  • Новость часаОпубликован текст мирного соглашения между Баку и Ереваном
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию
    В Госдуме предложили упростить требования к указанию паспортных данных
    В Госдуме предложили разрешить получать водительские права с 16 лет
    Актер «Полицейского с Рублевки» записал видео в связи с рецидивом рака
    Путин запретил закупку для армии формы иностранного производства
    Москва заявила о достигнутом отрезвляющем эффекте для Запада
    Баку и Ереван договорились установить дипломатические отношения
    Президент Киргизии отклонил закон об отмене уголовного наказания за многоженство
    Калининградских врачей приговорили за убийство младенца
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Обмен суверенитета на мечту приводит к разрухе

    Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).

    7 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему против России не работают санкции и ультиматумы

    Весь этот «чайка-менеджмент», который устраивает Трамп по всему миру, врываясь в сложные и затяжные проблемы, крича, размахивая руками и столь же спешно убегая дальше, является олицетворением трансгуманистического мышления. А Россия находится по эту сторону гуманизма, а не по ту.

    0 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Конституция Украины и реальность противоречат друг другу

    Зеленский (выпускник юрфака, на минуточку) действует по очень простому принципу: если вам не нравится Конституция, то ее можно выкинуть куда подальше – кроме тех страниц, которые еще могут пригодиться для отмазок.

    5 комментариев
    11 августа 2025, 17:48 • Новости дня

    Баку и Ереван договорились установить дипломатические отношения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Опубликованный проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном предусматривает, что стороны установят дипломатические отношения после обмена уведомлениями о завершении ратификации документа.

    «После обмена уведомлениями о завершении внутригосударственных процедур ратификации настоящего соглашения… стороны установят дипломатические отношения», – сказано в документе, передает РИА «Новости».

    Документ также предусматривает возможность заключения соглашений между Ереваном и Баку в различных сферах, включая экономическое, транзитное, транспортное, экологическое, гуманитарное и культурное сотрудничество.

    Согласно проекту, права и обязательства сторон, вытекающие из международного права и договоров с другими странами-членами ООН, не ограничиваются. При этом каждая страна обязана следить, чтобы международные соглашения с третьими сторонами не препятствовали выполнению обязательств по армяно-азербайджанскому соглашению.

    Напомним, в понедельник был опубликован текст мирного соглашения между Баку и Ереваном. Проект документа состоит из 17 пунктов.

    Ранее в Вашингтоне лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.

    9 августа 2025, 19:34 • Новости дня
    Иран пообещал заблокировать передачу Зангезурского коридора США

    Tекст: Вера Басилая

    Тегеран категорически выступает против передачи Зангезурского коридора, примыкающего к иранской границе, под управление США на сто лет, заявил советник руководителя Ирана Али Акбар Велайяти

    Официальный Тегеран решительно осудил любые попытки передачи Зангезурского коридора под управление США, передает «Интерфакс».

    Советник руководителя Ирана Али Акбар Велайяти заявил, что Исламская Республика не позволит создать в регионе так называемый «американский коридор». В интервью агентству «Тасним» он подчеркнул, что такой коридор превратится в площадку для «наемников президента США Дональда Трампа».

    Велайяти напомнил, что Иран всегда выступал против реализации Зангезурского коридора, считая ее угрозой геополитическому балансу и потенциальной причиной дезинтеграции Армении. Он отметил, что такой шаг приведет к изменению региональных границ и усилит противоречия на Кавказе.

    Ранее посол США в Турции Том Баррак, по данным турецкой газеты «Йени шафак», говорил о возможной передаче коридора под контроль США на 100 лет. В планах предусматривалась аренда инфраструктуры американским консорциумом с последующей модернизацией территории.

    Ранее Трамп объявил об отмене ограничений на военное сотрудничество с Азербайджаном.

    В СМИ отмечалось, что итогом встречи Алиева и Пашиняна стало подписание рамочного мирного соглашения, закрепляющего исключительные права США на развитие стратегического транзитного коридора через Южный Кавказ.

    Премьер Армении Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет, однако анонсировал проект «Перекресток мира» с восстановлением Мегринской железной дороги и созданием новых транспортных маршрутов.

    Политолог Павел Данилин предположил, что после подписания меморандума Армения может потерять часть территорий и быть отрезанной от Ирана, что будет расценено как сдача интересов страны премьером Пашиняном.

