верите вы или нет»
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп во время выступления в Мэриленде выразил уверенность в скором завершении конфликта на Украине благодаря своим усилиям, добавив, что это случится вне зависимости от мнения скептиков, которые в это не верят.

    «Мы еще не завершили конфликт между Россией и Украиной. Я работаю над этим… это тоже довольно скоро произойдет. Хотите, верьте, хотите нет, это может не выглядеть так, но оно действительно приближается», – приводит РИА «Новости» слова американского лидера об окончании конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября президент  США потребовал от Киева сократить удары по российским объектам. Президент России Владимир Путин оценил предложения Вашингтона по Украине.

    При этом Германия предсказала приближение мира по дыму из Киева.


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    7 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    В здании Европарламента установили статую обнаженного Трампа

    Spiegel: В Европарламенте выставили позолоченную статую обнаженного Трампа

    В здании Европарламента установили статую обнаженного Трампа
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Скульптуру «Оранжевая чума», изображающую обнаженного президента США Дональда Трампа, разместили в здании Европейского парламента в Страсбурге.

    Скульптуру «Оранжевая чума», изображающую обнаженного президента США Дональда Трампа, разместили в здании Европейского парламента в Страсбурге, передает ТАСС со ссылкой на журнал Spiegel.

    Статуя представляет собой Трампа с клюшкой для гольфа, который сидит на плечах мужчины. Высота композиции, покрытой 23-каратным золотом, составляет около 2,5 метра.

    Автором произведения стал художник Йенс Гальшиот, приглашенный датским депутатом от Левой партии Пером Клаузеном. Художник неоднократно называл президента США главной причиной климатического кризиса.

    «Если кто-то настолько обидчив и не может смириться с тем, что эта скульптура выставлена в Европарламенте, то ему нет места на мировой арене», – заявил Клаузен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп подарил председателю КНР Си Цзиньпину скульптуру белоголового орлана.

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    6 октября 2026, 16:45 • Новости дня
    Песков отреагировал на слова Трампа по эпидситуации в Иркутской области

    Песков поприветствовал слова Трампа об эпидситуации в Иркутской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предложение взаимной помощи со стороны других стран является позитивным моментом, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа об эпидемиологической ситуации в Иркутской области.

    «Хорошо, когда взаимная помощь предлагается», – заявил Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на предложение Вашингтона, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Дональд Трамп предложил России помощь США при возможной вспышке чумы.

    Дмитрий Песков переадресовал вопросы об эпидемиологической ситуации в Иркутске в Роспотребнадзор.

    В Приангарье сняли с наблюдения 60% контактировавших с больной пневмонией.

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    7 октября 2026, 21:11 • Новости дня
    Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

    Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным в среду

    Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в его расписании на среду стоит телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Трамп сообщил, что на 7 октября у него запланирован телефонный разговор с Путиным. «Этот телефонный разговор стоит в моем расписании (…) сегодня у Владимира Путина день рождения», – ответил он на вопрос журналиста, состоялся ли у него уже разговор с Путиным. Его слова приводит «Интерфакс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил оперативное согласование разговора Путина и Трампа.

    Накануне Трамп уже объявил о запланированном телефонном разговоре с президентом России.

    В июне президент США признал в разговоре с Путиным сложность переговоров с Ираном.

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    6 октября 2026, 16:15 • Новости дня
    Губернатор Калифорнии оценил слова Трампа об уничтожении Лос-Анджелеса

    Губернатор Калифорнии Ньюсом: Слова Трампа об уничтожении Лос-Анджелеса опасны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что комментарии президента США Дональда Трампа о возможном уничтожении Лос-Анджелеса и Сан-Диего в ходе конфликта с Ираном являются опасными.

    Ньюсом заявил, что слова лидера США о том, что Лос-Анджелес и Сан-Диего могут быть уничтожены в ходе конфликта с Ираном, опасны. «После того, как он отправил нацгвардию и морпехов занять Калифорнию, Дональд Трамп теперь говорит, что нашим врагам стоит «уничтожить» Лос-Анджелес и Сан-Диего. Он... опасен», – цитирует губернатора Калифорнии РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса Ираном.

    В августе он объявил о переговорах США и Ирана.

    Летом президент США пригрозил уничтожить Иран.

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    7 октября 2026, 06:50 • Новости дня
    Пентагон объявил о первой со времен Второй мировой войны казни расстрелом

    Пентагон объявил о казни расстрелом

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп приказал расстрелять бывшего армейского психиатра Нидала Хасана, убившего 13 человек на военной базе Форт-Худ в 2009 году, о чем сообщил представитель Пентагона.

    Рекомендацию о применении этой меры наказания дал министр обороны США Пит Хегсет, сообщил представитель ведомства Шон Парнелл.

