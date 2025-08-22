Toyota отказалась возобновлять продажи новых автомобилей на российском рынке

Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.2 комментария
Toyota отказалась возобновлять продажи новых автомобилей в России
Японский автопроизводитель Toyota подтвердил прекращение экспорта новых автомобилей, сохранив поставки запчастей для обслуживания уже проданных машин.
Toyota не намерена возобновлять поставки новых автомобилей в Россию после ухода с рынка в сентябре 2022 года, передает ТАСС. Об этом сообщила представитель компании Каори Хасэгава в комментарии для проекта РБК Autonews.
«Toyota не планирует начинать экспорт новых автомобилей в Россию и возобновлять продажи новых автомобилей, которые в любом случае подпадают под санкции», – заявила она.
Хасэгава уточнила, что поставки запасных частей, не подпадающих под санкции, продолжаются ради обеспечения безопасности клиентов марки в России. Она отметила, что официальные продажи и экспорт новых машин прекращены, но число владельцев автомобилей Toyota в стране остается значительным.
Компания завершила выпуск автомобилей на заводе в Петербурге осенью 2022 года. Предприятие производило до 100 тыс. машин ежегодно, в том числе модели Camry и RAV4, работая по контракту с Минпромторгом РФ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что Renault предпринимает усилия по невозможности возвращения в Россию. Toyota начала продавать новые автомобили в России через московский автосалон, принадлежащий «СП Бизнес Кар».