    Комментарии (20)
    11 августа 2025, 02:20 • Новости дня
    В КСИР Ирана заявили о повторении Алиевым и Пашиняном ошибки Зеленского

    Генерал КСИР Ирана Джавани: Алиев и Пашинян повторили ошибку Зеленского

    В КСИР Ирана заявили о повторении Алиевым и Пашиняном ошибки Зеленского
    @ Nathan Howard/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян допустили ту же ошибку, что и Владимир Зеленский, когда доверились США, заявил замглавы Корпуса стражей исламской революции Ирана по политическим вопросам генерал Ядолла Джавани.

    «Алиев и Пашинян совершили ту же ошибку, что и Зеленский... Они дорого заплатят за свой недостойный поступок», – приводит слова Джавани РИА «Новости» со ссылкой на Kayhan.

    Он заявил, что Иран, Индия и Россия не собираются «молчать перед лицом этого поступка». Джавани подчеркнул, что так называемая «американская мечта» о присутствии США на северных границах Ирана не осуществится и Иран готов защищать свою безопасность и национальные интересы всеми возможными способами от проекта «Зангезур».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник руководителя Ирана Али Акбар Велайяти заявил, что Тегеран категорически против передачи Зангезурского коридора под контроль США на 100 лет.

    В СМИ отмечалось, что итогом встречи президента Азербайджана и премьер-министра Армении стало подписание рамочного мирного соглашения, которое закрепляет исключительные права США на развитие стратегического транзитного коридора через Южный Кавказ. Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет, но анонсировал проект «Перекресток мира» с восстановлением Мегринской железной дороги и созданием новых транспортных маршрутов.

    Комментарии (15)
    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    Комментарии (4)
    9 августа 2025, 11:49 • Новости дня
    Пашинян заявил о возможных инвестициях России в железную дорогу

    Пашинян сообщил о потенциальном участии России в восстановлении ж/д сообщения

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Армении допускают, что Россия проявит интерес к финансированию восстановления железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном, включая участок Иджеван – Газах, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что Россия может проявить интерес к инвестированию в восстановление железной дороги между Арменией и Азербайджаном, передает РИА «Новости».

    Пашинян отметил, что сейчас железные дороги Армении управляются дочерней компанией РЖД и не исключил заинтересованности российской стороны в восстановлении направлений Иджеван – Раздан и Иджеван – Газах. «Здесь, конечно, понадобится согласие азербайджанской стороны», – подчеркнул он.

    Пашинян также подчеркнул, что проект может стать возможностью для начала экономических контактов между Ираном и США, а также Россией и Соединенными Штатами. В этом контексте он напомнил, что иранская компания занимается строительством автодороги в Армении в рамках инициативы «Север – Юг».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о наступлении мира между Арменией и Азербайджаном после подписания документов в Вашингтоне.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что США теперь могут сотрудничать с Азербайджаном в военной сфере, поскольку прежние ограничения отменены.

    Дональд Трамп также объявил о договоренности Армении и Азербайджана прекратить боевые действия навсегда и уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга.

    Комментарии (23)
    8 августа 2025, 23:35 • Новости дня
    Трамп заявил, что Армения и Азербайджан обязались навсегда прекратить вражду
    Трамп заявил, что Армения и Азербайджан обязались навсегда прекратить вражду
    @ Press Service of Prime Minister of the Republic of Armenia/REUTERS

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп на трехсторонней церемонии в Белом доме объявил о договоренности Азербайджана и Армении взять на себя обязательства прекратить в регионе боевые действия навсегда, уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга.

    «Армения и Азербайджан обязуются навсегда прекратить все боевые действия, наладить торговлю, поездки и дипломатические отношения, а также уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга», – сказал Трамп в Белом доме после заключения трехстороннего соглашения.

    Президент США символично взялся за руки с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время трехстороннего подписания документов. Он также пошутил о том, что «эти двое долго сражались, 35 лет», после чего Трамп заявил, что теперь они друзья надолго.

    Трамп также сообщил, что США подписали с обеими странами двустороннее соглашение о расширении сотрудничества в области энергетики, торговли и технологий, включая искусственный интеллект.

