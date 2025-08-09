  • Новость часаТрамп заявил, что Армения и Азербайджан обязались навсегда прекратить вражду
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Если «список Эпштейна» существует, то последние времена наступили

    Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Днепр станет последним рубежом обороны ВСУ

    Этой зимой российские войска могут быть под Киевом. Сходные, но не столь конкретные оценки звучат из уст ряда западных экспертов, которые полагают, что потери ВСУ ведут к их обескровливанию, и наступление российских войск уже не остановить.

    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян едет в Америку капитулировать

    Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».

    9 августа 2025, 00:15 • Новости дня

    Трамп объявил об отмене ограничений на военное сотрудничество с Азербайджаном

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп после подписания трехстороннего соглашения с представителями Армении и Азербайджана в Белом доме заявил, что теперь США смогут сотрудничать с Азербайджаном в военной сфере, так как прежние ограничения на это более не действительны.

    Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что существующие ограничения на сотрудничество в области обороны между Соединенными Штатами и Азербайджаном снимаются, назвав этот шаг «важным шагом», передает телеканал CNBC.

    Кроме того, в пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились навсегда прекратить вражду.

    Напомним, днем ранее Reuters узнало о договоренности Алиева и Пашиняна по «Маршруту Трампа».

    Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова накануне встречи Алиева и Пашиняна с главой Белого дома Дональдом Трампом поделилась, что Алиев получит контроль над Зангезурским коридором, а армянский премьер Никол Пашинян – гарантии безопасности.

    При этом в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Евгений Крутиков отметил, что Пашинян едет в Америку капитулировать.

    8 августа 2025, 12:10 • Новости дня
    Стало известно о возможном месте проведения встречи Путина и Трампа

    ТАСС: Встреча Путина и Трампа может пройти в арабской стране

    Стало известно о возможном месте проведения встречи Путина и Трампа
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В качестве возможной площадки для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа рассматривают одну из арабских стран, обсуждение этого вопроса уже ведется.

    Возможность организации встречи президентов России и США в одной из арабских стран обсуждается, передает ТАСС.

    Источник агентства сообщил: «Обсуждались возможности в одной из арабских стран».

    Переговоры о месте и времени саммита продолжаются, однако конкретные детали не уточняются. Известно только, что вариант ближневосточного государства рассматривается в качестве одной из площадок для будущей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Дональд Трамп заверил, что для переговоров с Владимиром Путиным нет никаких условий и не требуется его предварительная встреча с Владимиром Зеленским.

    Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес отметил, что Дональд Трамп способен склонить Владимира Зеленского к уступкам на переговорах благодаря опыту жестких переговоров лидеров России и США.

    8 августа 2025, 18:48 • Новости дня
    NYT: Трамп издал секретный указ о подготовке ударов по иностранным государствам

    NYT: Трамп поручил Пентагону готовиться к войне с наркокартелями

    NYT: Трамп издал секретный указ о подготовке ударов по иностранным государствам
    @ IMAGO/Yuri Gripas/CNP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп отдал секретное распоряжение Пентагону подготовить применение военной силы против ряда латиноамериканских наркокартелей, пишет New York Times (NYT).

    NYT ссылается на источники, знакомые с содержанием секретного документа, который создает официальный базис для организации прямых военных операций на море и на территории иностранных государств, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что подобные действия вызывают серьезные юридические вопросы, связанные с международным правом и внутренним законодательством США. Военные уже разрабатывают варианты возможных операций, но пока неясно, какие юридические заключения предоставили Белый дом, Пентагон и госдепартамент, а также рассматривался ли этот вопрос в министерстве юстиции, пишет издание.

    В первый срок своего президентства Трамп, по информации издания, выдвигал идею нанесения ударов по нарколабораториям в Мексике, что вызвало протест властей страны. Несмотря на это, идея силового вмешательства получила поддержку среди республиканцев и стала частью нынешней избирательной кампании Трампа. На встречах с избирателями Трамп ранее пообещал направить силы спецопераций и флот, чтобы, как он заявил, «объявить войну картелям». Минобороны США не прокомментировало данную информацию.

    В январе Трамп допустил возможность отправки вооруженных сил в Мексику для борьбы с наркокартелями, подписав указ о признании их иностранными террористическими организациями.

