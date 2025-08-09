Пашинян заявил об установлении мира между Арменией и Азербайджаном

Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?8 комментариев
Пашинян сообщил об установлении мира между Арменией и Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о наступлении мира между Арменией и Азербайджаном после подписания соответствующих документов в Вашингтоне.
Армения и Азербайджан уже установили мир, подписав документы в Вашингтоне, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе онлайн-пресс-конференции, передает ТАСС.
По его словам, это событие является историческим, а война между странами завершилась, уступив место миру на основе суверенитета и территориальной целостности обоих государств.
Пашинян отметил: «То, что произошло сегодня, – историческое событие. Я уже несколько месяцев говорю, что войны между Арменией и Азербайджаном не будет, будет мир. Сегодня мы можем сказать, что мир установился, и установился он в рамках суверенитета и территориальной целостности наших стран».
Кроме того, Пашинян сообщил, что процесс делимитации границ между Арменией и Азербайджаном продолжится, и напомнил о необходимости восстановления границ советского времени.
Он указал, что некоторые территории должны быть возвращены соответствующим странам, чтобы обеспечить соответствие современным границам Армении и Азербайджана их границам в советский период.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о договоренности между Азербайджаном и Арменией прекратить боевые действия и уважать суверенитет друг друга.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Азербайджан получит возможность открыть маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. Баку также получит ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».