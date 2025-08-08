Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, пункты базирования, резервные части Вооруженных сил Украины и места дислокации иностранных наемников были поражены ударами в нескольких областях страны, сообщает РИА «Новости» .

Лебедев заявил: «Шостка (Сумщина), Харьковщина и Днепропетровщина – координированные взрывы, направленные на подготовительные базы и позиции ВСУ. Есть серьезные попадания по частям резерва... Краматорский район – удары по командным пунктам и штабу... Краматорск, Харьковский район и Харьковщина – удары по вскрытым местам дислокации иностранных наемников». По его словам, атаки были направлены именно на выявленные позиции украинских военных и иностранных бойцов.

Кроме того, удары пришлись по военным базам и коммуникациям ВСУ в Харьковской и Полтавской областях. По словам Лебедева, в ночь на пятницу были также поражены центры командования, логистики и складские объекты ВСУ в Черниговской, Харьковской, Киевской и Сумской областях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, одесское подполье пригрозило противодействием французским военным на Украине. Подполье также заявило о совершении взрывов на авиабазе ВСУ под Одессой. Участники подполья сообщили о ликвидации боевиков под Николаевом.