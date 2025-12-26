  • Новость часаВ Белоруссии определили районы боевого дежурства комплекса «Орешник»
    Дерзкая операция российских штурмовиков приблизила освобождение Гуляйполя
    СМИ: В паспортах рожденных в России эстонцев стали указывать Эстонию
    Министр культуры Турции рассказал, как сериалы стали инструментом «мягкой силы» страны
    Время русской силы. Как страна черпает мощь в своих истоках
    Путин в Совбезе обсудил развитие ИИ для обороны страны
    ОАК в 2025 году выпустила рекордный объем боевой авиации
    В Донецке обезвредили открывшего огонь из автомата в супермаркете
    Эксперт: Российская оборонка посрамила все негативные прогнозы на Западе
    В России начались переговоры по созданию исламского банка
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Единство ЕС ждет испытание угрозой поражения

    Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.

    3 комментария
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Украина стала полигоном для латиноамериканского криминала

    Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Когда на Украине появится новый гетман Скоропадский

    Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.

    12 комментариев
    26 декабря 2025, 21:30 • Новости дня

    Эксперт: Российская оборонка посрамила все негативные прогнозы на Западе

    Военный аналитик Коротченко: Работа предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки

    Эксперт: Российская оборонка посрамила все негативные прогнозы на Западе
    @ APA Images/ZUMA Press Wire/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Работа российского оборонно-промышленного комплекса заслуживает самой высокой оценки, наши инженеры за годы СВО посрамили все негативные прогнозы на Западе, сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. В пятницу Владимир Путин провел совещание по обсуждению параметров проекта государственной программы вооружения на 2027-2036 годы.

    «Работа российских предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки, поскольку с начала СВО по некоторым позициям производственные планы были увеличены в пять, шесть, а то и больше раз. Это прежде всего касается беспилотников, снарядов, ракет и боеприпасов. Потребности фронта в настоящее время удовлетворяются максимально. Наращивание произошло даже для особо сложных видов вооружений», – считает Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона».

    Собеседник особо отметил действия Владимира Путина, который как Верховный главнокомандующий «принимал необходимые решения, чтобы все эти успехи российского ОПК стали реальностью», а также героический и самоотверженный труд оборонщиков, потому что поставки вооружений в войска увеличились «по подавляющему большинству номенклатуры изделий». В итоге отечественная промышленность совершила подвиг и посрамила все негативные прогнозы на Западе.

    «Были разные расчеты, согласно которым должна была быть подорвана электронно-компонентная база и Россия якобы не смогла бы создавать новые системы вооружений – различного вида крылатые ракеты, боевую авиацию и умное оружие, а также не сумела бы восстанавливать поврежденные виды техники. Тем не менее эти ожидания Запада не сбылись. И это важный фактор устойчивости РФ в этом глобальном конфликте».

    Коротченко добавил, что в России были созданы конкурентоспособные условия для ОПК, который работает в рамках рыночной экономики, ведет конкуренцию за ресурсы, высококвалифицированных и востребованных в других отраслях инженеров и конструкторов. «Создана система мотивации, она носит комплексный характер, в том числе достойное вознаграждение за труд. Многие производства фактически перешли на круглосуточную работу – на трехсменку», – пояснил аналитик.

    По мнению собеседника, развернутые мощности, в том числе новые производства – позволяют по ряду позиций выполнять заказы не только фронта, но и наиболее важных России партнеров в сфере военно-технического сотрудничества. «Вооружение, которое поставляется союзникам – это значимый фактор устойчивости, который не позволяет Западу оказывать на них давление извне с целью заставить изменить внутреннюю и внешнюю политику, разорвать связи с РФ. Россия не просто экспортирует оружие, она экспортирует безопасность, является надежным и прогнозируемым партнером, никогда не подводит», – добавил эксперт.

    «Сейчас портфель заказов на российское оружие за рубежом оценивается в цифру более 60 млрд долларов. А это означает, что темпы военного производства сохранятся, а в страну будут приходить золотовалютные резервы. Поэтому ОПК – это не только драйвер высоких технологий, но и способ модернизации за счет привлекаемых внешних ресурсов и развитие экономики в целом», – заключил Коротченко.

