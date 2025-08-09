В НАТО поддержали примирение Армении и Азербайджана

Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.0 комментариев
В НАТО приветствовали подписание мирной декларации между Арменией и Азербайджаном
Североатлантический альянс выразил готовность сотрудничать с Арменией и Азербайджаном после подписания ими совместной декларации о мире, сообщила глава пресс-службы НАТО Эллисон Харт.
НАТО приветствует прогресс в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном, передает ТАСС.
Глава пресс-службы НАТО Эллисон Харт заявила: «НАТО приветствует прогресс в деле мира между Арменией и Азербайджаном и благодарит президента США за его вклад в этот процесс. Мы готовы работать с Арменией и Азербайджаном».
По ее словам, НАТО считает это «значительным шагом в направлении региональной безопасности». В пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о наступлении мира между Арменией и Азербайджаном после подписания документов в Вашингтоне.
Президент США Дональд Трамп сообщил о договоренности сторон прекратить боевые действия и уважать суверенитет друг друга.