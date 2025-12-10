Tекст: Дмитрий Зубарев

Группировка войск «Север» продолжила формирование полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях, передает Telegram-канал «Северный ветер». На Сумском направлении российская авиация и артиллерия активно действовали по всей линии фронта, а удары с применением БпЛА «Герань-2» наносились по тыловым районам и логистике ВСУ. Штурмовые группы уверенно давят оборону противника в лесополосах.

В 21-й отдельной бригаде ВСУ отмечены случаи, когда личный состав привлекался к охране частных объектов, что не свойственно военному подразделению. За прошедшие сутки «Северяне» продвинулись на двух участках фронта Сумской области на 200 м. На Теткинском и Глушковском направлениях существенных изменений не отмечено, но артиллерия наносила удары по позициям противника в районе Рыжевки.

На Харьковском направлении южнее Волчанска продолжаются ожесточённые бои. Авиация, расчёты «Солнцепёков» и БпЛА наращивают удары по позициям ВСУ, поддерживая наступление штурмовых групп. В восточной части Вильчи штурмовые подразделения продвинулись на 250 м и заняли более 10 домовладений, а в районе Лимана российские силы закрепились в 12 зданиях на южной окраине, продвинувшись на 150 м.

Отмечается, что командование 225-го отдельного штурмового полка ВСУ отправляет бойцов на передовую без средств индивидуальной защиты – большинство погибших были без шлемов и бронежилетов. На фронте Меловое-Хатнее войска «Севера», сломив сопротивление, продвинулись в лесополосах на трёх участках суммарно на 400 м. На Липцовском участке линия фронта остаётся без изменений.

Суточные потери противника оцениваются более чем в 170 человек, из них свыше 90 – на Сумском направлении, остальные – в Харьковской области. В Сумской области уничтожено два миномета, две радиолокационные станции «Рада», пять внедорожников, трактор, десять пусковых БпЛА, три станции и антенны спутниковой связи Starlink, а также более 50 БпЛА. На Волчанском и Липцовском направлениях российские военные поразили САУ, РСЗО, автомобили и склады с боеприпасами. На Великобурлукском направлении уничтожена одна пусковая установка БпЛА.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения «Северяне» заняли новые позиции возле Волчанска и Константиновки. Российские войска продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях. Военнослужащие «Северян» узнали о случаях обмана командиров ВСУ штурмовым подразделениям, чтобы те не покидали позиции.