    В пятницу президент России Владимир Путин провел совещание по рассмотрению основных параметров проекта госпрограммы вооружения на 2027-2036 годы и госпрограммы развития оборонно-промышленного комплекса. «Наши предприятия ОПК, работая в стабильном режиме, поставляют в войска все необходимое вооружение и технику – как в интересах подразделений, задействованных в специальной военной операции, так и для Вооруженных Сил в целом», – сказал Путин.

    Президент поблагодарил коллективы оборонных организаций за самоотверженный и доблестный труд. «Совместно принятые решения и принятые своевременно меры государственной поддержки в короткие сроки позволили укрепить материально-техническую базу предприятий оборонно-промышленного комплекса и нарастить мощности для выпуска необходимых видов вооружения по всей кооперационной цепочке», – добавил глава государства.

    В результате, подчеркнул Путин, по сравнению с 2022 годом производство особо востребованных в ходе специальной военной операции продукции и изделий в 2025 году увеличилось кратно.

    В частности, выпуск бронетанковой техники вырос более чем вдвое. Легкие бронированные машины (БМП и БТР) стали производить почти в четыре раза больше. Самолетов и другой военной авиации – в 4,6 раза больше. Автомобильной техники – почти в шесть раз больше. Ракет и артиллерийских орудий – почти в 10 раз больше. Оборудования для связи и радиоэлектронной борьбы – в 12,5 раза больше. Защитных бронежилетов и другого индивидуального снаряжения – почти в 18 раз больше. А снарядов, ракет и других боеприпасов – больше чем в 22 раза.

    «Вот это все – результаты работы предприятий оборонно-промышленного комплекса. Ну и вообще всей экономики, конечно, без развития и без стабильной ситуации в финансах, в экономике в целом это тоже было бы невозможно. Это результат общей работы», – отметил глава государства.

    26 декабря 2025, 02:10 • Новости дня
    Бойцы «Востока» показали захваченный штаб ВСУ в центре Гуляйполя
    Бойцы «Востока» показали захваченный штаб ВСУ в центре Гуляйполя
    @ boris_rozhin

    Tекст: Катерина Туманова

    Бойцы российской группировки войск «Восток» захватили в центре Гуляйполя Запорожской области штаб батальона ВСУ с техникой и документацией противника.

    «Мы, бойцы 60-й отдельной мотострелковой бригады 2-го батальона 4-й роты находимся на улице Соборной, 52. Данное здание было взято нашими военнослужащими, где в дальнейшем оказался штаб штаб 1-го батальона 106-й бригады теробороны ВСУ», – говорит боец на видео, размещенном в Telegram-канале эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина.


    В ролике, предоставленном бойцами российской группировки войск «Восток», показывают кабинет командира батальона ВСУ, в котором остались бригадный флаг, компьютер, радиостанции, рабочая карта командира, телефоны без паролей, планшеты.

    Затем – рабочее место начальника штаба батальона – там брошенные печати воинской части, а напротив – рабочее место наблюдателей с дронов, с большими плазменными экранами и ноутбуками.

    «Мы находимся в центре города Гуляйполя, там несколько улиц только осталось, так что победа будет за нами», – говорит в финале видео боец ВС России.

    В украинских медиа подтвердили, что изображенное на видео помещение – бывший штаб 1-го батальона 106-й бригады теробороны ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пленный ВСУ рассказывал, что украинские военные начали сдаваться в плен «целыми пачками». Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинская армия за одни сутки потеряла порядка роты солдат в ходе попытки обороны Гуляйполя в Запорожской области. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что подземные бункеры ВСУ в городе Гуляйполе были уничтожены российской армией.

    Комментарии (14)
    26 декабря 2025, 08:39 • Новости дня
    В ДНР заявили о стягивании украинских войск к трем ключевым городам Донбасса
    В ДНР заявили о стягивании украинских войск к трем ключевым городам Донбасса
    @ Diego Herrera Carcedo/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские войска перебрасывают значительные силы к трем ключевым городам Донбасса – Краматорску, Дружковке и Славянску, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    «Сейчас у противника задача удержать три крупных хаба – Краматорск, Дружковку и Славянск. С этой целью в города и окрестности противник стягивает серьезные силы, боеспособные соединения, подготовленные группы спецподразделений, наемников, в том числе из Колумбии», – сказал Кимаковский, передает ТАСС.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о наступлении армии России по всем направлениям на фронте.

