Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.8 комментариев
Пашинян: Спор о границах может вновь привести Армению к войне
Отсутствие договоренностей по территориальным спорным зонам способно спровоцировать очередной вооруженный конфликт между Ереваном и Баку, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Глава армянского правительства выступил с предупреждением в парламенте республики, передает РИА «Новости». Политик подчеркнул важность признания границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года.
«Территория Армении составляет 29 тыс. 743 квадратных километра, туда входит наш эксклав, а анклавы Азербайджана не входят», – заявил Пашинян.
Отказ признавать эти международно утвержденные границы будет равносилен объявлению войны, уверен премьер-министр. Для снижения напряженности он начал использовать азербайджанское название села Тигранашен – Кярки.
Политик добавил, что сейчас у сторон не осталось поводов для эскалации. Теперь государствам предстоит выбрать сценарий дальнейших действий и решить накопившиеся проблемы мирным путем.
В 2024 году армянский премьер предупреждал жителей приграничных сел о риске начала боевых действий из-за эксклавов.
В начале прошлого года Ереван направил Баку предложения по спорным пунктам проекта мирного договора.
Летом прошлого года Азербайджан потребовал от Армении изменения конституции для подписания итогового соглашения.