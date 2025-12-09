  • Новость часаТрамп потребовал выборов президента Украины
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США унижают Европу на пользу России

    Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.

    4 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Брюссель строит круговую поруку вокруг воровства российских денег

    Неискушенный наблюдатель может задаться вопросом: какая связь между решением об изъятии российских активов и обороной ЕС? Самая что ни на есть прямая.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Белый дом затеял контрреволюцию

    «Американская империя», разрушение глобализма и «мир через силу» – вот три главных заявления новой доктрины администрации Трампа. Это, очевидно, отражает реальные взгляды Трампа и звучит достаточно интересно.

    4 комментария
    9 декабря 2025, 14:50 • В мире

    Членство в НАТО помогает Финляндии стирать с лица земли древний народ

    Членство в НАТО помогает Финляндии стирать с лица земли древний народ
    @ 1936 Kortcentralen Helsingfors/wikipedia.org

    Tекст: Станислав Лещенко

    Финский премьер-министр Петтери Орпо вынужден приносить извинения целому народу – саамам, которые в результате деятельности государственных властей подверглись тотальной ассимиляции. Давление на саамов усилилось после вступления в Финляндии в НАТО и целой серии военных учений. Особенно цинично происходящее выглядит на фоне обвинений, которые в Хельсинки выдвигают против Москвы.

    Саамы (они же лопари, или лапландцы) – древнейший из ныне существующих народов севера Европы: их насчитывается около 74 тысяч человек. Протянувшаяся на несколько тысяч километров территория расселения лопарей ныне поделена между Россией, Финляндией, Швецией и Норвегией. В их истории, насчитывающей уже три тысячи лет, было много разных тягот, причем даже в последние десятилетия саамы продолжали подвергаться угнетению. Новым доказательство этому стал документ, представленный финской госкомиссией по установлению истины и примирению в отношении саамов.

    В докладе отмечается, что хотя нынешняя Суоми построена на земле двух народов – саамов и финнов – лопари оказались фактически на положении людей второго сорта. Фактически речь идет о насильственной ассимиляции и этноциде – намеренном лишении целого народа черт его идентичности.

    Правда, в отличие от Норвегии и Швеции, Финляндия не имела официального закона об ассимиляции детей саамов. Однако такая практика осуществлялась негласно. Свыше четырехсот опрошенных комиссией человек поведали о дискриминации, с которой они столкнулись в школах – им не дали возможности изучать родную речь и культуру. В результате традиционный язык саамов оказался в Финляндии на грани исчезновения.

    Также происходил насильственный перевод земель саамских семей в собственность финского государства. На ней построили, например, крупнейшие в ЕС гидроаккумулирующие резервуары «Локка» и «Порттипаахта», и для этого пришлось прибегнуть к насильственному переселению сотен семей. В докладе говорится: «Некоторые саамы, не знавшие финского языка, не могли отстаивать право на земли, где их семьи издавна рыбачили, вели оленеводство и охотились».

    Особые беды обрушились на саамов в результате милитаризации их родного региона. В докладе отмечено, что интересы саамского народа оказались грубо проигнорированы в процессе вступления Финляндии в НАТО и при заключении с американцами Соглашения о сотрудничестве в сфере обороны (Defence Cooperation Agreement, DCA). Саамский народ не держали в курсе этих событий, не были проведены консультации и с Саамским парламентом. Премьер Финляндии Петтери Орпо заявил, что финское государство в связи с этим должно извиниться перед саамским народом.

    Действительно, в последнее время саамы все чаще высказывают недовольство усиливающейся милитаризацией их региона. В частности, выражающая их интересы социолог Лаура Юнка-Айкио заявила, что активность альянса НАТО наносит лопарям непоправимый ущерб. А все потому что военная деятельность в Арктике угрожает культуре саамов, основанной на натуральном хозяйстве – в частности, оленеводстве.

    Глава одного из саамских оленеводческих районов Кюести Уутела подтверждает:

    «С тех пор, как Финляндия вступила в НАТО, военная активность здесь значительно возросла. Использование в лесу тяжелых танков и присутствие тысяч солдат уничтожают лишайниковые пастбища. Олени больше не смогут здесь жить».

    Район, которым руководит Уутела, находится рядом с артиллерийским полигоном Роваярви. Это стрельбище площадью более 1000 км² является крупнейшим в своем роде в Западной Европе и находится всего в сотне километров от российской границы. Уутела рассказывает, что окрестные леса, ранее использовавшиеся в качестве пастбищ, теперь утрачены: оставленные танками траншеи и вырубка деревьев сделали эту землю непригодной для выпаса скота.

    В Силах обороны Финляндии подчеркивают, что область Роваярви благодаря своим размерам и ландшафту предоставляет «уникальные возможности для тренировок». В результате этих тренировок, свидетельствует местная пастушка Риикка Поропудас, сдвиг в традиционном укладе оказался «радикальным». Теперь ей все чаще приходится кормить оленей в закрытых помещениях. По словам Риикки, учения лишили животных их привычных маршрутов.

    И. о. главы Саамского парламента Финляндии Туомас Аслак Юусо, подтверждает, что милитаризация Арктики представляет собой угрозу традициям оленеводства. По его словам, «наша модель хозяйствования основана на том, что олени свободно пасутся на естественных пастбищах». Юусо назвал проведенные в 2003 году в саамском регионе Сапми (дословно – «Земля саамов») учения разрушительными. По его словам, пастухов заранее не проинформировали, что военная техника уничтожит лишайниковые пастбища, которые могут теперь уже никогда не восстановиться.

    В свою очередь, Лаура Юнка-Айкио приводит конкретный пример с учениями альянса Nordic Response, проводившимися в Финляндии в 2024 году. Хотя данные военные игрища оказались устроены непосредственно на землях саамов, их поставили в известность лишь в последний момент. Кроме того, правительство в Хельсинки не предприняло каких-либо мер, чтобы хоть как-то компенсировать убытки, которые понесли оленеводы в связи с тем, что боевая техника разворотила их пастбища.

    Все, с чем столкнулись финские саамы – насильственная ассимиляция, сгон с земель, военщина, уничтожающая пастбища – пережили и их соплеменники в Швеции и Норвегии. В данных государствах тоже сейчас работают комиссии по оценке ущерба, нанесенного древнейшим жителям этих стран.

    Кстати, норвежские лапландцы пытаются помешать военным бесконтрольно вмешиваться в их жизнь. Так недавно они обратились к властям этой страны с просьбой предоставить им право голоса при обсуждении политики региональной безопасности в НАТО. Норвежский парламент саамов (Саметинг) потребовал, чтобы их представители были включены в структуры Североатлантического альянса и командированы в военное командование Финляндии, Швеции и Норвегии – чтобы там они могли следить за соблюдением прав древнего народа, заставить уважать их земли, культуру, язык и занятия.

    Саамы настаивают, что в случае проведения на их землях новых учений НАТО они должны быть вовлечены в обсуждение уже на раннем этапе. Также Саметинг считает, что саамские общины должны быть включены в норвежскую национальную систему готовности к чрезвычайным ситуациям. Однако в самом альянсе НАТО к этой идее отнеслись с прохладой.

    Но наиболее циничным образом политика Хельсинки выглядит в связи с подобными же обвинениями в адрес России. В прессе Финляндии и Эстонии периодически появляются беспочвенные обвинения на тему того, как «государство-колонизатор» Россия якобы «угнетает» проживающие на ее территории угро-финские народы и тех же саамов.

    «На деле же именно финны показали яркие примеры угнетения малого народа – саамы в течение десятилетий были лишены возможности реализации своих базовых прав.

    – говорит газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина. – Да, еще в 90-е в Финляндии были приняты законы, гарантирующие право саамов на национально-культурное своеобразие. Однако на деле, как мы видим, их интересами продолжают пренебрегать – что выражается в факте уничтожения НАТО оленьих пастбищ». Для саамов олени являются центром их традиционного уклада, существовавшего тысячелетиями.

    «Все, чего хотят саамы – чтобы к ним не лезли, уважали их традиции, язык и привычный образ жизни. Они потерпели тяжелый ущерб от финского государства: многие современные потомки саамов уже не знают языка предков, их согнали с земель. Появилось даже специфическое выражение "зеленый колониализм" – на территориях саамов выстроили ветрогенераторы, лишив лопарей пользоваться этими землями, изменив пути оленьих миграций. Мы все чаще видим, как олени переходят из Финляндии и Норвегии в Россию, чтобы питаться нашим ягелем – что свидетельствует о том, что в этих странах с ягелем становится все хуже», – отмечает политолог. И хотя формально финские власти признают свою вину перед саамским народом, проводят расследования и даже приносят свои извинения – на самом деле угнетение малого народа продолжается своим чередом.

