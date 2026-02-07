  • Новость часаПВО сбила 82 украинских беспилотника над регионами России
    Вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками
    Исследователи биллиардных систем оценили российскую математическую школу
    Трамп опубликовал и затем удалил видео с Обамой и его женой в образе обезьян
    Прославившийся обморожением пениса на Олимпиаде в Пекине лыжник пропустит Игры-2026
    Япония заявила о намерении заключить мирный договор с Россией
    Имущество разработчика системы бронирования Leonardo потребовали передать РФ
    Мерц заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией
    Публика освистала делегации США и Израиля на открытии Олимпиады в Италии
    Бронзит отказался адаптировать номинированный на «Оскар» мультфильм для Запада
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет США «явное предначертание»

    Как экспансионизм Трампа уживается с американским же изоляционизмом и почему он находит гораздо больший отклик в американской душе, нежели глобалистский экспансионизм Буша или Клинтонов.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    7 февраля 2026, 10:40

    СМИ: Под Киевом двое суток не могут потушить склады Порошенко

    СМИ: В Яготине второй день горят склады компании Roshen Петра Порошенко

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Киевской области пожарные расчеты продолжают борьбу с масштабным возгоранием на логистическом объекте кондитерской фабрики бывшего украинского лидера Порошенко.

    Складской комплекс корпорации Roshen охвачен огнем в городе Яготине, передает РИА «Новости». Владельцем бизнеса является экс-президент Украины Петр Порошенко, внесенный Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремизму или терроризму.

    «В Яготине под Киевом до сих пор горят склады Roshen... Они пылают ещё со вчерашнего вечера», – отмечается в сообщении украинских СМИ.

    Местная служба по чрезвычайным ситуациям официально подтвердила факт пожара. Спасатели опубликовали отчет о происшествии на территории комплекса, однако не уточнили название компании-владельца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на киевской фабрике «Рошен» Порошенко произошел пожар. Работники предприятия сами справились с возгоранием до прибытия пожарных.

    Напомним, что Генпрокуратура выдвинула обвинение в геноциде мирного населения Донбасса ряду лиц, в том числе Петру Порошенко.

    6 февраля 2026, 12:34
    Анпилогов: Украина хочет гарантий безопасности для Одессы по трем причинам

    Военный эксперт Анпилогов: Украине нужны гарантии по Одессе для планов о реванше

    Анпилогов: Украина хочет гарантий безопасности для Одессы по трем причинам
    @ Juliane Sonntag/picture alliance/photothek/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Желание Украины получить гарантии безопасности для Одессы продиктовано стратегическим значением региона как ключевого узла для экономики и военных поставок. Москве следует требовать демилитаризации и особого статуса региона, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее СМИ выяснили о желании Украины получить гарантии безопасности для Одессы.

    «Причин, почему украинская сторона выступает с требованием гарантий безопасности для Одессы, несколько. Первая связана с географией. Одесса и Одесская область – это большой логистический узел, который включает десяток портов, среди них – Ильичевск, Южный, Измаил, Рени, Белгород-Днестровский, Николаевский», – напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Другими словами, этот регион – во-первых, фактически ворота в прошлом Советского Союза, а сейчас Украины в южные моря через проливы Босфор и Дарданеллы, а во-вторых, связь через Дунай по внутренним речным маршрутам с континентальной Европой», – уточнил собеседник. По его словам, Украина, потеряв эту область, окончательно превратится в «государство обрубок».

    «Нельзя сбрасывать со счетов и то, что Одесса стала вторым по значимости городом республики после Киева», – добавил эксперт. Анпилогов напомнил, что Харьков и Днепропетровск оказались в прифронтовой зоне, и очень большое количество людей покинули эти населенные пункты.

    Вторая причина – экономическая. «Весь зерновой экспорт идет через этот регион. Например, импорт нефтепродуктов в достаточных объемах можно организовать только через Одессу», – указал собеседник. Он назвал третьим пунктом военный аспект. «Железные дороги уязвимы и легко выводятся из строя. Поэтому на Украину военное оборудование перевозится морскими маршрутами», – детализировал аналитик.

