Польша объявила в розыск россиянина Миргородского по подозрению в шпионаже

Tекст: Денис Тельманов

Прокуратура Польши инициировала процедуру международного розыска гражданина России Михаила Миргородского по подозрению в шпионаже, передает ТАСС.

По заявлению польских представителей, подозреваемый якобы организовал работу российской разведки и возглавлял преступную группу на территории страны.

В заявлении польской прокуратуры говорится: «Прокурор объявил подозреваемого в розыск и предпринял действия по объявлению его в международный розыск при помощи красного уведомления Интерпола».

Сообщается, что Михаил Миргородский находится на территории России, а заочный ордер на его арест был выдан судом Люблина еще в августе.

Польские следователи заявляют, что Миргородский в 2023 году, находясь в России, руководил группой из 16 человек – граждан Украины, Белоруссии и России. Этих людей задержали летом 2023 года.

Как заявляется, группа действовала с января по март 2023 года, занимаясь сбором данных о критической инфраструктуре Польши, военных объектах и портах, а также готовила диверсии и распространяла дезинформацию.

Согласно заявлениям прокуратуры, исполнители якобы получали оплату за операции через криптовалюту.