    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    8 августа 2025, 11:55 • Новости дня
    Эксперт объяснил удвоение США награды за Мадуро

    Американист Дудаков: США попытаются давить на Мадуро через Колумбию и Бразилию

    Эксперт объяснил удвоение США награды за Мадуро
    @ Rayner Pena/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США пока не могут раскачать ситуацию в Венесуэле. Поэтому они попытаются на ближайших выборах в Колумбии и Бразилии привести к власти проамериканские силы и через них организовать изоляцию Каракаса, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Вашингтон увеличил до 50 млн долларов вознаграждение за информацию, которая приведет к аресту венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

    «Само по себе увеличение суммы вознаграждения не принципиально. Решение Белого дома имеет символическое значение – это сигнал американцам, внешним игрокам, а также самому Каракасу о том, что США отказываются от улучшения двусторонних отношений с Венесуэлой», – пояснил американист Малек Дудаков.

    Спикер напомнил, что сразу после инаугурации Дональда Трампа республиканская администрация пыталась улучшить контакты с Каракасом, и некоторые авторитетные политики и эксперты полагали, что у США и Венесуэлы есть пространство для совместных шагов навстречу друг другу.

    «В частности, в Венесуэлу летал спецпосланник Ричард Гренелл, чтобы договориться об освобождении заключенных американцев. Но в итоге в Белом доме взяла верх «ястребиная» позиция, а госсекретарь Марко Рубио поддержал лидеров венесуэльской оппозиции, находящихся за рубежом, и пообещал добиваться смены власти в стране», – указал он.

    «Исходя из этого, очевидно, что США будут придерживаться эскалационного сценария. При этом, в краткосрочной перспективе они не смогут напрямую раскачать ситуацию в Венесуэле, поскольку легитимность и прочность власти Мадуро была подтверждена на недавних выборах», – напомнил собеседник.

    «Думаю, Белый дом попытается сменить власть на предстоящих выборах в Колумбии и Бразилии. Если там победят проамериканские правые силы, то через эти страны Трамп будет стремиться усилить давление на Каракас и организовать изоляцию Венесуэлы», – резюмировал политолог.

    Ранее США повысили в два раза – до 50 млн долларов – вознаграждение за информацию, которая приведет к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что политик «напрямую связан с операциями по контрабанде наркотиков».

    Она обвинила венесуэльского лидера в сотрудничестве с группировкой Tren de Aragua, а также мексиканским наркокартелем «Синалоа». По словам главы минюста, Управление по борьбе с наркотиками (DEA) «изъяло 30 тонн кокаина, связанного с Мадуро и его сообщниками».

    Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль нашел поведение США «жалким», а саму инициативу – «политической пропагандой» и «отчаянной попыткой отвлечь внимание» общественности от дела Джеффри Эпштейна, сообщает BBC.

    «Пока мы разоблачаем террористические заговоры, организованные из ее страны, эта женщина устраивает настоящий медийный цирк, чтобы угодить побежденным крайне правым в Венесуэле», – сказал дипломат.

    Впервые вознаграждение в размере 15 млн долларов за данные по Мадуро минюст объявил в 2020 году. Спустя пять лет сумму увеличили до 25 млн долларов. Также США ввели новые санкции в отношении ряда высших должностных лиц Венесуэлы.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему одной из внешнеполитических целей администрации Дональда Трампа является попытка свержения Мадуро, и оценивала, получится ли у Вашингтона воплотить планы в жизнь.

    8 августа 2025, 08:55 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ описал возможный сценарий «ухода в отставку» Трампа

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил о риске отставки Трампа из-за Украины или Ирана

    Экс-аналитик ЦРУ описал возможный сценарий «ухода в отставку» Трампа
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Дональд Трамп может уйти с поста президента США, если разрешит военную силу в конфликте вокруг Ирана или на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что возможное разрешение Дональдом Трампом применения силы в конфликте вокруг Ирана или на Украине может привести к его отставке, передает РИА «Новости».

    По мнению Джонсона, если в результате такого решения США понесут серьезные потери, на Трампа начнется давление с требованием уйти с поста президента.

    Джонсон считает, что в такой ситуации Трамп действительно может сложить полномочия и передать власть вице-президенту Джей Ди Вэнсу. По его словам, Трампа в этом случае воспримут как полностью дискредитировавшего свое президентство, и это приведет к возможности его ухода.