    «Киев, вероятно, считает возможным взять в будущем реванш. Гипотетический план может включать удары по Крыму и по югу Херсонской области. Без возможностей Одесского региона это становится крайне призрачным», – добавил спикер. Он допускает, что украинская делегация заговорила о гарантиях для Одессы с тем, чтобы либо торпедировать переговоры, либо попытаться заставить Россию согласиться на достаточно тяжелые условия.

    «Безопасность Юга России – начиная от Херсона через Крым и до Кавказских портов – зависит от того, кто и с какими целями контролирует Одесскую область. То есть, этот регион обеспечивает очень серьезный военный гандикап», – подчеркнул Анпилогов. Собеседник напомнил, что из одесских портов осуществляются атаки украинских безэкипажных катеров.

    В этой связи Москва, понимая все угрозы и риски, может требовать полной демилитаризации Одессы и области, а, возможно, и автономии региона по аналогии с «Порто-франко». «Одесса во времена Российской империи обладала крайне уникальным статусом, который сейчас, с моей точки зрения, надо переосмыслить. Тогда Россия получит определенные обратные гарантии безопасности», – считает Анпилогов.

    Ранее стало известно, что Украина хочет получить гарантии безопасности для Одессы в рамках будущего соглашения. Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам в Абу-Даби, гарантии для региона являются «серьезным аспектом» для украинской стороны. «Украине в рамках пакета важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу», – отметил он.

    Владимир Путин неоднократно называл Одессу русским городом. Он отмечал, что юго-восток украинских территорий всегда был пророссийским, и ни Крым, ни Причерноморье не имеют отношения к Украине. «Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит», – подчеркивал глава государства в 2022 году на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Напомним, первый раунд консультаций России, США и Украины состоялся 23–24 января в столице ОАЭ. Российскую переговорную группу возглавил начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Второй раунд трехсторонних переговоров прошел с 4 по 5 февраля. Спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф заявил, что контакты в Абу-Даби были направлены на достижение прочного мира на Украине.

    6 февраля 2026, 19:12
    Очевидцы сообщили об обрушении трубы Славянской ТЭС в результате удара
    Очевидцы сообщили об обрушении трубы Славянской ТЭС в результате удара
    @ Артёмка/Wikipedia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Одна из труб на Славянской ТЭС, расположенной на подконтрольной Вооруженным силам Украины территории Донецкой народной республики, обрушилась после удара российских войск, сообщают СМИ.

    «Славянская ТЭС. Труба действительно упала», – передает «Лента.Ру» со ссылкой на Telegram-канал «Изнанка».

    На опубликованных кадрах видно, что большая часть трубы разрушена, а на месте осталась лишь ее основа.

    Ранее на Украине вышли из строя важнейшие энергетические подстанции страны.

    Накануне сообщалось, что ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики.

    6 февраля 2026, 22:15
    Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

    Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    6 февраля 2026, 15:28
    Названа кандидатура на пост спецпосланника ЕС по Украине

    Экс-президент Финляндии Саули Ниинисте выдвинут спецпосланником ЕС по Украине

    Названа кандидатура на пост спецпосланника ЕС по Украине
    @ Virginia Mayo/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент Финляндии Саули Ниинисте может стать спецпосланником Евросоюза по Украине, обсуждение его кандидатуры прошло на встрече руководства ЕС.

    Вопрос о назначении спецпосланника по Украине поднимался на встрече руководства Евросоюза и президента Франции Эммануэля Макрона, передает ТАСС.

    Кандидатура Саули Ниинисте получила поддержку на неформальном уровне, а обсуждение продолжится на саммите ЕС на следующей неделе.

    Помимо Ниинисте, рассматривались экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший премьер-министр Италии Марио Драги, однако Меркель не получила поддержки от нынешнего правительства ФРГ из-за ее роли в энергетических соглашениях с Россией, а Драги отказался по причине занятости.

    Назначение спецпосланника должно продемонстрировать единство Евросоюза на фоне разрозненности национальных дипломатических линий и позволить ЕС занять более активную роль в будущих переговорах по Украине.

    Президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил, что подготовка к техническому диалогу с Владимиром Путиным уже ведется, а премьер-министр Италии Джорджа Мелони призывала к началу контактов с Россией и поддержала идею спецпредставителя по Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь дипломатической службы Евросоюза Белен Мартинес Карбонель заявила, что ЕС уже находится в состоянии войны с Россией.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поприветствовала выделение 90 млрд евро Украине для укрепления ее позиций в дипломатии и на поле боя.

    Советник президента Франции Эммануэль Бонн провел личные переговоры в Москве, чтобы подчеркнуть необходимость участия Европы в вопросах безопасности региона.

    6 февраля 2026, 18:59
    Мерц заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией

    Мерц подтвердил готовность ЕС к переговорам с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине с Россией, но только по согласованным каналам.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в ОАЭ подчеркнул, что Евросоюз готов к переговорам с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине, однако не намерен создавать дополнительные каналы связи. По его словам, визит советника президента Франции по внешней политике в Москву был согласован с Германией и обсуждался заранее, передает ТАСС.

    «Разумеется, мы всегда готовы вести переговоры и с Россией. В настоящий момент здесь, в Абу-Даби, проходят согласованные с нами консультации – как я уже упомянул, между американским спецпредставителем, правительством Украины и российским правительством», – заявил Мерц. Он добавил, что Германия готова способствовать эффективности переговоров, но не будет открывать параллельные каналы связи.

    Канцлер отметил, что советник ФРГ по внешней политике поддерживает тесный контакт со всеми делегациями. По его словам, конечной целью остаётся скорейшее завершение конфликта на Украине, и Германия продолжит поддерживать украинскую сторону.

    В то же время Мерц выразил осторожный скептицизм по поводу прямых переговоров Европы с Россией. Он подчеркнул, что любые действия будут осуществляться в координации с Украиной и США, а односторонние инициативы, не согласованные с партнёрами, недопустимы.

    Ранее в пятницу стало известно, что экс-президент Финляндии Саули Ниинисте может стать спецпосланником Евросоюза по Украине.

    А вот слова президента Эстонии Алара Кариса о необходимости прямых переговоров с Москвой вызвали недовольство у премьер-министра Эстонии Кристена Михала.

    Накануне сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, однако подготовка разговора займет несколько дней.

    Также накануне СМИ сообщили, что советник президента Франции Эммануэль Бонн посетил Москву и встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым. Кремль не стал ни подтверждать ни опровергать визит советника Макрона в Москву.

    Все больше европейских политиков начинают понимать, что военной победы Украины не будет, а значит, нужно завершать конфликт и договариваться о мире, заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар.


    6 февраля 2026, 11:01
    TWZ рассказало о применении Украиной самолетов Ан-28 для борьбы с российскими дронами
    TWZ рассказало о применении Украиной самолетов Ан-28 для борьбы с российскими дронами
    @ Dmitry A. Mottl (CC BY-SA 3.0)

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские формирования начали применять адаптированные транспортные самолеты Ан-28 с шестиствольными пулеметами для ночного перехвата российских беспилотных летательных аппаратов.

    В Сети появились кадры использования ВСУ адаптированного самолета Ан-28 для борьбы с беспилотниками, пишет The War Zone.

    На видео, которое опубликовали французские журналисты, запечатлена работа шестиствольного пулемета M134 Minigun калибра 7,62 мм. Оружие установлено на турели в дверном проеме грузовой кабины.

    Экипаж воздушного судна состоит из четырех гражданских добровольцев, выполняющих боевые вылеты в ночное время суток. Для обнаружения целей они используют тепловизионное оборудование и очки ночного видения, получая целеуказание от наземных диспетчеров.

    На фюзеляже под кабиной пилотов нанесены 115 отметок в виде силуэтов дронов типа «Герань», две из которых выделены желтым цветом. Журналисты полагают, что общий счет уничтоженных этим экипажем аппаратов приближается к 150 единицам.

    Летчикам приходится действовать в сложных условиях из-за риска столкновения с ракетами и возможного ответного огня. Легкая авиация, по оценкам экспертов, обеспечивает уничтожение более 10% всех воздушных целей противника.

