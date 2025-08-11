Опубликован текст мирного соглашения между Баку и Ереваном

Баку и Ереван отказались от территориальных претензий и применения силы

Tекст: Валерия Городецкая

Проект документа состоит из 17 пунктов и был опубликован на официальном сайте ведомства, передает ТАСС. В соглашении указано, что Азербайджан и Армения отказываются от каких-либо территориальных претензий друг к другу. Отмечается, что стороны обязуются не использовать силу против друг друга.

В проекте также говорится, что на границе между Азербайджаном и Арменией не будет находиться военных формирований третьих стран. Делимитация государственной границы будет проведена на основе отдельного двустороннего соглашения.

Ранее в Вашингтоне лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об установлении мира между Арменией и Азербайджаном.

Спикер МИД России Мария Захарова напомнила о ключевой роли России в нормализации отношений Баку и Еревана.