    Напомним, российские войска освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР и Заречное в Запорожской области. До этого ВС РФ освободили Клиновое между Константиновкой и Краматорском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров сообщил, что Украина могла потерять порядка 10 тыс. иностранных наемников в зоне СВО за все время боевых действий. Военный эксперт Виталий Киселев, ссылаясь на информацию от подполья, сообщил, что ВСУ стягивают иностранных наемников, в частности из Колумбии, в Харьков, после освобождения Купянска российскими войсками.

    Комментарии (34)
    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 03:55 • Новости дня
    Захарова показала подарок Путина на день рождения
    Захарова показала подарок Путина на день рождения
    @ MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выложила в Telegram-канале фото подарка, который вручил ей в день рождения президент страны Владимир Путин.

    Захарова в среду отметила день рождения, с которым её поздравил президент России, вручив во время неформального общения в Кремле подарок, который именинница назвала «невероятным».

    На черной лаковой шкатулке в стиле палехской миниатюры изображен Кремль и Георгий Победоносец в центре композиции.

    «Распаковка. Бесценно. Красота. День рождения удался. Спасибо», – такими тегами подписала дипломат фото подарка в Telegram-канале.

    На шкатулке можно увидеть карточку отправителя – Владимир Владимирович Путин и небольшой конверт с именем получателя.

    «Невероятная шкатулка. Это просто невероятно, это очень красиво. Тем более я очень люблю наши промыслы. Все наши жанры традиционные, это просто фантастика. И, конечно, Георгий Победоносец, который все это зло, нечисть, гадость пронзает своим копьем. Я считаю, это шкатулка заветная, во всех смыслах этого слова», – приводит РИА «Новости» слова Захаровой в день рождения, которыми она поделилась с журналистами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Симоньян подарила Путину вазу с надписью о воссоединении России с Украиной. Путин подарил владельцу пекарни «Машенька» серебряный складень с иконами. Белорусский лидер Александр Лукашенко подарил Путину картину с видами Валаама.

    Комментарии (5)
    26 декабря 2025, 12:30 • Новости дня
    Эксперт рассказал о «клещах» для освобождения трех ключевых городов Донбасса

    Военный эксперт Кнутов: ВС России обойдут Дружковско-Краматорско-Славянскую агломерацию с севера и юга

    Эксперт рассказал о «клещах» для освобождения трех ключевых городов Донбасса
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дружковско-Краматорско-Славянская агломерация представляет собой мощнейший укрепрайон. Наступление ВС России с востока практически невозможно. Поэтому армия обходит район с севера, а также с юга. Противник это понимает, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее стало известно о стягивании войск ВСУ к трем ключевым городам Донбасса.

    «Дружковка, Краматорск и Славянск представляют собой единую агломерацию. Ключом к ней является Константиновка. Этот населенный пункт расположен на господствующей высоте. Операция по его освобождению продолжается. По некоторым данным, ВС России расширили зону контроля в черте города», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов. 

    По его словам, Дружковско-Краматорско-Славянская агломерация с востока представляет собой мощнейший укрепрайон: «это 50 км укреплений, причем высочайшего качества, различных бетонных дотов, укрытий, командных пунктов и огневых точек». «Наступать с востока практически невозможно. Поэтому российская армия двигается с севера – это Лиман, затем Изюм, а также с юга – Покровск (Красноармейск) и Мирноград (Димитров)», – пояснил собеседник.

    «Другими словами, наши бойцы стремятся обойти укрепрайон. Украинское командование это понимает и стягивает войска в безуспешных попытках помешать планам ВС России. Дружковско-Краматорско-Славянская агломерация будет освобождена», – подчеркнул Кнутов. По его прогнозам, на этом направлении постепенно сформируются клещи.