    «Эта декларация устанавливает то, что они называют – для меня большая честь, я об этом не просил – «Маршрутом Трампа для международного мира и процветания, который представляет собой особую транзитную зону, позволяющую Азербайджану получить полный доступ к своей территории в Нахичевани при полном уважении к суверенитету Армении. Таким образом, они смогут жить и работать вместе», –  приводит ABC News заявление Трампа.

    Трамп также уточнил, что у Еревана есть возможность продления на 99 лет права США на управление транспортным коридором между Азербайджаноам и Арменией.

    «Армения начинает эксклюзивное партнерство по развитию коридора, которое может быть продлено на 99 лет. Они обещали, что через 99 лет сделают это», – заявил Трамп. По его словам, после соглашения в Вашингтоне ожидают развития инфраструктуры американскими компаниями.

    Напомним, днем ранее Reuters узнало о договоренности Алиева и Пашиняна по «Маршруту Трампа».

    Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, премьер Армении Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет, но объявил о намерении реализовать проект «Перекресток мира», предполагающий восстановление Мегринской железной дороги и создание международных транспортных маршрутов.

    Член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова накануне встречи Алиева и Пашиняна с Трампом поделилась, что Алиев получит контроль над Зангезурским коридором, а армянский премьер Никол Пашинян – гарантии личной безопасности. При этом в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Евгений Крутиков отметил, что Пашинян едет в США капитулировать перед Азербайджаном.

    Комментарии (30)
    11 августа 2025, 16:28 • Новости дня
    Опубликован текст мирного соглашения между Баку и Ереваном

    Баку и Ереван отказались от территориальных претензий и применения силы

    Опубликован текст мирного соглашения между Баку и Ереваном
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Азербайджана впервые обнародовало текст парафированного мирного соглашения между Баку и Ереваном.

    Проект документа состоит из 17 пунктов и был опубликован на официальном сайте ведомства, передает ТАСС. В соглашении указано, что Азербайджан и Армения отказываются от каких-либо территориальных претензий друг к другу. Отмечается, что стороны обязуются не использовать силу против друг друга.

    В проекте также говорится, что на границе между Азербайджаном и Арменией не будет находиться военных формирований третьих стран. Делимитация государственной границы будет проведена на основе отдельного двустороннего соглашения.

    Ранее в Вашингтоне лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об установлении мира между Арменией и Азербайджаном.

    Спикер МИД России Мария Захарова напомнила о ключевой роли России в нормализации отношений Баку и Еревана.

    Комментарии (7)
    9 августа 2025, 17:23 • Новости дня
    Захарова напомнила о ключевой роли России в нормализации отношений Баку и Еревана

    МИД: Нормализация отношений Баку и Еревана стартовала при важной роли России

    Захарова напомнила о ключевой роли России в нормализации отношений Баку и Еревана
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Нынешний этап нормализации отношений между Баку и Ереваном начался при центральной роли России, говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

    Нынешний этап нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном стартовал при непосредственном содействии и центральной роли России с принятием трехстороннего заявления на высшем уровне 9 ноября 2020 года, сообщается в комментарии Захаровой на сайте МИД России.

    По словам Захаровой, российский миротворческий контингент, размещенный в регионе после подписания соглашения, «внес незаменимый вклад в стабилизацию обстановки». Она отдельно подчеркнула: «Всегда будем помнить наших миротворцев, погибших при исполнении служебного долга».

    Москва позитивно оценила прошедшую в США встречу лидеров двух закавказских стран при посредничестве американской стороны. Захарова выразила надежду на то, что этот шаг поможет продвижению мирной повестки дня и укреплению региональной безопасности. Российская сторона, по ее словам, последовательно поддерживает любые усилия, способствующие укреплению мира на Южном Кавказе.

    Ранее в Вашингтоне лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.

    НАТО выразил готовность сотрудничать с Арменией и Азербайджаном после подписания ими совместной декларации.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что США теперь могут сотрудничать с Азербайджаном в военной сфере, поскольку прежние ограничения отменены.

    Политолог Армен Гаспарян заявил, что Пашинян выдает поражение Армении за триумф.

    Комментарии (3)
    9 августа 2025, 00:15 • Новости дня
    Трамп объявил об отмене ограничений на военное сотрудничество с Азербайджаном
    Трамп объявил об отмене ограничений на военное сотрудничество с Азербайджаном
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп после подписания трехстороннего соглашения с представителями Армении и Азербайджана в Белом доме заявил, что теперь США смогут сотрудничать с Азербайджаном в военной сфере, так как прежние ограничения на это более не действительны.

    Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что существующие ограничения на сотрудничество в области обороны между Соединенными Штатами и Азербайджаном снимаются, назвав этот шаг «важным шагом», передает телеканал CNBC.

    Кроме того, в пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились навсегда прекратить вражду.

    Напомним, днем ранее Reuters узнало о договоренности Алиева и Пашиняна по «Маршруту Трампа».

    Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова накануне встречи Алиева и Пашиняна с главой Белого дома Дональдом Трампом поделилась, что Алиев получит контроль над Зангезурским коридором, а армянский премьер Никол Пашинян – гарантии безопасности.

    При этом в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Евгений Крутиков отметил, что Пашинян едет в Америку капитулировать.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 07:07 • Новости дня
    Иран заявил об обеспокоенности вопросом Зангезурского коридора в Армении
    Иран заявил об обеспокоенности вопросом Зангезурского коридора в Армении
    @ Resul Rehimov/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дорога через Зангезурский коридор останется под армянской юрисдикцией, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, однако у Тегерана вызывает обеспокоенность участие в проекте американской компании.

    Дорога будет создана на территории Армении, под ее юрисдикцией и будет контролироваться американо-армянской компанией, зарегистрированной по законам Армении, указал Аракчи, передает РИА «Новости».

    У Тегерана сохраняется обеспокоенность из-за возможного участия американской компании в проекте. Он добавил, что любое иностранное присутствие может негативно отразиться на мире и стабильности в регионе.

    Иран обсуждает этот вопрос с Баку и Ереваном. Аракчи отметил, что принципиальные позиции иранской стороны пока были соблюдены, иранская сторона продолжает внимательно следить за ситуацией и проводить консультации.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян допустили ту же ошибку, что и Владимир Зеленский, когда доверились США, заявил

    Напомним, замглавы Корпуса стражей исламской революции Ирана по политическим вопросам генерал Ядолла Джавани отмечал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян повторили ошибку Владимира Зеленского, когда доверились Вашингтону.

    Комментарии (0)
    9 августа 2025, 08:34 • Новости дня
    Пашинян заявил об установлении мира между Арменией и Азербайджаном

    Пашинян сообщил об установлении мира между Арменией и Азербайджаном

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о наступлении мира между Арменией и Азербайджаном после подписания соответствующих документов в Вашингтоне.

    Армения и Азербайджан уже установили мир, подписав документы в Вашингтоне, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе онлайн-пресс-конференции, передает ТАСС.

    По его словам, это событие является историческим, а война между странами завершилась, уступив место миру на основе суверенитета и территориальной целостности обоих государств.

    Пашинян отметил: «То, что произошло сегодня, – историческое событие. Я уже несколько месяцев говорю, что войны между Арменией и Азербайджаном не будет, будет мир. Сегодня мы можем сказать, что мир установился, и установился он в рамках суверенитета и территориальной целостности наших стран».

    Кроме того, Пашинян сообщил, что процесс делимитации границ между Арменией и Азербайджаном продолжится, и напомнил о необходимости восстановления границ советского времени.

    Он указал, что некоторые территории должны быть возвращены соответствующим странам, чтобы обеспечить соответствие современным границам Армении и Азербайджана их границам в советский период.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о договоренности между Азербайджаном и Арменией прекратить боевые действия и уважать суверенитет друг друга.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Азербайджан получит возможность открыть маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. Баку также получит ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».

    Комментарии (4)
    8 августа 2025, 22:23 • Новости дня
    Пашинян прибыл в Белый дом на встречу с Трампом

    Премьер Армении Пашинян прибыл на переговоры с Трампом и Алиевым в Вашингтон

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян приехал в Белый дом, где его у главного входа лично встретил президент США Дональд Трамп.

    Премьер Армении Никол Пашинян прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости».

    Прямую трансляцию визита ведет пресс-служба армянского правительства на официальных страницах в соцсетях. Дональд Трамп лично встретил Пашиняна у входа в Белый дом.

    В рамках визита запланированы двусторонние переговоры между Пашиняном и Трампом, а также трехсторонняя встреча с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева. Как отметили в пресс-службе правительства Армении, встречи направлены на содействие миру, процветанию и развитию экономического сотрудничества в регионе.

