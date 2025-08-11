Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).5 комментариев
Опубликован текст мирного соглашения между Баку и Ереваном
Баку и Ереван отказались от территориальных претензий и применения силы
Министерство иностранных дел Азербайджана впервые обнародовало текст парафированного мирного соглашения между Баку и Ереваном.
Проект документа состоит из 17 пунктов и был опубликован на официальном сайте ведомства, передает ТАСС. В соглашении указано, что Азербайджан и Армения отказываются от каких-либо территориальных претензий друг к другу. Отмечается, что стороны обязуются не использовать силу против друг друга.
В проекте также говорится, что на границе между Азербайджаном и Арменией не будет находиться военных формирований третьих стран. Делимитация государственной границы будет проведена на основе отдельного двустороннего соглашения.
Ранее в Вашингтоне лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об установлении мира между Арменией и Азербайджаном.
Спикер МИД России Мария Захарова напомнила о ключевой роли России в нормализации отношений Баку и Еревана.