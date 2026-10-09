«Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.0 комментариев
Алиев выразил надежду на вручение Нобелевской премии мира Трампу
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду, что президент США Дональд Трамп получит Нобелевскую премию за усилия по установлению мира между Азербайджаном и Арменией.
«Мы искренне надеемся, что исторические усилия президента Трампа по установлению прочного мира в нашем регионе получат должное признание при присуждении Нобелевской премии мира в этом году», – написал Алиев на своей странице в соцсети.
По его словам, Трамп сыграл историческую роль в продвижении мира между Азербайджаном и Арменией на Вашингтонском мирном саммите 8 августа 2025 года, передает РИА «Новости».
Алиев отметил, что в знак признания выдающегося вклада американского президента в мирный процесс Баку и Ереван по его инициативе совместно выдвинули кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира.
В августе 2025 года по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация. Документ предусматривал парафирование главами МИД Армении и Азербайджана согласованного текста мирного соглашения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе премьер-министр Никол Пашинян заявил, что спор о границах может вновь привести Армению к войне.
В сентябре прошлого года глава МИД России Сергей Лавров заявил о скептицизме после подписания мирного договора между Баку и Ереваном.
Напомним, Баку и Ереван договорились установить дипломатические отношения.