    «Реализуется уже отработанная тактика: мы изолируем район боевых действий, берем под огневой контроль все дороги, по которым украинская сторона подвозит боеприпасы, проводит ротацию. Когда же личный состав противника измотан, бойцы начинают зачистку населенного пункта», – детализировал аналитик, допустив также применение тактики «просачивания».

    «В частности, мы будем «отсекать» Дружковку», – указал Кнутов, добавив, что перед началом этой операции необходимо освободить Константиновку. Что касается Краматорска и Славянска, то задача – охватить в клещи. «Краматорск находится выше, чем Славянск, и за него будет вестись тяжелый бой. Но освобождение города автоматически приведет к взятию и Славянска», – рассуждает спикер.

    Как бы то ни было, действия противника и его попытки стянуть к агломерации войска играют нам на руку. «Бои, которые ведутся в Донбассе, оттягивают силы ВСУ с Запорожского и других направлений. За счет этого у нас появляется возможность продвигаться, в частности в районе Гуляйполя, Орехова», – заключил Кнутов.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские войска стягивают силы к трем ключевым городам Донбасса – Краматорску, Дружковке и Славянску. По его информации, в города и окрестности перебрасывают в том числе группы иностранных наемников из Колумбии.

    «Сейчас у противника задача удержать три крупных хаба – Краматорск, Дружковку и Славянск. С этой целью в города и окрестности противник стягивает серьезные силы, боеспособные соединения, подготовленные группы спецподразделений, наемников, в том числе из Колумбии», – сказал он ТАСС.

    Кимаковский также отметил, что на этом направлении ВСУ возводят укрепления и готовят оборонительные позиции. «Крупная агломерация Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск является основным укрепрайоном ВСУ в Донбассе. Вскрытием этого «крепкого орешка» и предстоит заниматься нашей армии в следующем году. Если, конечно, Зеленский добровольно не выведет войска из ДНР, что очень вряд ли», – написал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

    Комментарии (53)
    26 декабря 2025, 19:23 • Новости дня
    Рябков заявил о последнем рывке для урегулирования ситуации на Украине
    Рябков заявил о последнем рывке для урегулирования ситуации на Украине
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил о существенном прогрессе в переговорах Москвы и Вашингтона по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия», что Москва и Вашингтон максимально приблизились к разрешению конфликта на Украине, пишет ТАСС. Дипломат отметил, что для окончательного соглашения необходим последний рывок, который зависит прежде всего от политической воли американской стороны.

    В ходе беседы Рябков подчеркнул особую значимость прошедшей даты: «Я думаю, что 25 декабря 2025 года останется у нас у всех в памяти как рубеж, когда мы действительно приблизились к решению украинского конфликта».

    Он также добавил, что реализация возможного соглашения осложняется позицией Киева и ряда стран Евросоюза, которые не заинтересованы в дипломатическом разрешении ситуации и предпринимают активные попытки этому помешать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российско-американский саммит в Анкоридже привел к достижениям, которые могут стать основой для мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Москва планирует установить контакты с Вашингтоном, чтобы выяснить, изменился ли американский мирный план после консультаций с Киевом.

    Ранее Сергей Рябков заявил, что Москва твердо придерживается договоренностей, достигнутых на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

    Комментарии (24)
    26 декабря 2025, 10:18 • Новости дня
    Вышла новогодняя серия «Простоквашино» с Путиным

    В серии мультфильма герои «Простоквашино» встретились с Путиным на Красной площади

    Вышла новогодняя серия «Простоквашино» с Путиным
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин стал персонажем новогоднего эпизода мультсериала, который вышел в онлайн-кинотеатре Okko и получил название «Настоящий Новый год».

    По сюжету Кот Матроскин и другие персонажи спорят о том, записывает ли президент новогоднее обращение в прямом эфире, и для выяснения отправляются на Красную площадь, передает «Коммерсантъ».

