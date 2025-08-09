Поскольку лидеры России и США остановили свой выбор на Аляске как месте для проведения переговоров на высшем уроне между двумя странами, стоит поразмышлять о причине и значении этого выбора.6 комментариев
Воюющее на стороне ВСУ подразделение из Мексики рассказало о значительных потерях и пропавших без вести в бригаде «Хартия».
Украинская бригада «Хартия» терпит серьезные потери и сталкивается с многочисленными случаями пропавших без вести военных, пишет РИА «Новости». Об этом стало известно из заявления мексиканского подразделения наемников Miquiztli Force, опубликованного в соцсетях.
В сообщении Miquiztli Force говорится: «Там большие потери, которые они не хотят признавать, а о пропавших без вести вообще нечего и говорить». Такой комментарий появился в ответ на вопрос подписчика о том, почему не стоит вступать в ряды «Хартии».
Ранее сообщалось, что Miquiztli Force участвует в боях на стороне ВСУ в составе 25-й воздушно-десантной бригады.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в нескольких регионах на Украине были нанесены удары по резервам, военным базам и местам размещения иностранных наемников, в том числе в Краматорском и Харьковском районах.
В результате атаки в Одессе уничтожили склад с вооружением и поразили пункт временной дислокации иностранных наемников, включая европейцев и латиноамериканцев.