    Газета Washington Post сообщала со ссылкой на источники, что в ходе переговоров стороны могут объявить о заключении мирного соглашения, однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев прилетел в Вашингтон по приглашению Дональда Трампа, где ожидается обсуждение мирного договора с Арменией.

    Сообщалось, что лидеры Армении и Азербайджана прибудут в Белый дом для подписания соглашения о взаимопонимании.

    Президент Армении Ваагн Хачатурян призвал «открыть ворота» в Сюникской области, которая расположена между Азербайджаном и Нахичеванской автономией.

    Политолог Армен Гаспарян заявил, что передачей Зангезурского коридора премьер-министр Армении Никол Пашинян подпишет капитуляцию.

    Комментарии (2)
    11 августа 2025, 14:51 • Новости дня
    Пашинян рассказал Путину о проекте «Путь Трампа»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту России Владимиру Путину о проекте «Путь Трампа».

    Проект «Путь Трампа» – транспортный коридор, который должен пройти через Сюникскую область Армении и связать основную часть Азербайджана с Нахичеванью, передает ТАСС.

    Пашинян также рассказал Путину о результатах переговоров 8 августа в Вашингтоне, в ходе которых было парафировано соглашение о мире и межгосударственных отношениях между Арменией и Азербайджаном, а также согласовано совместное обращение в ОБСЕ о роспуске механизмов Минской группы.

    В ходе беседы обсуждалось разблокирование региональных коммуникаций на основе принципов территориальной целостности, суверенитета, юрисдикции стран и взаимности. «Установление мира между Арменией и Азербайджаном открывает новые возможности не только для Армении и Азербайджана, но и для всех стран региона», – заявил Пашинян.

    Напомним, лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.

    Спикер МИД России Мария Захарова напомнила о ключевой роли России в нормализации отношений Баку и Еревана.

    Комментарии (0)
    9 августа 2025, 18:02 • Новости дня
    Эрдоган поддержал прогресс в отношениях Баку и Еревана

    Эрдоган: Прогресс в отношениях Баку и Еревана будет способствовать миру в регионе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Турции Реджеп Эрдоган в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым подчеркнул важность усилий по укреплению мира между Арменией и Азербайджаном и выразил поддержку.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает ТАСС.

    В ходе беседы стороны обсудили развитие двусторонних отношений и актуальные региональные вопросы. В заявлении администрации Эрдогана говорится, что он подчеркнул значимость достигнутого прогресса на пути к миру между Азербайджаном и Арменией, назвав это позитивным шагом для всего региона.

    Президент Турции отметил, что создание устойчивого мира и стабильности будет способствовать укреплению безопасности в регионе. Кроме того, Эрдоган заверил, что Анкара продолжит оказывать необходимую поддержку процессу достижения этих целей.

    Ранее в Вашингтоне лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.

    НАТО выразил готовность сотрудничать с Арменией и Азербайджаном после подписания ими совместной декларации.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что США теперь могут сотрудничать с Азербайджаном в военной сфере, поскольку прежние ограничения отменены.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о ключевой роли России в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном.

    Комментарии (0)
    10 августа 2025, 15:20 • Новости дня
    Папа римский поздравил Армению и Азербайджан с мирной декларацией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Папа римский Лев XIV поприветствовал подписание Арменией и Азербайджаном декларации о мире.

    В ходе традиционной воскресной проповеди понтифик выразил поддержку усилиям сторон по урегулированию отношений и подчеркнул важность окончания всех войн, передает ТАСС.

    «Продолжим молиться за окончание войн. <…> Поздравляю Армению и Азербайджан с тем, что они подписали совместную декларацию о мире. Надеюсь, что это послужит установлению прочного мира на Кавказе», – заявил он.

    Глава Католической церкви также напомнил о необходимости учитывать интересы всех народов региона при принятии решений.

    Ранее в Вашингтоне лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.

    В НАТО поддержали примирение Армении и Азербайджана.

    Спикер МИД России Мария Захарова напомнила о ключевой роли России в нормализации отношений Баку и Еревана.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 13:45 • Новости дня
    Путин и Пашинян по телефону обсудили встречу Еревана и Баку в Белом доме

    Tекст: Вера Басилая

    Во время телефонного разговора по инициативе Еревана Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили итоги недавних встреч в Вашингтоне и дальнейшие шаги по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по инициативе Еревана, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    В ходе беседы Пашинян подробно рассказал Путину о результатах своей встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая прошла 8 августа.