    Там герои в новогоднюю ночь встречают Владимира Путина и записывают обращение вместе с ним. Сценарий эпизода создали Мария Парфенова и Евгения Жиркова, а креативным продюсером выступила Анастасия Махлина.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: «Путин – это неотъемлемая часть жизни всей страны, в том числе и маленьких наших сограждан». Глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева считает, что включение персонажа президента может стать «мягкой силой» для популяризации России и ее культуры.

    Президента в новом мультфильме озвучил пародист Дмитрий Грачев.

    Ранее публиковали кадры, на которых персонаж президента изображен вместе с Дядей Федором, Котом Матроскиным, Шариком, почтальоном Печкиным и другими героями.

    Комментарии (7)
    26 декабря 2025, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили Косовцево в Запорожской области
    Российские войска освободили Косовцево в Запорожской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника и освободили Косовцево. Кроме того, за неделю они освободили Андреевку в Днепропетровской области и Заречное в Запорожской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли свыше 1770 военнослужащих, танк, 19 бронемашин, 12 орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ, четыре склада боеприпасов и матсредств.

    В течение недели подразделения группировки «Север» активными действиями взяли под контроль населенный пункт Высокое в Сумской области. Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригад теробороны, нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины.

    А на Харьковском направлении в результате активных действий взяты под контроль населенные пункты Вильча и Прилипка. Нанесено поражение формированиям трех механизированных и двух мотопехотных бригад ВСУ.

    Всего в зоне ответственности группировки «Север» противник за неделю потерял свыше 1230 военнослужащих, танк, девять бронемашин, пять орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ, 21 склад боеприпасов и матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям семи механизированных, двух штурмовых, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

     Потери противника на этом направлении составили более 1515 военнослужащих, три танка, 21 бронемашина и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 34 склада боеприпасов.

    Параллельно подразделения Южной группировки освободили Свято-Покровское в Донецкой народной республике (ДНР). Они нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой, инженерной бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1635 военнослужащих, два танка, 24 бронемашины и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций РЭБ, 25 складов боеприпасов и материальных средств, перечислили в оборонном ведомстве.

    В течение последней недели подразделения группировки «Центр» освободили Светлое в ДНР. Продолжили уничтожение окруженной группировки ВСУ в Димитрове, а также зачистку от разрозненных формирований противника в районах Родинского и Гришино.

    Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух егерских, двух десантно-штурмовых, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, двух полков беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    ВСУ на этом направлении потеряли более 3395 военнослужащих, четыре танка, в том числе американский Abrams и немецкий Leopard, 29 бронемашин и 18 орудий полевой артиллерии.

    В то же время подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны и теробороны, двух штурмовых полков ВСУ. Уничтожены до 365 военнослужащих ВСУ, три танка, четыре бронемашины, семь орудий полевой артиллерии, 12 станций РЭБ, 27 складов боеприпасов, материальных средств и горючего, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР. Днем ранее они освободили Заречное в Запорожской области.

    А до этого освободили днепропетровскую Андреевку и харьковскую Прилипку.

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 17:07 • Новости дня
    Путин заявил о кратном увеличении производства востребованных вооружений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Производство наиболее востребованной в ходе СВО продукции, включая боеприпасы и бронетехнику, с 2022 года увеличилось кратно в 2025 году, заявил президент Владимир Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения.

    Президент России провёл совещание по обсуждению параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы и стратегии развития оборонно-промышленного комплекса, сообщает Telegram-канал Кремля. В ходе встречи были озвучены итоги работы предприятий отрасли в 2025 году.

    «По сравнению с 2022 годом производство особо востребованных в ходе специальной военной операции продукции и изделий в 2025 году увеличилось кратно», – сказал президент.

    Производство бронетанкового вооружения выросло в 2,2 раза, а легкобронированной техники, такой как БМП и БТР, – в 3,7 раза. Объёмы выпуска военной авиационной техники увеличились в 4,6 раза, автомобильной – в 5,7 раза, ракетного и артиллерийского вооружения – в 9,6 раза.

    Особенно значительный прирост отмечен в производстве средств связи и радиоэлектронной борьбы – в 12,5 раза, а также средств индивидуальной бронезащиты – почти в 18 раз. «Средства поражения и боеприпасы – более чем в 22 раза», – отметил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил значимый вклад сотрудников оборонно-промышленного комплекса в развитие страны. Он также отмечал, что Россия достигла успехов в развитии беспилотных летательных аппаратов.

