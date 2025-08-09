Мексиканское подразделение Miquiztli Force заявило о потерях «Хартии» ВСУ

Tекст: Елизавета Шишкова

Украинская бригада «Хартия» терпит серьезные потери и сталкивается с многочисленными случаями пропавших без вести военных, пишет РИА «Новости». Об этом стало известно из заявления мексиканского подразделения наемников Miquiztli Force, опубликованного в соцсетях.

В сообщении Miquiztli Force говорится: «Там большие потери, которые они не хотят признавать, а о пропавших без вести вообще нечего и говорить». Такой комментарий появился в ответ на вопрос подписчика о том, почему не стоит вступать в ряды «Хартии».

Ранее сообщалось, что Miquiztli Force участвует в боях на стороне ВСУ в составе 25-й воздушно-десантной бригады.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в нескольких регионах на Украине были нанесены удары по резервам, военным базам и местам размещения иностранных наемников, в том числе в Краматорском и Харьковском районах.

В результате атаки в Одессе уничтожили склад с вооружением и поразили пункт временной дислокации иностранных наемников, включая европейцев и латиноамериканцев.