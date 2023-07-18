В России стартовал мультиформатный конкурс для студентов «Билет в Арктику»

Победители конкурса «Билет в Арктику» отправятся в научную экспедицию на Кольский полуостров

Участники экспедиции в Арктику посетят производственные объекты на Кольском полуострове, проведут необходимые опыты для своих исследовательских проектов, познакомятся с учеными и специалистами, которые работают в Арктическом регионе.

«Исследование Арктики – один из семи приоритетов, определенных стратегией научно-технологического развития страны. Освоение Арктики – удел отважных и самоотверженных людей. Ученые – не исключение. Задача проекта «Билет в Арктику» – привлечь таких молодых людей – будущих исследователей – к изучению Арктики. Отмечу, что проект реализуется в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным десятилетия науки и технологий, цель которого – сделать более заметным влияние науки на развитие страны и общества», – подчеркнул заместитель Министра науки и высшего образования России Денис Секиринский.

Ожидается, что в конкурсе примут участие более 300 тыс. студентов. Участники должны виртуально исследовать интерактивную карту Арктики в специально разработанном мини-приложении ВКонтакте «Билет в Арктику» и выполнить мультиформатные задания.

На карте расположены 33 предмета, символизирующие Русский Север. За каждую находку пользователь получает игровые бонусы, которые можно потратить на призы – стикеры, голоса и подарки. Также участники пройдут онлайн-тестирование, по результатам которого самые результативные смогут предложить свой арктический проект. 30 авторов лучших проектов представят свои работы на суд экспертного жюри, которое отберет 10 победителей.

По словам и.о. директора департамента коммуникаций ГК «Росатом» Андрея Тимонова, победители «Билета в Арктику» отправятся в научную экспедицию, где смогут познакомиться с потенциалом Кольского полуострова, с научно-технологическими достижениями, которые там реализованы.

Тимонов отметил, что в Мурманской области находится самая мощная в мире АЭС за полярным кругом – Кольская. А в самом Мурманске расположен порт приписки семь атомоходов – нашего единственного в мире атомного ледокольного флота. Также победители конкурса побывают на первом в мире атомном ледоколе-музее «Ленин».

Выиграть путешествие в Арктику можно в приложении vk.cc/arctica. Регистрация доступна до 21 августа 2023 года. В конкурсе могут принять участие граждане России в возрасте от 18 до 35 лет, студенты колледжей, студенты и аспиранты вузов и иных учебных заведений, сотрудники научных институтов и организаций.

Конкурс реализуется АНО «Чистая Арктика» в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования России. Повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки для граждан Российской Федерации – одна из задач объявленного президентом России Владимиром Путиным десятилетия науки и технологий (2022-2031 годах).