    Ранее сообщалось, что военные США начали готовить своих пилотов к борьбе с беспилотниками, схожими с российскими «Геранями».

    6 февраля 2026, 14:55
    Глава МИД Польши назвал потраченную Европой на Украину сумму

    Сикорский: Европа потратила на Украину около 200 млрд евро с начала конфликта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз потратил около 200 млрд евро на поддержку Киева с начала конфликта России и Украины, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью CBS.

    По его словам, на данный момент Европа полностью финансирует конфликт, поскольку «американское финансирование прекратилось в январе минувшего года», передает ТАСС.

    Сикорский уточнил, что ЕС также продлил финансовую помощь на сумму 90 млрд евро для поддержки Украины в ближайшие два года.

    Ранее чешский премьер отказался финансировать Украину из госбюджета.

    Нидерланды запланировали выделить Украине более 3 млрд евро.

    6 февраля 2026, 20:25
    Песков сообщил о скором проведении нового раунда переговоров по Украине

    Песков: Следующий раунд переговоров по Украине состоится скоро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новый раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине может пройти в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он отметил, что точная дата встречи пока не определена, передает РИА «Новости». «Пока нет точной даты. Но это будет скоро», – заявил Песков журналистам.

    Ранее Песков назвал переговоры в Абу-Даби сложной и конструктивной работой.

    Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф отметил прогресс по вопросам урегулирования ситуации на Украине и обмена военнопленными.

    7 февраля 2026, 03:35
    «Укрпочта» оказалась в центре скандала из-за сексуализации школьниц

    Tекст: Антон Антонов

    Пользователи соцсетей с возмущением отреагировали на фотографии школьниц, размещенные «Укрпочтой» ко Дню всех влюбленных, оператора почтовой связи Украины обвинили в сексуализации школьниц, сообщили украинские СМИ.

    Фото были размещены в рамках кампании ко Дню всех влюбленных, идея которой, как заявили в компании, основывалась на ностальгии по школьным годам, передает РИА «Новости».

    Однако пользователи в соцсетях выразили недовольство, обвинив «Укрпочту» в сексуализации подростков и проведя параллели со скандалом вокруг финансиста Джеффри Эпштейна. В сообщениях пользователей отмечалось, что школьницы выглядят слишком «сексуализированными».

    После того как негативная реакция усилилась, «Укрпочта» удалила одну из публикаций, на которой школьница была изображена в мини-юбке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти 4 февраля предложили разрешить заключать браки с 14 лет в случаях беременности или рождения ребенка. Ирландский журналист Чейз Боуз выразил ужас и недоумение инициативу украинских властей узаконить вступление в брак с 14 лет.

    Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, который является одним из инициаторов документа, объявил, что норма о возможности вступать в брак с 14 лет на Украине будет исключена из документа.

    6 февраля 2026, 12:39
    Российские войска освободили Поповку в Сумской области
    Российские войска освободили Поповку в Сумской области
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате активного наступления подразделениями группировки «Север» взят под контроль населенный пункт Поповка в Сумской области, кроме того, за неделю группировка освободила село Зеленое в Харьковской области. Всего же российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов.

    Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, двух пограничных отрядов погранслужбы Украины, говорится в сообщении Минобороны в канале Max.

    Всего в зоне ответственности группировки за неделю противник потерял более 1415 военнослужащих, танк, две бронемашины, девять орудий полевой артиллерии и четыре пусковые установки американской РСЗО HIMARS. Уничтожены три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 33 склада боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» за минувшую неделю освободили Торецкое и Сухецкое в Донецкой народной республике (ДНР). Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух егерских, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    За неделю на этом направлении потери противника составили свыше 2560 военнослужащих, танк, 35 бронемашин и 13 орудий полевой артиллерии.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив Староукраинку, Петровку и Придорожное в Запорожской области.

    За прошедшую неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 2545 военнослужащих, три танка, 36 бронемашин и шесть артиллерийских орудий.

