Захарова напомнила о ключевой роли России в нормализации отношений Баку и Еревана

МИД: Нормализация отношений Баку и Еревана стартовала при важной роли России
Нынешний этап нормализации отношений между Баку и Ереваном начался при центральной роли России, говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Нынешний этап нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном стартовал при непосредственном содействии и центральной роли России с принятием трехстороннего заявления на высшем уровне 9 ноября 2020 года, сообщается в комментарии Захаровой на сайте МИД России.
По словам Захаровой, российский миротворческий контингент, размещенный в регионе после подписания соглашения, «внес незаменимый вклад в стабилизацию обстановки». Она отдельно подчеркнула: «Всегда будем помнить наших миротворцев, погибших при исполнении служебного долга».
Москва позитивно оценила прошедшую в США встречу лидеров двух закавказских стран при посредничестве американской стороны. Захарова выразила надежду на то, что этот шаг поможет продвижению мирной повестки дня и укреплению региональной безопасности. Российская сторона, по ее словам, последовательно поддерживает любые усилия, способствующие укреплению мира на Южном Кавказе.
Ранее в Вашингтоне лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.
НАТО выразил готовность сотрудничать с Арменией и Азербайджаном после подписания ими совместной декларации.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США теперь могут сотрудничать с Азербайджаном в военной сфере, поскольку прежние ограничения отменены.
Политолог Армен Гаспарян заявил, что Пашинян выдает поражение Армении за триумф.