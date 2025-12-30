В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.4 комментария
Аэропорт Геленджика ввел дополнительные временные ограничения
Аэропорт Геленджика ввел дополнительные временные ограничения, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.
«Аэропорт Геленджика: введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он.
В Росавиации уточнили: согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджик принимает регулярные рейсы с 8.30 до 20.00.