    В результате решительных действий подразделений Южной группировки освобождена Степановка в ДНР. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    За неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1050 военнослужащих, пять танков, 19 бронемашин. Уничтожены 16 артиллерийских орудий, пять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 27 складов боеприпасов, горючего и матсредств, сообщили в Минобороны.

    В течение прошедшей недели подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны.

    При этом противник потерял до 330 военнослужащих, бронемашину, восемь артиллерийских орудий, пусковую установку ЗРК «Бук», 12 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также шесть складов матсредств.

    За последнюю неделю подразделения группировки «Запад» нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух аэромобильных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    При этом потери украинских вооруженных формирований на указанном направлении составили свыше 1180 военнослужащих, танк, 14 бронемашин и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожено 29 складов боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве

    Напомним, в среду Минобороны сообщило об освобождении Степановки в ДНР и Староукраинки в Запорожской области.

    До этого российские войска освободили Придорожное в Запорожской области и село Зеленое в Харьковской области.

    7 февраля 2026, 05:30
    Пожар на предприятии в Тверской области произошел из-за атаки БПЛА
    Пожар на предприятии в Тверской области произошел из-за атаки БПЛА
    @ Официальный Telegram-канал ГУ МЧС по Тверской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотника на территории предприятия в Конаковском округе ночью зафиксировано возгорание, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.

    На данный момент о пострадавших не сообщалось. «Все силы и средства на месте», – приводятся слова Королева в Telegram правительства региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белгородской области результате удара дрона по легковому автомобилю погиб мужчина, женщина госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. В Курской области дрон вызвал пожар, погиб мужчина, пострадали три человека, в том числе ребенок.

    7 февраля 2026, 04:30
    Взрывы прогремели на Украине
    Взрывы прогремели на Украине
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Днепропетровске и Кировограде на Украине прозвучали взрывы, сообщили украинские СМИ.

    В Днепропетровской и Кировоградской областях Украины была объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу взрыв также произошел в Николаеве.

    6 февраля 2026, 15:35
    Словакия объявила о сохранении курса на отказ от помощи Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Словакия не оказывает военную помощь Украине и не собирается менять свою позицию, заявил вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар.

    По его словам, действующее правительство под руководством Роберта Фицо уже неоднократно подчеркивало, что не будет предоставлять Украине военную помощь из государственных запасов, передает ТАСС.

    «Действующее правительство под руководством Роберта Фицо продолжает заявлять, что Словакия не будет предоставлять Украине военную помощь из государственных запасов. Данный курс планируется сохранить и в дальнейшем», – заявил Гашпар.

    Ранее чешский премьер отказался финансировать Украину из госбюджета.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что Европа потратила на Украину около 200 млрд евро с начала конфликта.

    7 февраля 2026, 07:50
    Украина перебросила в Харьковскую область рейнджеров

    Украинские рейнджеры переброшены в Харьковскую область

    Tекст: Антон Антонов

    Подразделения отдельного рейнджерского полка сил спецопераций Украины переброшены в Харьковскую область.

    «В Харьковскую область для исправления ситуации на фронте переброшены подразделения отдельного рейнджерского полка сил спецопераций Украины, который понес значительные потери в Сумской области», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    На Харьковском направлении российские штурмовые группы продолжили продвижение практически по всем участкам фронта, при этом авиация и расчеты БПЛА «Герань-2» активно наносили удары по позициям ВСУ. Украинские силы сосредоточились на удержании позиций и переброске спецназа, не переходя к активным наступательным действиям.

    В районе Старицы российские подразделения вели зачистку лесного массива, продвигаясь вглубь. На юго-запад от Симиновки «Северяне» заняли два опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 350 м. В районе Волчанских Хуторов российская авиация уничтожила позиции ВСУ, а штурмовые группы продвинулись на 100 м.

    На Хатненском участке фронта авиация уничтожила позиции украинской бригады в районе Колодезного, а штурмовые группы продвинулись на трех участках на 350 м. На Липцовском участке артиллерия и FPV-дроны уничтожали огневые точки и транспорт ВСУ, изменений линии фронта не отмечено.

