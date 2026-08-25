Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.8 комментариев
Сотрудников детского сада в Москве эвакуировали из-за пожара в подвале
В центре Москвы из-за возгорания в подвале детского сада эвакуировали 11 сотрудников учреждения.
Инцидент произошел в двухэтажном здании в Никоновском переулке, передает РИА «Новости».
«Произошло загорание в подвале двухэтажного здания детского сада № 1387 по адресу: Никоновский переулок, дом 5», – сообщил представитель экстренных служб.
Персонал успел покинуть помещение до приезда пожарных расчетов. В момент происшествия воспитанников в здании не было, информация о пострадавших не поступала.
Накануне спасатели эвакуировали пациентов из-за возгорания в подвале столичной больницы имени Пирогова.
В апреле пожарные потушили огонь в дошкольном отделении школы на западе Москвы.
В прошлом году из-за пожара посетители покинули здание Центрального детского магазина.