    Исполняющий обязанности министра армии США Адам Телле заявил, что казнь состоится 3 декабря на территории базы Форт-Худ, передает Reuters.

    Парнелл добавил, что во время нападения в 2009 году Нидал Хасан, которому теперь 56 лет, кричал: «Аллаху Акбар», убив 13 человек и ранив 32. Он назвал свои действия местью за американские войны в мусульманских странах.

    Расстрел стал одной из форм смертной казни, недавно добавленных администрацией Трампа для федеральных преступлений. Это решение связано с трудностями при использовании смертельных инъекций.

    В августе 2013 года военное жюри приговорило Хасана к высшей мере наказания. Его признали виновным по 45 пунктам обвинения за стрельбу в медицинском центре на базе в Техасе.

    Если Хасана казнят, это станет первой военной казнью с 1961 года. По данным Центра информации о смертной казни, в 1961 году казнь была совершена через повешение.

    Последняя известная казнь, произведенная американским военным расстрельным отрядом, была осуществлена ​​«стрельбой из мушкетов» в ноябре 1945 года, сообщил центр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Теннесси сорвалась первая за 200 лет казнь женщины, которая выжила и даже пришла в сознание.

    О деле Хасана Барак Обамав 2009 году говорил, что расследование стрельбы в Техасе пройдет в «рамках правосудия».

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    6 октября 2026, 19:08 • Новости дня
    В Кремле назвали интересной идею встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа на АТЭС

    Ушаков: Идея проведения встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа интересная

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал интересной и витающей в воздухе идею проведения трехсторонней встречи президента Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и главы США Дональда Трампа на саммите АТЭС в Китае.

    Помощник главы государства отметил, что практического обсуждения и проработки таких переговоров еще не было, пишет РИА «Новости». «Но я подтверждаю, что это интересная весьма идея, она витает в воздухе. Все о ней знают – и Трамп, и Путин, и Си Цзиньпин, по-моему», – сказал Ушаков.

    Он добавил, что Москва пока не получала проект программы саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Шэньчжэне 18-19 ноября. При этом в графике мероприятия могут быть предусмотрены возможности для проведения двусторонних и трехсторонних встреч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Путин допустил возможность встречи с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на саммите АТЭС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти переговоры необходимыми для всего мира.

    В среду официальный представитель МИД Мария Захарова не исключила проведения двусторонних контактов лидеров России и Китая на полях форума.

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    7 октября 2026, 02:42 • Новости дня
    Вэнс назвал действие Ирана для окончания семимесячной войны с США

    Вэнс назвал снижение обогащения урана Ираном условием мира

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран должен существенно сократить свои мощности по обогащению урана, чтобы удовлетворить требования США и положить конец войне между странами.

    Вэнс, давний скептик в отношении участия США в зарубежных войнах, сыграл ведущую роль в переговорах по урегулированию конфликта и в сентябре заключил предварительное мирное соглашение, которое быстро сорвалось.

    Выступая в понедельник после предвыборной поездки на Аляску, Вэнс заявил, что любое соглашение потребует от Ирана сокращения мощностей по обогащению урана.

    «Если вам не нужно ядерное оружие, зачем вам тогда топливо с 60-процентным обогащением? И если вы хотите продемонстрировать свою приверженность отказу от создания ядерного оружия, не создавайте топливо с высоким обогащением. Это очень важный, основополагающий вопрос. Я думаю, что если они хотят продемонстрировать свою приверженность отказу от создания ядерного оружия, им следовало бы предпринять какие-то значимые шаги в отношении своих мощностей по обогащению урана», – заявил Вэнс Reuters.

    В последние недели Иран и США обменялись предложениями, направленными на прекращение войны и возобновление работы Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп отклонил последнее предложение Тегерана и предупредил, что военные операции могут возобновиться после промежуточных выборов.

    Вэнс заявил, что США по-прежнему открыты для соглашения, но потребуют конкретных уступок со стороны Ирана в ядерной сфере.

    «Мы не собираемся обменивать слова на дела. Мы заметили, что не совсем ясно, как именно их страна принимает решения», – сказал Вэнс.

    Отдельно Трамп заявил во вторник, что его «самая большая проблема» заключается в том, что никто не знает, кто управляет Ираном. На что в иранском МИД ответили, что американская страна знает и с кем ведет переговоры, и как в Иране принимают решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пезешкиан заявил в сентябре о готовности Ирана отказаться от запасов обогащенного урана. Он же заявлял, что Иран утратил доверие к переговорам с США из-за новых санкций. А меджлис Ирана сообщил о намерении рассмотреть срочный выход из ДНЯО.

