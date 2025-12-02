Переход России и Китая на взаимный безвизовый режим – это не открытие границ для маленькой или удаленной страны – тут требуется высокая степень взаимного доверия. Признание того, что стратегический курс руководителей важнее даже резонных тревог отдельных ведомств.0 комментариев
Освобождение Волчанска позволяет частично решить задачу создания буферной зоны между Харьковской и Белгородской областями, открывает возможности для дальнейшего наступления на Харьков, сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
Освобождение Волчанска дает России возможность не только создать буферную зону между Харьковской и Белгородской областями, но и усложняет для противника обстрелы Белгородской области дроном и артиллерией, написал Коц в Telegram-канале.
«Чтобы надежно обезопасить нашу территорию, фронт надо двигать южнее», – сообщил военкор.
По словам Коца, с точки зрения военно-стратегической значимости, Волчанск называют ключом к междуречью Северского Донца и Оскола. В этом районе вплоть до Великого Бурлука нет серьезных оборонительных укреплений, что делает продвижение группировки «Север» более стабильным. Если наступление в районе Волчанска поддержит продвижение с направления Купянска, значительная часть Харьковской области может оказаться отрезанной от других территорий Украины, считает военкор.
Коц отметил, что в перспективе захват Волчанска открывает возможность для давления непосредственно на Харьков. Он считает, маловероятным, что ВС России будет брать город, но приближение российской армии позволяет наносить удары по важным военным объектам в Харькове, в том числе уничтожать склады, укрепления и позиции украинских дальнобойных средств HIMARS.
Бои за Волчанск шли с мая 2024 года – российская армия закрепилась на окраинах города во время нового наступления в Харьковской области. ВСУ стянули сюда лучшие подразделения, однако группировка «Север» смогла создать превосходство в воздухе на малых высотах и вытеснить противника из городской застройки.
Ранее президент России Владимир Путин посетил пункт управления Объединенной группировки войск и получил доклады о взятии под контроль Красноармейска и Волчанска.
Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, участвовавших в освобождении Волчанска в Харьковской области, и объяснил, что этот шаг открывает новые возможности на фронте.
ВСУ потеряли более 23 тыс. солдат при освобождении Волчанска силами ВС России.