Глава КАМАЗа усомнился в необходимости возвращения Mercedes в Россию
Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин сообщил, что возвращение немецкого автоконцерна Mercedes-Benz в Россию сейчас не имеет особого смысла.
Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин выразил сомнение в необходимости возвращения немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz на российский рынок, передает РИА «Новости». В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» он заявил: «Скажем так, у них (Mercedes-Benz – ред.) есть такое право и есть такая возможность. Но вряд ли нам это нужно сегодня».
Когогин напомнил, что компания Mercedes-Benz покинула российский рынок в марте 2022 года, а год спустя продала свои дочерние фирмы дилеру «Автодом». По мнению главы «КАМАЗа», на данный момент необходимости в возвращении немецкого бренда в Россию нет.
Сергей Когогин подчеркнул, что у Mercedes-Benz есть формальное право вернуться, однако рынок, по его словам, вполне справляется без продукции этого производителя.
