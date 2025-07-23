Вернувшиеся из плена российские бойцы поблагодарили всех за содействие

Tекст: Ирма Каплан

«В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», – сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.

По словам одного из бойцов, этот день – один из самых радостных в его жизни.

«Я благодарю всех, кто к этому как-то причастен, кто помог каждому из нас, кто нас оттуда забрал, кто вернул нас домой к нашим семьям, к нашим родным. Спасибо вам всем большое», – сказал один из бойцов.

Второй добавил, что хочет поблагодарить «Родину, которая нас не забыла».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, днем ранее два российских военнослужащих, нуждавшиеся в срочной медпомощи, переданы врачам с подконтрольной Киеву территории, согласно достигнутым в Стамбуле договоренностям между Россией и Украиной.



