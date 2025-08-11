Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).7 комментариев
Баку и Ереван договорились установить дипломатические отношения
Опубликованный проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном предусматривает, что стороны установят дипломатические отношения после обмена уведомлениями о завершении ратификации документа.
«После обмена уведомлениями о завершении внутригосударственных процедур ратификации настоящего соглашения… стороны установят дипломатические отношения», – сказано в документе, передает РИА «Новости».
Документ также предусматривает возможность заключения соглашений между Ереваном и Баку в различных сферах, включая экономическое, транзитное, транспортное, экологическое, гуманитарное и культурное сотрудничество.
Согласно проекту, права и обязательства сторон, вытекающие из международного права и договоров с другими странами-членами ООН, не ограничиваются. При этом каждая страна обязана следить, чтобы международные соглашения с третьими сторонами не препятствовали выполнению обязательств по армяно-азербайджанскому соглашению.
Напомним, в понедельник был опубликован текст мирного соглашения между Баку и Ереваном. Проект документа состоит из 17 пунктов.
Ранее в Вашингтоне лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.