    Ранее конгрессмен Эл Грин внес резолюцию об импичменте президенту Дональду Трампу из-за ударов по Ирану без консультации с Конгрессом.

    Большинство республиканцев и демократов заблокировали инициированный импичмент Трампа.

    Трамп заявил, что ему удалось прекратить уже пять вооруженных конфликтов в разных странах.

    8 августа 2025, 02:18 • Новости дня
    Польский портал раскрыл детали предложений Трампа для Путина по Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Переданные спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом предложения Вашингтона российскому лидеру Владимиру Путину содержали очень неплохие и выгодные моменты по разрешению украинского конфликта, заявил польский портал Wiadomosci.

    «Американские предложения включают: прекращение огня на Украине, но не мир; фактическое признание территориальных приобретений России (путем отсрочки этого вопроса на 49 или 99 лет); снятие большинства санкций, введенных против России, а в долгосрочной перспективе возобновление энергетического сотрудничества, то есть импорта российского газа и нефти», – говорится в материале польского портала Wiadomosci.

    При этом в пакете отсутствует гарантия нерасширения НАТО, чего постоянно требуют в Москве. Также российской стороне не стали обещать прекращение военной поддержки Украины, однако, как сообщается в статье, последний пункт российская сторона принимает.

    По данным портала, возможный отказ Москвы от этого предложения США означал бы, что даже наиболее промосковским политикам придется оставить иллюзии относительно возможности достижения компромиссного соглашения.

    Напомним, Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские журналисты выяснили, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным возможна при согласии российского лидера на переговоры с Владимиром Зеленским. Но позднее он опроверг это, заявив, что не ставит никаких условий для встречи с президентом России.

    Глава российского государства отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.

    8 августа 2025, 14:59 • Новости дня
    Fox News перечислил страны, где может пройти встреча Путина и Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин может встретиться с американским лидером Дональдом Трампом в Венгрии, Швейцарии, ОАЭ или Италии, сообщает Fox News.

    Возможность проведения встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом рассматривается на конец следующей недели, сообщает канал Fox News со ссылкой на информированный источник, передает РИА «Новости».

    В качестве площадок для переговоров обсуждаются Венгрия, Швейцария, ОАЭ и Италия.

    Издание пишет, что якобы Венгрия изначально была предпочтительным вариантом для российской стороны, однако Турция, также упоминавшаяся среди возможных стран, теперь считается маловероятным местом проведения встречи.

    Fox News также отмечает, что подготовка к саммиту осложнилась после заявления Владимира Зеленского о необходимости национального референдума на Украине для одобрения любых территориальных уступок.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Встречу президентов России и США запланировали ориентировочно на следующую неделю.

    Одну из арабских стран рассматривают в качестве возможной площадки для переговоров, обсуждение этого вопроса уже идет. Рим исключили из списка возможных мест для встречи.

    Президент России Владимир Путин назвал ОАЭ подходящей площадкой для встречи с Трампом.

    8 августа 2025, 23:35 • Новости дня
    Трамп заявил, что Армения и Азербайджан обязались навсегда прекратить вражду
    Трамп заявил, что Армения и Азербайджан обязались навсегда прекратить вражду
    @ Press Service of Prime Minister of the Republic of Armenia/REUTERS

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп на трехсторонней церемонии в Белом доме объявил о договоренности Азербайджана и Армении взять на себя обязательства прекратить в регионе боевые действия навсегда, уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга.

    «Армения и Азербайджан обязуются навсегда прекратить все боевые действия, наладить торговлю, поездки и дипломатические отношения, а также уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга», – сказал Трамп в Белом доме после заключения трехстороннего соглашения.

    Президент США символично взялся за руки с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время трехстороннего подписания документов. Он также пошутил о том, что «эти двое долго сражались, 35 лет», после чего Трамп заявил, что теперь они друзья надолго.

    Трамп также сообщил, что США подписали с обеими странами двустороннее соглашение о расширении сотрудничества в области энергетики, торговли и технологий, включая искусственный интеллект.

    «Эта декларация устанавливает то, что они называют – для меня большая честь, я об этом не просил – «Маршрутом Трампа для международного мира и процветания, который представляет собой особую транзитную зону, позволяющую Азербайджану получить полный доступ к своей территории в Нахичевани при полном уважении к суверенитету Армении. Таким образом, они смогут жить и работать вместе», –  приводит ABC News заявление Трампа.