    На Сумском направлении продолжаются ожесточенные бои, российские подразделения сохраняют темпы наступления при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации. Украинские силы обороняются с помощью массового применения беспилотников и артиллерии.

    В Сумском районе российские штурмовые подразделения продвигаются на семи участках, в Краснопольском – на шести, в Глуховском – на двух, общее продвижение за сутки составило более 900 м.

    На Теткинском и Глушковском участках существенных изменений не было, авиация уничтожила украинские позиции в районе Соляников.

    «За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 110 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» на Харьковском направлении разгромили инженерные подразделения ВСУ.

    7 февраля 2026, 07:58
    ПВО сбила 82 украинских беспилотника над регионами России
    ПВО сбила 82 украинских беспилотника над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 82 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России, сообщило Минобороны России.

    С 23.00 мск до 07.00 мск наибольшее число беспилотников было сбито над Волгоградской областью – 45 аппаратов. Восемь БПЛА уничтожили над Брянской областью, по шесть – над Ростовской и Саратовской, по четыре – над Орловской и Тверской областями.

    Кроме того, в сообщении отмечается, что три беспилотника были перехвачены над Курской областью, по одному – над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой и Смоленской областями, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 20.00 до 23.00 мск  ПВО сбила 20 украинских беспилотников самолетного типа.

    6 февраля 2026, 13:59
    Жительница Курской области со слезами рассказала о содержании на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Женщина из Курской области рассказала о недостатке лекарств во время содержания на Украине, где из медикаментов ей давали только парацетамол.

    Возвращенная с Украины жительница Курской области со слезами рассказала уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой о тяжелых условиях содержания, передает ТАСС.

    По словам женщины, единственным лекарством, которое им предлагали для лечения, был парацетамол, других медикаментов у них не было.

    Другой мужчина, также вернувшийся с Украины, показал Москальковой шрам на руке и сообщил, что получил ранение еще во время нахождения в Суджанском районе. Он пояснил, что был вывезен в Сумы якобы для лечения, однако никакой полноценной медицинской помощи не получил.

    Татьяна Москалькова подчеркнула, что мирных жителей Курской области удерживали на территории Украины фактически как заложников. Она выразила надежду, что украинская сторона обратит внимание на реальное отношение к мирным гражданам России, которых, по ее словам, держали без вины в плену.

    Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что жители Суджанского района, которых ранее вывезли на Украину, прибыли в Курск и были обеспечены всем необходимым в пункте временного размещения.

    Помощник президента Владимира Путина Владимир Мединский заявил о возвращении на родину трех жителей Курской области, которых удерживали на Украине с начала 2024 года.

    Вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками

    Крупнейшая в мире криптовалюта столкнулась с самым сильным с 2022 года обвалом. Иллюзия того, что биткоин стал новым золотом, способным защитить деньги в период турбулентности, резко рассеялась. А цена этого заблуждения оказалась колоссальна: биткоин подешевел со 120 до 60 тыс. долларов, капитализация упала с 4,3 до 2 трлн долларов. Почему биткоин проиграл золоту? Подробности

    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации

    Москву посетил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян, который провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. На фоне визита возле посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой критиковали политику руководство республики, в том числе в отношении церкви. Есть ли напряженность между Москвой и Ереваном и какими отношения между странами будут в ближайшем будущем? Подробности

    Россия ответит на военную угрозу Финляндии и Швеции

    Вместо заявлений о «гипотетической угрозе» со стороны России в Финляндии и Швеции теперь говорят о подготовке к длительному противостоянию. В странах растет интенсивность учений, а население готовят к выживанию в условиях военного противостояния. Формируют ли действия двух государств качественно иную военную угрозу для России на северо-западном направлении и насколько это меняет стратегический баланс сил в регионе? Подробности

    Хамство Трампа помогло властям Германии

    «Альтернатива для Германии» перестала быть самой популярной партией ФРГ, где неожиданно стал расти рейтинг власти. Канцлер Фридрих Мерц ни за что не смог бы добиться такого самостоятельно. Но ему сильно помог президент США Дональд Трамп. Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

      Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    • Россия и США пресекли маневр Зеленского

      Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    • Переговоры Путина и Си: главное

      «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

