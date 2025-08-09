Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?4 комментария
Трамп объявил об отмене ограничений на военное сотрудничество с Азербайджаном
Американский президент Дональд Трамп после подписания трехстороннего соглашения с представителями Армении и Азербайджана в Белом доме заявил, что теперь США смогут сотрудничать с Азербайджаном в военной сфере, так как прежние ограничения на это более не действительны.
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что существующие ограничения на сотрудничество в области обороны между Соединенными Штатами и Азербайджаном снимаются, назвав этот шаг «важным шагом», передает телеканал CNBC.
Кроме того, в пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились навсегда прекратить вражду.
Напомним, днем ранее Reuters узнало о договоренности Алиева и Пашиняна по «Маршруту Трампа».
Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова накануне встречи Алиева и Пашиняна с главой Белого дома Дональдом Трампом поделилась, что Алиев получит контроль над Зангезурским коридором, а армянский премьер Никол Пашинян – гарантии безопасности.
При этом в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Евгений Крутиков отметил, что Пашинян едет в Америку капитулировать.