    Американский лидер отметил, что сторонам наконец удалось достигнуть мира благодаря этому соглашению и он счастлив быть причастным к этим договоренностям.

    Трамп также уточнил, что у Еревана есть возможность продления на 99 лет права США на управление транспортным коридором между Азербайджаноам и Арменией.

    «Армения начинает эксклюзивное партнерство по развитию коридора, которое может быть продлено на 99 лет. Они обещали, что через 99 лет сделают это», – заявил Трамп.

    По его словам, после соглашения в Вашингтоне ожидают развития инфраструктуры американскими компаниями, так как они очень хотят прийти в эти две страны. Трамп пообещал, что американский бизнес потратит там много денег, что принесет экономическую пользу трем странам.

    Напомним, днем ранее Reuters узнало о договоренности Алиева и Пашиняна по «Маршруту Трампа».

    Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, премьер Армении Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет, но объявил о намерении реализовать проект «Перекресток мира», предполагающий восстановление Мегринской железной дороги и создание международных транспортных маршрутов.

    Член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова накануне встречи Алиева и Пашиняна с главой Белого дома Дональдом Трампом поделилась, что Алиев получит контроль над Зангезурским коридором, а армянский премьер Никол Пашинян – гарантии безопасности.

    При этом в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Евгений Крутиков отметил, что Пашинян едет в Америку капитулировать.

    8 августа 2025, 19:17 • Новости дня
    В Италии заявили об отказе России проводить встречу Путина и Трампа в Риме

    Corriere della Sera: Россия выступила против встречи Путина и Трампа в Риме

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти России отказались поддержать идею проведения переговоров президентов в столице Италии, несмотря на предварительное согласие других участников.

    Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Corriere della Sera, во время переговоров между премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом США Дональдом Трампом обсуждалась возможность проведения встречи с Владимиром Путиным в Риме.

    Итальянский премьер сразу поддержала идею, и спустя несколько часов госсекретарь США Марко Рубио официально выдвинул предложение о проведении саммита в Риме на встрече советников по безопасности, где присутствовали представители Италии, Франции, США, Германии, Британии, Украины и Финляндии. Рим поддержал и Владимир Зеленский.

    Однако, как отмечает Corriere della Sera со ссылкой на источники, Россия немедленно выступила против проведения встречи именно в Риме, поскольку «считает Италию страной, слишком явно выступающей на стороне Украины». Переговоры по месту встречи продолжаются, окончательное решение пока не принято.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, источник заявил, что Рим не станет местом для встречи Путина и Трампа. Помощник президента Юрий Ушаков подтвердил согласование договоренности о проведении переговоров между лидерами России и США в ближайшие дни. Владимир Путин назвал ОАЭ подходящей площадкой для встречи с Дональдом Трампом.

    8 августа 2025, 03:37 • Новости дня
    Трамп пообещал помирить в Белом доме Армению и Азербайджан

    Трамп анонсировал мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в пятницу намерен в Белом доме провести церемонию подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном вместе с лидерами этих стран.

    Как написал Трамп в соцсети Truth Social, 8 августа в Белом доме состоится «мирный саммит» с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    «Завтра президент Алиев и премьер-министр Пашинян вместе со мной в Белом доме проведут официальную церемонию подписания мирового соглашения (Peace Signing Ceremony – в оригинале)», – написал американский президент.

    Это соглашение является одним из самых значительных внешнеполитических достижений Трампа на сегодняшний день и может помочь положить конец одному из самых продолжительных конфликтов в мире. Для Трампа, который назвал пятничную встречу «историческим мирным саммитом», это еще один шанс  представить себя главным миротворцем, пишет портал Axios.

    Ранее он заявлял о дипломатических прорывах между Руандой и Демократической Республикой Конго, Индией и Пакистаном, Камбоджей и Таиландом, несмотря на то, что мир на Украине и в Газе остается недостижимым.

    «Соглашение, которое может быть заключено при посредничестве США, призвано обеспечить мир, но также оно имеет значительную экономическую составляющую. Армения согласилась провести через свою территорию коридор протяженностью 43,5 км, который будет разработан США и назван «Маршрут Трампа для международного мира и процветания», соединяющий большую часть Азербайджана с небольшим азербайджанским анклавом на границе с Турцией», –  говорится в материале.

    Коридор позволит людям и товарам перемещаться между Турцией и Азербайджаном и далее в Центральную Азию, минуя Иран или Россию. В настоящее время это невозможно, поскольку армяно-азербайджанская граница закрыта и сильно укреплена, поясняет портал Axios.

    Иран выступает категорически против этого проекта, Россия также раскритиковала его, в то время как Турция категорически за это.

    «Разрешив этот вопрос, американцы получат выгоду в виде миллиардов долларов от новой торговли ежегодно. Россия, Иран и Китай теряют влияние в той части мира, которую они считали своей территорией. Армения отказалась от своих давних возражений против коридора во время переговоров с США», – отмечено в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп встретился с лидерами Армении и Азербайджана в Белом доме перед тем, как в пятницу подписать мирное соглашение, которое утверждает исключительные права США на разработку стратегического транзитного коридора через Южный Кавказ, узнало Reuters.

    При этом в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Евгений Крутиков отметил, что Пашинян едет в Америку капитулировать.

    8 августа 2025, 20:41 • Новости дня
    ООН выразила готовность принять встречу Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    ООН готова предоставить свою штаб-квартиру в Нью-Йорке для возможной встречи президентов России и США, сообщила заместитель представителя генерального секретаря организации Стефани Трембле.

    Трембле заявила на брифинге, что такой запрос пока не поступал и вопрос о проведении саммита не обсуждался, передает ТАСС.

    «На данный момент я не думаю, что это вариант, который рассматривается теми, кто планирует встречу», – сказала она.

    Она также подчеркнула, что двери ООН «всегда открыты» для диалога между странами и для содействия международным переговорам. Трембле добавила, что организация всегда поощряет диалог и надеется на прогресс на пути к прекращению военных действий на Украине согласно Уставу ООН.

    Напомним, в качестве возможной площадки для встречи президентов рассматривают одну из арабских стран. Путин назвал ОАЭ подходящей страной для этого мероприятия.

    8 августа 2025, 20:09 • Новости дня
    СМИ назвали возможные сроки встречи Путина и Трампа

    ТАСС: Путин и Трамп могут провести переговоры в конце следующей недели

    Tекст: Валерия Городецкая

    Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в конце следующей недели.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. «Встреча возможна в конце следующей недели», – приводит агентство слова собеседника.

    Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. По его словам, встреча запланирована ориентировочно на следующую неделю.

    В качестве возможной площадки для встречи президентов рассматривают одну из арабских стран. Путин назвал ОАЭ подходящей страной для этого мероприятия.

    8 августа 2025, 14:02 • Новости дня
    Рим исключили из списка мест встречи Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столица Италии не станет местом для предстоящей встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, сообщил источник.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, саммит лидеров пройдет не в Европе.

    Ранее канал Fox News заявил, что встреча Путина и Трампа может пройти уже в ближайший понедельник, а Рим якобы рассматривался одним из возможных мест для этого мероприятия. По данным телеканала, переговоры могут состояться 11 августа.

    Напомним, помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов в ближайшие дни. По его словам, встреча запланирована ориентировочно на следующую неделю.

    Президент России Владимир Путин назвал ОАЭ подходящей площадкой для встречи с Трампом.

    8 августа 2025, 16:23 • Новости дня
    Союз армян России заявил о втягивании Армении в зависимость от Турции

    Абрамян обвинил Пашиняна в сдаче интересов Армении Анкаре и Баку

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Союза армян России Ара Абрамян обвинил премьера Пашиняна в том, что Армения может оказаться в вассальной зависимости от Турции и Азербайджана.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян втягивает страну в зависимость от Турции и Азербайджана, заявил глава Союза армян России Ара Абрамян в интервью РИА «Новости». Он высказал опасения по поводу предстоящих переговоров Пашиняна и президента Азербайджана Алиева при посредничестве США и напомнил, что аппетиты Баку постоянно растут.

    Абрамян подчеркнул, что кулуарное подписание документов вызывает тревогу у армян. Он выразил сомнение, что мирное соглашение решит вопросы вывода азербайджанских войск с занятых территорий, освобождения армянских заложников и возвращения депортированных семей.

    По мнению Абрамяна, Пашинян, «претендующий на звание миротворца», сознательно не остановил конфликт в 2020 году и теперь втягивает Армению в вассальную зависимость.

    «Пашинян сам втянут и, что намного хуже, втягивает Армению и армян в вассальную зависимость от Турции и Азербайджана», – считает Абрямян.

    Он напомнил, что США уже выступали арбитром между Арменией и Турцией в начале XX века, однако обещанные гарантии так и не были реализованы. Абрамян выразил опасения, что «Армения Трампа» может повторить судьбу «Армении Вудро Вильсона».

    Как сообщало ранее агентство, Белый дом примет трехстороннюю встречу Дональда Трампа, Ильхама Алиева и Пашиняна. Ожидается подписание мирного соглашения, а также экономических договоров между США, Арменией и Азербайджаном.

    Пресс-служба армянского премьера заявила, что Армения не обсуждает передачу контроля над территорией третьей стороне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп намерен провести в Белом доме церемонию подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

    Дональд Трамп встретился с лидерами Армении и Азербайджана в Белом доме перед подписанием соглашения, которое наделяет США исключительными правами на создание стратегического транзитного коридора через Южный Кавказ. Алиев получит не только доступ к Нахичевани, но и беспрепятственный маршрут в Турцию, а также новые инструменты давления на Армению и ресурс для продвижения проекта «Западного Азербайджана».

    8 августа 2025, 09:37 • Новости дня
    The Globe and Mail: Трампу нужен громкий успех по итогам встречи с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп рассчитывает на значимый успех после встречи с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы получить Нобелевскую премию мира, заявил старший научный сотрудник Атлантического совета (признан нежелательной в России организацией) Майкл Боцюркив в канадской газете The Globe and Mail.

    Боцюркив в канадской газете The Globe and Mail пишет, что Трампу крайне необходима крупная внешнеполитическая победа, которую он мог бы использовать в своей будущей предвыборной кампании, передаетТАСС.

    Эксперт отмечает, что Трамп особенно стремится к громкому успеху после провальной попытки добиться денуклеаризации от северокорейского лидера Ким Чен Ына.

    Боцюркив полагает, что Трамп мог бы использовать возможные договоренности и как аргумент для получения Нобелевской премии мира.

    Эксперт предупреждает, что в этих условиях наибольшие риски несет Владимир Зеленский. По мнению Боцюркива, возможные компромиссы на встрече между Россией и США могут негативно сказаться на интересах Киева.

    Ранее Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Встреча Путина и Трампа запланирована ориентировочно на следующую неделю.

    Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес считает, что Трамп после переговоров с Путиным заставит Зеленского пойти на уступки.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чего ждать от диалога Путина и Трампа.

    8 августа 2025, 22:23 • Новости дня
    Пашинян прибыл в Белый дом на встречу с Трампом

    Премьер Армении Пашинян прибыл на переговоры с Трампом и Алиевым в Вашингтон

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян приехал в Белый дом, где его у главного входа лично встретил президент США Дональд Трамп.

    Премьер Армении Никол Пашинян прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости».

    Прямую трансляцию визита ведет пресс-служба армянского правительства на официальных страницах в соцсетях. Дональд Трамп лично встретил Пашиняна у входа в Белый дом.

    В рамках визита запланированы двусторонние переговоры между Пашиняном и Трампом, а также трехсторонняя встреча с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева. Как отметили в пресс-службе правительства Армении, встречи направлены на содействие миру, процветанию и развитию экономического сотрудничества в регионе.

    Газета Washington Post сообщала со ссылкой на источники, что в ходе переговоров стороны могут объявить о заключении мирного соглашения, однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев прилетел в Вашингтон по приглашению Дональда Трампа, где ожидается обсуждение мирного договора с Арменией.

    Сообщалось, что лидеры Армении и Азербайджана прибудут в Белый дом для подписания соглашения о взаимопонимании.

    Президент Армении Ваагн Хачатурян призвал «открыть ворота» в Сюникской области, которая расположена между Азербайджаном и Нахичеванской автономией.

    Политолог Армен Гаспарян заявил, что передачей Зангезурского коридора премьер-министр Армении Никол Пашинян подпишет капитуляцию.