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 05:12 • Новости дня
    Социолог Орсини разоблачил блеф Зеленского с выборами

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинское руководство пытается добиться временного прекращения огня под прикрытием выборов, манипулируя позицией президента США Дональда Трампа, считает профессор социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини.

    «Я считаю, что это блеф, чтобы [глава киевского режима Владимир] Зеленский и его [спонсоры] из ЕС заставили Трампа проглотить этот план, при котором Киев получит перемирие якобы для проведения выборов, но это не так», – заявил он в беседе с  газетой IL Fatto Quotidiano.

    Орсини уверен, что перемирие ради выборов не приведет к долгосрочному миру. Он считает, что обсуждение такой инициативы нецелесообразно и ее следовало бы исключить, однако для Киева это становится вопросом геополитического выживания.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков  отмечал, что президентские выборы на Украине могут рассматриваться киевским руководством как шанс для достижения временного перемирия. При этом Зеленский заявлял, что не намерен держаться за президентское кресло. Он заявил, что готов к проведению выборов на Украине в течение 90 дней при условии, что Запад обеспечит безопасность голосования.


    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 06:40 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как ВСУ формируют заградотряды на Сумском направлении

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» сообщили, что на всем участке фронта в Сумской области идут интенсивные бои, а ВСУ, чтобы устоять, начали формировать заградотряды для удержания своих сослуживцев на позициях.

    «В Андреевке из особо мотивированных и идейных боевиков 225 ошп начали формировать отряды для недопущения бегства из населенного пункта военнослужащих 158 омбр и специальных рот «Шквал» 225 ошп. Возглавляет эти отряды боевик 225 полка с позывным «Сумрак», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы «Северный ветер».

    Также штурм-группы «Северян», сломив сопротивление противника, продвинулись на 600 м в Андреевке и на восьми других участках фронта в Сумском и Краснопольском районах Сумской области.

    В Харьковской области российские бойцы продвигаются на трех направлениях, на каждом активно применяя авиацию и ТОСы.

    «В районе н.п. Уды уничтожен взводный опорный пункт 22 омбр ВСУ. Подтверждены большие потери среди личного состава. Кроме того, ликвидирован командир мотопехотного взвода в звании младшего лейтенанта», – сообщили «Северяне».

    В районе Старицы продвижение ведется на пяти участках фронта в лесных массивах и за сутки составило до 350 м.

    В лесу возле Лимана заняты четыре опорных пункта ВСУ, продвижение достигло 450 м. Южнее населенного пункта продвижение – до 200 м. В Волчанских Хуторах штурмовики заняли и зачистили порядка 20 домовладений продвинувшись на расстояние до 150 м, а в районе Меловое-Хатнее штурм-группы «Северян» продвинулись на четырех участках и захватили лесополосу.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили днепропетровскую Андреевку и харьковскую Прилипку. Бойцы ВС России показали захваченный штаб батальона ВСУ в центре Гуляйполя, после чего ВСУ начали расследование потери командного пункта.

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 00:55 • Новости дня
    Москалькова: Украина не обеспечила своим гражданам в Сумской области гумкоридор

    Москалькова: Украина не обеспечила гумкоридор своим гражданам в Сумской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские граждане, вывезенные российскими военнослужащими из боевой зоны в Сумской области, оказались лишенными коридора для эвакуации со стороны Украины, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    «С той стороны уже на сумской территории гуманитарной коридор не был организован для своих граждан Украиной, чтобы они знали, что наступают российские войска и могли уйти вглубь Украины», – рассказала она на радио «Комсомольская правда».

    Москалькова уточнила, что российские войска буквально спасали людей из зоны боевых действий, откуда привезли их в безопасное место в Белгороде. Ранее омбудсмен сообщала, что эвакуированные из зон боев украинцы размещены в пунктах временного проживания и обеспечены всем необходимым.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Для воссоединения с родными с Украины вернулись 15 россиян. Боец из группировки войск «Север» сообщал 15 декабря о том, что самолеты Су-34 нанесли авиаудар по диверсионно-разведывательной группе ВСУ в Сумской области. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщал 18 декабря об освобождении 18 населенных пунктов в Сумской области.