    Путин отметил важность шагов для достижения устойчивого мира между Арменией и Азербайджаном. Кремль подтвердил готовность России содействовать нормализации армяно-азербайджанских отношений на основе трехсторонних договоренностей 2020–2022 годов, включая разблокирование транспортных коммуникаций.

    Глава российского государства также проинформировал Пашиняна об итогах своей беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и о подготовке к предстоящей встрече с Дональдом Трампом на Аляске. Пашинян в свою очередь поддержал усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса.

    В ходе разговора стороны обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки, отдельно выделив развитие торгово-инвестиционного сотрудничества и дальнейшее взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза.

    Ранее власти Армении допустили, что Россия проявит интерес к финансированию восстановления железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном, включая участок Иджеван – Газах.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о наступлении мира между Арменией и Азербайджаном после подписания документов в Вашингтоне.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США пытаются мешать сотрудничеству России и Китая в регионе Закавказья.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 13:05 • Новости дня
    Грузия увидела экономическую выгоду в мире между Азербайджаном и Арменией

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Регион Южного Кавказа станет более привлекательным в инвестиционном плане после наступления мира между Азербайджаном и Арменией, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Завершение многолетнего конфликта является важнейшим этапом для всего региона. Его неурегулированность отражалась и на Грузии, теперь же вырастет инвестиционная привлекательность Южного Кавказа в целом», – сказал глава высшего законодательного органа Грузии.

    «Поэтому мы очень рады и готовы продолжать вносить  посильный вклад», – заявил он.

    Шалва Папуашвили предположил, что «ослабнет влияние «партии войны» в регионе Южного Кавказа».

    По его словам, «ОБСЕ, под чьей эгидой вели процесс урегулирования, не смогла ничего, и только благодаря весу президента США Дональда Трампа удалось сблизить стороны».

    Председатель парламента Грузии сообщил, что направил поздравления своим коллегам в Азербайджан и Армению, предложив в том числе использовать площадку Грузии для формата регионального парламентского диалога.

    Как отмечал политолог Армен  Гаспарян, Пашинян выдает поражение Армении за триумф.

    Комментарии (0)
    Главное
    Суд Армении признал незаконным задержание Карапетяна
    В Германии начато расследование махинаций при закупках газа
    Рой медуз нарушил работу фильтров насосных станций на крупнейшей АЭС Франции
    Жительницу Ярославля оштрафовали за сравнение новой школьной формы с нацистской
    Православный писатель рекомендовал не употреблять слова «хохол» и «жид»
    Зоозащитники подали иск против зоопарка Лейпцига из-за усыпления тигрят
    Уехавшая из России актриса призналась в работе таксисткой в Париже

    Кто станет главным бенефициаром от встречи России и США

    Одного слова о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа оказалось достаточно, чтобы сильно обрадовать рынки. Активы растут в цене с обеих сторон – и российской, и украинской. Мирный исход является на рынках настолько долгожданным, что реакция идет моментально. Что ждет российскую экономику и бизнес, если переговоры пройдут в позитивном ключе? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию

    «Позиция Киева о недопустимости территориальных уступок принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична», – пишет британская Financial Times в преддверии саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Издание отмечает, что «ключевое различие заключается в фактической и юридической уступке территорий». Как западные СМИ оценивают предстоящую встречу лидеров России и США и чего ожидают? Подробности

    Перейти в раздел

    «Не проверяйте рабочую почту в выходные»

    «Социальные сети формируют искаженное представление об успехе». Врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук рассказал газете ВЗГЛЯД, почему молодое поколение россиян все чаще сталкивается с так называемым выгоранием и проблемами на работе – и как этому можно помочь. Подробности

    Перейти в раздел

    Как США мешают России и Китаю в Закавказье

    Закавказье стало ареной грандиозного противостояния между сильнейшими мировыми державами, и цена вопроса – транспортная связность всего евразийского континента. По крайней мере, именно так выглядит заключенная в США Арменией и Азербайджаном сделка по созданию так называемого Зангезурского коридора. Каковы в данном случае интересы Вашингтона, Москвы и Пекина? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации