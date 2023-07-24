Хрупкое обаяние Поморского Севера

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24 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 12:34  |  vz.ru
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Решение ЦБ повлияет на курс рубля, инфляцию и ипотеку

Повышение ставки скажется на стоимости кредитов и выгодности депозитов Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
«Рубль укрепится на 15-20%». Такие прогнозы озвучивают специалисты, оценивая последствия неожиданного решения Центробанка – поднять ключевую ставку до 8,5%. Почему ЦБ поднял ставку настолько резко и какие еще последствия и для российской валюты, и для экономики в целом следует ожидать в итоге? Подробности...
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Украинские ракеты бьют по русской истории

В результате некорректной работы украинской ПВО в Одессе повреждения получил Спасо-Преображенский кафедральный собор REUTERS/Serhii Smolientsev
«Произошедшее в Одессе – это не эксцесс исполнителя, а ключевая часть преступного замысла по уничтожению культурного наследия, связанного с российской историей». Такими словами политологи оценивают разрушения, нанесенные крупнейшему православному храму Одессы. Киевский режим утверждает, что это сделала Россия, но неоспоримые доказательства говорят о прямой ответственности ВСУ. Подробности...
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Атаки на Крым стали местью Киева за удар России под дых Зеленскому

ВСУ пытаются атаковать Крым с помощью информации от американской разведки Volodymyr Trasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
В Крыму в результате атаки беспилотников ВСУ произошла детонация на складе боеприпасов. Власти решили эвакуировать население в радиусе пяти километров от места ЧП. На этой неделе Украина неоднократно пыталась атаковать цели на полуострове. По мнению экспертов, происходящие на фоне отсутствия успехов ВСУ на фронте удары стали реакцией Киева на целый ряд факторов. Подробности...
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Финляндия ставит под угрозу ключевой договор с Россией

Аландские острова. Выглядят неприглядно, но имеют важнейшее значение Nik Wheeler/Global Look Press
Одно из краеугольных соглашений между Россией и Финляндией, заключенное еще во времена СССР, может быть поставлено под сомнение. В Хельсинки начата процедура «юридического исследования», по итогам которого Финляндия может принять решение о судьбе российского консульства на Аландских островах. Что это за территория и почему она принципиально важна для безопасности в Балтийском море? Подробности...
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Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

По версии хакеров RaHDit, к организации теракта на Крымском мосту могут быть причастны коммерческие танкеры Константин Михальчевский/РИА Новости
Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем?  Подробности...
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Хрупкое обаяние Поморского Севера

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Каждое лето, особенно в рыболовецкую страду, Умба полна, как Ялта в лучшие советские годы. Все гостиницы и турбазы перенабиты, палатки рассыпались по сопкам и по берегу моря, всюду, куда только можно подъехать, стоит народ. Ждет рыбу. Подробности...
Обсуждение: 112 комментариев

Искусственные границы Польши формируют ее комплексы

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Отчаянное поведение польских и прибалтийских элит в конфликте России и Запада демонстрирует степень их внутренней неуверенности в правомочности собственного существования. Подробности...

Эпоха закупочной лихорадки закончилась

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Технически мы увидели разговор президента с министром транспорта Савельевым, в ходе которого Путин упрекнул действующего министра в том, что раньше закупалось много западных самолетов. Но это была концептуальная речь, которая отделила жизнь России «до» от «после». Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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У ВСУ проблема с ремонтом техники

Украина отправит зерновозы на прорыв

Что поссорило Россию и Иран

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Украинские беспилотники попытались атаковать Москву

В Минобороны сообщили о пресечении попытки Украины устроить террористическую атаку в Москве. Два БПЛА противника были подавлены системами РЭБ и потерпели крушение, никто не пострадал, добавили в ведомстве
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Президенты России и Белоруссии посетили Кронштадт

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В московском ТЦ «Времена года» из-за прорыва кипятка погибли люди

В субботу из-за ЧП с прорывом водопровода с горячей водой в ТЦ «Времена года» в Москве погибло несколько человек, десятки посетителей пострадали. СК возбудил уголовное дело. Шестиэтажный ТЦ был открыт на западе столицы в 2007 году
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какова, на ваш взгляд, вероятность размещения войск Польши на Украине?
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Среди ваших знакомых есть релоканты, которые после начала СВО уехали из России, но затем вернулись?
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Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
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    Хрупкое обаяние Поморского Севера

    Андрей Полонский
    писатель, историк
    24 июля 2023, 11:56

    В райцентре Умба, столице Терского берега Белого моря, на мосту через реку Умба не протолкнуться. Люди ждут большой ход горбуши. Стоят плечом к плечу со спиннингами на самом мосту и по берегам красивейшей реки до самого ее впадения в море, волнуются. Казалось бы, какая может быть рыбалка при таком скоплении народа? Но в хорошие годы рыбы хватает на всех.

    Увы, в этом году из-за холодного июня и прохладной первой половины июля на Кольском полуострове благоприятный прогноз так и не оправдался. У профессионалов это называется «низкий ход» рыбы. Но народ не разочарован, большинство счастливо. Пьют чай, кофе и другие напитки, толкуют у костров о мошке и ветрах, о России и загранице, о прошлом и будущем, ну и, разумеется, о чьей-то невероятной удаче. «Вона, – говорит один толстенький мужичок своему соседу, рыжеволосому интеллигентного вида пареньку, – видал я вчера на камнях, девка местная такие две огроменные рыбины вытянула», – и разводит руки на всю длину-ширину, как умеет. «Так то местные, – отвечает паренек и смеется. – У них прикормленные места есть».

    …Каждое лето, особенно в рыболовецкую страду, Умба полна, как Ялта в лучшие советские годы. Все гостиницы и турбазы перенабиты, палатки рассыпались по сопкам и по берегу моря, всюду, куда только можно подъехать, стоит народ. Но это только пока есть хорошие дороги. По Терскому берегу идет только одна дорога – из Умбы в Варзугу, 135 км. Чуть больше половины – асфальт, дальше – грунт. Как только асфальт заканчивается, заканчивается и изобилие приезжих. А они здесь со всей России. Даже из Краснодарского края есть машины. Семья из Новороссийска проехала от Черного моря до Белого. Говорят, в наше тревожное время только на Севере можно найти покой и настоящий отдых, к тому же курортников нет, море чистейшее.

    Курортников нет – это правда, но туристов всё равно хватает. О настоящем уединении можно мечтать только в том случае, если переправиться через речку Варзугу. Моста здесь отродясь не существовало, и начинаются по-настоящему заповедные места, старинные поморские села, куда добраться можно либо пешком по берегу, либо по морю. Но это уже отдельное путешествие, требует прежде всего времени. У новороссийцев его нет, отпуск короткий – сокрушается Семен Неелов, преподаватель из Краснодарского края. «Пока ехали по трассе «Дон», почти на сутки в пробку попали. Но по-своему интересно, полстраны в отпуска на юг, а мы против хода на Север».

    …Однако, как бы кого ни поджимало время, никто не отнимет особого удовольствия – встать в теплую погоду на каменистом берегу пахнущего йодом и солью Белого моря и вдруг вспомнить, понять, что остальная Россия – тайга, карельские озера, Петербург и Москва, Ростов и Воронеж, Донецк и Севастополь у тебя за спиной, к югу, а ты стоишь на очередной границе миров, у фронтира. И всё это твоя страна.

    Фото: Лев Федосеев/ТАСС

    Самое интересное, что Поморский Север, в том числе МурмАн, Кольский полуостров – древнейшая русская земля. Первыми сюда явились новгородцы, и с тех пор русские люди никуда не уходили с этих берегов. В Варзуге, за оградой духовно-просветительского центра, созданного нынешним мурманским митрополитом и писателем Митрофаном (Баданиным), стоит памятник Александру Невскому с надписью: «Александру Невскому, покорителю Биармии». Биармия – мифологическая страна чудес и сокровищ из скандинавских саг, локализованная где-то здесь, в сердце Кольского полуострова…

    Но святой Александр Невский, ходивший на МурмАн походом в 1256 году, был не первым нашим воеводой на кольских берегах. Еще Ярослав Мудрый отдал в приданое за одной из своих дочерей ставший теперь норвежским город Алту. Так что уже в XI веке Россия простиралась от днепровских степей до Белого и Баренцева моря и занимала земли несколько западней нынешних границ. Впрочем, всё и все здесь перемешались: норманны (отсюда само слово Мурман), новгородцы, лопари – нынешние саамы, да и многие другие. Земля мореходов и землепроходцев не знала этнического отчуждения.

