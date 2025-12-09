Китайский автопроизводитель GAC заявил об отказе уходить с рынка России

Tекст: Дарья Григоренко

В официальном сообщении отмечается: «Компания GAC не планирует уходить с российского рынка и продолжает свою работу по расширению присутствия. Российский рынок имеет стратегическое значение для глобального развития бренда GAC. Долгосрочная стратегия остается неизменной», передает ТАСС.

В компании подчеркнули, что все операционные процессы идут в штатном режиме. Представители GAC подтвердили выполнение всех текущих обязательств перед партнерами и клиентами.

Ранее сообщалось, что японский концерн Toyota вновь начал продавать новые автомобили в России через московский автосалон, принадлежащий «СП Бизнес Кар».