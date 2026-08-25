Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.8 комментариев
Спасатели нашли пустую шлюпку с затонувшего в Бенгальском заливе судна
Индийские власти обнаружили аварийный маяк и пустую спасательную шлюпку с панамского сухогруза MV Ocean Winner, затонувшего в Бенгальском заливе 22 августа.
В районе обнаружения продолжается масштабная спасательная операция, передает ТАСС. Специалисты разыскивают 22 членов экипажа, которые на данный момент числятся пропавшими без вести. К поискам привлечены дополнительные силы береговой охраны и ВМС Индии.
На борту затонувшего судна находились 24 человека: 20 граждан Китая, три представителя Мьянмы и один гражданин Бангладеш. Двоих китайских моряков ранее удалось спасти с плота. Сухогруз перевозил железную руду из штата Одиша в Сингапур.
Напомним, 22 августа в Бенгальском заливе затонуло перевозившее железную руду грузовое судно.
В середине июля в этой же акватории перевернулись две лодки с беженцами из Мьянмы.
В начале июня у берегов Омана загорелся индийский торговый корабль с 24 моряками на борту.