    В Средние века, когда у России существовала совсем другая экономическая география, Терский берег вместе со всем беломорским побережьем был богатейшим краем страны. Жили мореходством, рыболовством, торговлей с Европой, предпринимательством в самом лучшем значении этого слова. Первый удар по экономике края нанес Петр, изменив Белому морю с Балтикой. Но к началу ХХ столетия край вновь расцвел. Достаточно сказать, что 120 лет тому назад в той же Варзуге проживало больше 1000 человек, нынче – только около 350.

    Понятно, что и революция, и Гражданская война, тем более коллективизация, болезненно сказались на этих местах. Распад 90-х годов довершил дело. Традиционный уклад местной жизни восстановить практически невозможно, он стал своего рода «музейной ценностью». За последние 50-60 лет окончательно растворился в общем литературном языке и неповторимый поморский говор. Но край живет, ищет новые формы хозяйствования и быта, а туризм, активно развивающийся последние годы, способен значительно оживить местную экономику, дать хороший стимул развития предпринимательства. Благо, предприимчивость у местных жителей в крови, она в самом воздухе этого пространства, в его истории и наследии. Для России такое редкость.

    Дело за благоприятными условиями, и они не без бюрократического сопротивления, но всё же возникают. Как любят говорить на Севере, дай русскому человеку волю, и он любого американца за пояс заткнет.

    Но у туризма на этих берегах существует несколько нюансов и проблем. На Севере, тем более в Приполярье, зыбкая и уязвимая природная среда (проезжая по дороге Умба – Варзуга и обратно дважды пересекаешь Полярный круг). Десятки тысяч приезжих, естественно, оставляют свой след. Его можно легко заметить, прогуливаясь по сопкам в окрестностях Старой Умбы или на берегу, возле больших стоянок. Разумеется, нужны самые простые вещи. В той же Умбе только два кафе, а уличных общественных туалетов нет в принципе. Даже на заправке. В Варзуге и кафе-то нет. Только вывеска. Хотя есть гостиница, почти новая – и забита она до отказа.

    Но хочется верить, что всё это выправится самым естественным образом, через частную инициативу и внятную политику местных властей. Хорошо бы только, чтоб развитие туристической инфраструктуры не повредило неповторимую красоту края. Хотя распахнутые пространства Севера вселяют надежду – на таких просторах окончательно испортить что-то почти невозможно. Давление человека на землю здесь пока не катастрофично, не так, как в других местах на Земле…


    …Где-то в ста километрах от Умбы в сторону Варзуги, на морском берегу стоит часовня Безымянного Инока, а неподалеку в тайге – источник Безымянного Инока. Для православного христианства, очень чувствительного к Имени и именам, это причудливый образ. За ним сразу предощущается тайна.

    Но на самом деле история Безымянного Инока не хранит никакого мистического тумана. В XVII веке одному рыбаку явился во сне монах, который сказал, что утонул, и вот его тело выбросило на берег. Просил найти тело и похоронить.

    Рыбак нашел нетленные мощи в иноческом облачении. Если знать, что море делает с утопленниками, можно понять, насколько это было чудо. Вскоре на месте могилы Безымянного Инока воздвигли часовню. Иноку молились об удачной рыбной ловле и спасении на море. Было несколько чудесных исцелений.

    После революции часовню сожгли. В 10-х годах нынешнего века восстановили. Вот, собственно, и вся история. В какой-то мере, на мой взгляд – метафора судьбы Русского Севера.

    Да и всей России.

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