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    8 октября 2026, 06:33 • Новости дня
    Трамп потерял интерес к сделке с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп признался, что достижение текущего соглашения с Ираном по урегулированию конфликта не является его главной целью и тепло представил перед сторонниками в Техасе спецпосланника по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа.

    Выступая перед своими сторонниками в штате Техас, американский лидер представил спецпосланника по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа, передает ТАСС.

    «Он работает над сделкой с Ираном и справляется очень хорошо», – подчеркнул передает ТАСС слова американского лидера.

    По его словам, предлагаемое соглашение не совсем соответствует его ожиданиям, однако иранская сторона готова на любые уступки ради сохранения договоренностей.

    «Я думаю, что эта сделка не совсем то, что я хочу, но они готовы предложить что угодно, чтобы мы от нее не отказывались. У них никогда не будет ядерного оружия», – сказал он.

    Трамп назвал Уиткоффа великолепным переговорщиком и замечательным человеком, из-за чего президент США и выбрал его решать те задачи, над которыми тот работает.

    «Все любят Стивена Уиткоффа. Он делает фантастическую работу», – добавил глава Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Вэнс назвал действие Ирана для окончания семимесячной войны с США. МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу.

    При этом СМИ сообщили, что Белый дом поручил Пентагону разработать варианты ударов по Ирану.

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    7 октября 2026, 22:21 • Новости дня
    Госдеп объявил о продаже военной продукции Греции на 4 млрд долларов

    Госдеп: Греция закупит у США военную продукцию на 4 млрд долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    В среду, 7 октября, госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис провели шестой раунд американо-греческого стратегического диалога, договорившись о закупках военной продукции на 4 млрд долларов.

    «Греция и Соединенные Штаты подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению давнего сотрудничества в области обороны и безопасности. США и Греция объявили о продаже военной техники на сумму 4 млрд долларов в поддержку долгосрочного плана Греции по укреплению оперативной совместимости и изучению будущих возможностей сотрудничества в оборонно-промышленной базе, в том числе в области инновационных технологий», – сказано в сообщении Госдепа США.

    Там указано, что стороны завершили включение Греции в программу партнерства Национальной гвардии США с Флоридой. Оперативная совместимость будет повышена за счет поставок американских бронемашин Stryker.

    Помимо обороны, обе страны намерены усилить контроль за инвестициями и защитить закупки критической инфраструктуры. Учитывая участие Греции в соглашении Pax Silica, планируется развитие связей в сфере кибербезопасности и передовых вычислений.

    Также подписаны документы о продлении защиты культурных ценностей и сертификации американских моряков на греческих судах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Адриатического региона допустили создание общего оборонного щита. Рубио призвал Европу взять на себя большую долю расходов на оборону.

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    8 октября 2026, 03:43 • Новости дня
    Bloomberg: Китай получил запчасти для F-35 из-за невнимательного доставщика

    Tекст: Катерина Туманова

    Китай получил детали от истребителя-невидимки F-35 после того, как сотрудник службы доставки UPS пропустил электронное письмо с предупреждением не направлять груз через Гонконг.

    Груз, в состав которого входили фонарь кабины истребителя F-35 и дверь отсека вооружения, покрытые радиолокационно-поглощающим материалом, предназначался для доставки в Сан-Франциско через Южную Корею и Тайвань.

    Но, по словам источника агентства Bloomberg, Китай получил детали от истребителя-невидимки F-35 после того, как сотрудник компании United Parcel Service Inc. пропустил электронное письмо с предупреждением о том, что посылку не следует отправлять через Гонконг.

    «В электронном письме от экспедиторской компании DSV A/S говорилось, что детали – фонарь кабины пилота F-35 и дверь отсека вооружения, покрытые радиолокационно-поглощающим материалом, – не должны проходить транзитом через определенные страны в соответствии с американскими Правилами международной торговли оружием (ITAR)», – сказано в статье.

    Эти правила призваны, в частности, предотвратить попадание секретных американских оружейных технологий в руки противников США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Конгресс США начал расследование инцидента с ошибочной отправкой комплектующих для истребителей в Гонконг. Пентагон назвал непригодными отправленные в Гонконг запчасти от F-35.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие секреты мог выдать Китаю фонарь истребителя F-35.


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    7 октября 2026, 22:50 • Новости дня
    Трамп признался в снисхождении к Хиллари Клинтон, Байдену и Обаме

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил о возможности жестко поступить со своими политическими оппонентами, комментируя возможные попытки демократов объявить ему импичмент.

    «Я мог бы очень плохо поступить с Хиллари Клинтон. Я мог бы очень, очень плохо поступить с Джо Байденом», – приводит The Hill слова Трампа в ответ на вопрос о том, за что демократы объявят ему импичмент, если вернут контроль над палатой представителей и сенатом в ноябре.