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 18:02 • Новости дня
    Зеленский захотел обсудить Донбасс на встрече с Трампом

    Зеленский сообщил о намерении поднять вопрос Донбасса на встрече с Трампом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал украинским журналистам, что рассмотрит территориальные вопросы, включая Донбасс, на предстоящих переговорах с Дональдом Трампом.

    Владимир Зеленский заявил о намерении поднять территориальные вопросы на встрече с  президентом США Дональдом Трампом, включая судьбу Донбасса и ситуацию вокруг Запорожской АЭС, пишет РИА «Новости».

    Украинский лидер отметил, что эти темы относятся к числу наиболее чувствительных, подчеркнув: «Что касается чувствительных вопросов, мы (с Трампом – ред.) будем их обсуждать. И Донбасс, и Запорожскую АЭС и другие вопросы».

    Журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что встреча состоится в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде 28 декабря. Темой переговоров, по данным агентства УНИАН, будет вопрос территориальной целостности, в особенности обсуждение статуса Донбасса.

    Украинский телеканал «Новости.LIVE» опубликовал аудиозапись, где Зеленский подчеркнул готовность открыто рассмотреть вопрос безопасного управления объектами, включая Запорожскую АЭС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский 25 декабря сообщил о часовой беседе со спецпосланником президента США и Джаредом Кушнером, в ходе которой обсуждались возможные форматы и время будущих мероприятий.

    До этого, по данным Washington Post Зеленский предложил создать демилитаризованную зону на Донбассе и заявил о готовности отвести войска с этих территорий при сохранении позиций в других регионах.

    Напомним, украинские СМИ в начале недели опубликовали текст мирного плана Киева из 20 пунктов, включающего подтверждение суверенитета, соглашение о ненападении с международным мониторингом и гарантии безопасности от США, НАТО и Европы по аналогии с 5-й статьей Устава НАТО.

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 03:10 • Новости дня
    Сальдо заявил о попытках ВСУ перекидывать диверсантов на левый берег Днепра

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие крепко держат оборону и регулярно пресекают попытки украинских диверсионных групп переправиться на левый берег Днепра, уничтожая большинство лодок ДРГ еще на воде, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    «Ситуация остается напряженной, но полностью контролируемой нашими военными. Линия обороны надежно укреплена. Попытки перебросить украинские ДРГ на левый берег время от времени бывают, но в подавляющем большинстве случаев лодки с боевиками уничтожаются еще на воде», – сказал Сальдо РИА «Новости».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Сальдо заявлял, что подразделения Вооруженных сил Украины по заказу украинских бизнесменов наносят удары по коммерческим объектам конкурентов на правобережье Днепра в Херсонской области. Он также отметил попытку комбинированного удара ВСУ по региону. В декабре российские десантники пресекли попытки ВСУ форсировать Днепр у Херсона.


    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 10:04 • Новости дня
    В Харьковской области ликвидирован командир из 22-й бригады ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Харьковской области уничтожен командир мотопехотного взвода 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщили в российских силовых структурах.

    «В районе населенного пункта Уды уничтожен взводный опорный пункт 22-й отдельной механизированной бригады. <...> Подтверждены большие потери среди личного состава. Кроме того, ликвидирован командир мотопехотного взвода в звании младшего лейтенанта», – сообщил источник, передает РИА «Новости».

    На этом участке фронта действуют группировки «Север» и «Запад». Как заявляет Минобороны России, за минувшие сутки ВСУ потеряли здесь до 485 бойцов, 41 автомобиль, три бронированные машины, две радиолокационные станции RADA из Израиля и три склада с материальными средствами.

    Дополнительно российские подразделения нанесли удары по украинским силам в районах Благодатовки, Богуславки, Грушевки, Купянска-Узлового, Нечволодовки, Новосергеевки, Подол, а также Избицкого, Рыбалкино и Старицы в Харьковской области.

    Ранее сообщалось, что в районе Волчанска был ликвидирован командир взвода беспилотников батальона «Волкодавы» 57-й бригады ВСУ Павел Отич, принимавший участие в боевых действиях с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска расширили зону контроля у Волчанска в Харьковской области. Минобороны отметило значительные потери вооруженных сил Украины под Волчанском и Северском.

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 21:37 • Новости дня
    Военные ВСУ бросили штаб в Гуляйполе, испугавшись трех россиян

    Украинские военные покинули штаб в Гуляйполе из-за паники перед тремя россиянами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Гуляйполе штаб украинской 102-й бригады теробороны был брошен личным составом без сопротивления после появления трех российских военных, сообщили в ВСУ.

    Украинские военные сдали штаб батальона 102-й бригады территориальной обороны на территории Гуляйполя Запорожской области трем российским военным из-за паники, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Общественное. Новости». Об этом заявил командир Первого отдельного штурмового полка ВСУ Дмитрий Филатов.

    «Группа в количестве трех военных РФ вышла банально на шум генератора и начала штурм. Вместо того чтобы дать отпор, штаб был брошен. Те средства, носители информации, которые там были, – они не уничтожены», – рассказал Филатов.

    По словам украинского командира, оборудование и документы, оставшиеся в штабе создают риск утраты данных. Отмечается, что данный инцидент ярко иллюстрирует проблемы с подготовкой и моральным состоянием украинских военных на линии фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее штурмовики 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток» захватили штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе.

    ВСУ начали расследование после потери командного пункта в Гуляйполе. На видео из захваченного помещения можно рассмотреть брошенные карты и средства связи, а также флаги Украины.

    А накануне российская армия также в Гуляйполе уничтожила подземные бункеры ВСУ.

    Комментарии (0)
    Рябков заявил о последнем рывке для урегулирования ситуации на Украине
    Бывший сотрудник МИД получил 12 лет за госизмену
    Росстат сообщил о росте реальных зарплат в стране
    Балицкий сообщил об урегулировании разногласий с ЦИК
    Роспотребнадзор выдал предписание об изъятии напитка Aloe Vera из продажи
    В Госдуме исключили введение штрафов за использование VPN-сервисов
    Москвичи рассказали о самых неудачных подарках на Новый год

    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году? Подробности

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    «Великие Луки» помогут созданию атомных подводных лодок нового поколения

    Под конец года в состав ВМФ РФ принята новая подводная лодка – Б-587 «Великие Луки», корабль, который относится ко второй модификации проекта 677 «Лада». Проект рождался с большим трудом, но оно того стоило. Почему подводные лодки данного класса принципиально важны для будущего российского Военно-морского флота? Подробности

    Африка требует расплаты от Франции

    Платить и каяться. Именно это отныне требуют бывшие колониальные территории Африки от своих бывших колонизаторов. Речь идет прежде всего об Алжире, который принял соответствующий закон, объявивший французскую колонизацию преступлением. Это может иметь последствия куда более масштабные, чем просто отношения между Парижем и Алжиром. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Салаты на Новый год 2026: топ-7 рецептов для праздничного стола

      Салат – неотъемлемая часть праздничного стола. Он становится центром притяжения, создает уютную атмосферу и объединяет застолье. Встречая 2026 год – год Лошади, сделайте акцент на удаче и процветании. Подкова – сильный символ счастья – станет идеальной формой для главного салата. Наша подборка закрывает все сценарии: от классических до легких ПП-вариантов и быстрых рецептов.

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    • Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать

      Чтобы получить богатый урожай с минимальными усилиями, опытные садоводы советуют согласовывать работы с природными циклами. Лунный посевной календарь на 2026 год – это ваш персональный гид по благоприятным дням для посадки, обрезки и ухода за растениями. В нем учтены фазы Луны и ее положение в знаках зодиака, что поможет повысить всхожесть семян, улучшить приживаемость рассады и в итоге собрать больше овощей, фруктов и ягод. Все, что нужно знать для планирования успешного сезона, в этом подробном руководстве.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