    Трамп упомянул Барака Обаму, отметив, что воздержался от жестких действий, поскольку считает президентскую должность «священной» и требующей уважения.

    Он подчеркнул, что демократы сами не знают, на каком основании будут пытаться отстранить его от власти, если вернут контроль над Конгрессом.

    Вместе со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном Трамп предупредил избирателей о планах оппонентов инициировать процедуру импичмента в случае успеха на промежуточных выборах.

    Во время первого срока Трамп дважды подвергался этой процедуре: из-за звонка Владимиру Зеленскому и после событий на Капитолийском холме в январе 2021 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США предрек себе импичмент после победы демократов и развернул «войну за слова» перед ноябрьскими выборами.

    Демократы США разработали план отката реформ главы Белого дома.

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    6 октября 2026, 13:20 • Новости дня
    Молдавия назвала новую ЛЭП в честь Трампа

    Посольство США: Новая ЛЭП между Молдавией и Румынией получит имя Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Новая линия электропередачи между Молдавией и Румынией, строительство которой финансируют США, получит название Trump Liberty Line («Линия свободы Трампа»).

    Об этом сообщило американское посольство в Кишиневе на своей странице в Facebook (запрещена в РФ как экстремистская), передает РИА «Новости».

    Министерство энергетики Молдавии, Moldelectrica, Black & Veatch и посольство США запустили рабочую группу по проекту линии Стрэшень – Гутинашь. Ожидается, что после завершения строительства Молдавия сможет получать электроснабжение с европейских рынков.

    Правительство США в сентябре 2017 года одобрило выделение 130 млн долларов для строительства ЛЭП в Молдавии. В конце сентября парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения в энергетике на 60 дней, а президент Майя Санду предупредила о возможном дефиците энергоресурсов зимой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Молдавия попросила четыре страны помочь с оплатой счетов за энергию.

    Президент республики созвала Совбез из-за энергетического кризиса.

    Кишинев намеревался выставить России счет от «Укрэнерго» за ремонт ЛЭП.

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    ВСУ впервые ударили по центру обработки данных на территории России. Целью стал дата-центр «Яндекса» в городе Сасово в Рязанской области. Как сообщили в компании, часть сервисов может быть недоступна для пользователей. Эксперты подчеркивают: ЦОД не использовался в интересах российского Минобороны, и атака противника на этот объект в очередной раз подтвердила террористическую тактику Киева. Подробности

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    Военный успех хуситов аукнется на весь Ближний Восток

    Развязанная хуситами гражданская война в Йемене, похоже, подходит к своему переломному эпизоду. По крайней мере, хуситам удалось добиться важнейшего успеха – блокировать стратегически важный город Таиз. Почему эта операция имеет значение не только для Йемена, но и для Ближнего Востока в целом, а значит, и для всего мира? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Согласие на выезд ребенка за границу в 2026 году: когда нужно, требуется ли разрешение второго родителя и как оформить

      По российским правилам ребенок может выехать за границу вместе с одним из родителей без нотариального согласия второго, если тот не подал заявление о несогласии на выезд. Если несовершеннолетний едет без своих законных представителей – например, с бабушкой, тренером, учителем или самостоятельно, – требуется нотариально оформленное согласие одного из законных представителей. При этом страна въезда может устанавливать более строгие требования и запрашивать согласие второго или обоих родителей. Рассказываем, когда в 2026 году нужно согласие на выезд ребенка за границу, как его оформить, какие документы взять в поездку и что делать, если второй родитель запретил выезд.

    • Знак «Инвалид» на автомобиль в 2026/2027 году: как оформить, установить и получить право на парковку

      Чтобы пользоваться специальными парковочными местами для инвалидов, одной желтой наклейки на автомобиле недостаточно. Машина должна быть внесена в государственную информационную систему, а на ней необходимо установить опознавательный знак «Инвалид». Право распространяется на инвалидов I и II групп, детей-инвалидов и часть граждан с III группой. Рассказываем, как оформить автомобиль через Госуслуги или МФЦ, где установить знак «Инвалид», какие правила действуют в 2026–2027 годах, можно ли внести машину родственника и какой штраф грозит за незаконное использование льготы.

    • Как хранить яблоки зимой, чтобы не сгнили: лучшие способы сохранить урожай до весны

      Сохранить яблоки свежими до весны можно и в погребе, и в обычной квартире, но для долгого хранения подойдут не все плоды. Важны сорт, температура, влажность и даже то, как яблоки были собраны и уложены в ящики. Разбираемся, какие яблоки пролежат всю зиму, нужно ли их мыть перед хранением, при какой температуре держать урожай и какие ошибки быстрее всего приводят к гнили и увяданию.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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