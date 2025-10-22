Tекст: Мария Иванова

В Киевской области был уничтожен штабной бункер, где находились офицеры стран НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, в результате ночного удара были ликвидированы не только военнослужащие, среди которых были представители стран НАТО, но и цех по производству двигателей для беспилотников рядом с аэропортом Жуляны.

Сергей Лебедев отметил: «Есть данные об уничтожении штабного бункера вместе с офицерами, в том числе из стран НАТО». Он добавил, что этот удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам. Российские войска регулярно наносят удары по местам дислокации личного состава, техники, а также по инфраструктуре Украины, включая объекты энергетики, оборонной промышленности, управления и связи.

Кроме того, под удар в порту Одесской области попали румынские военные и техника НАТО. По предварительной информации, в районе порта затонул паром с техникой из Румынии, а румынские военные понесли потери: раненых и погибших вывозили на катерах на румынскую территорию.

Также, по данным Лебедева, местные жители сообщили о работе системы ПВО, предположительно, зенитного комплекса «Гепард» со стороны Румынии.

Ранее в среду сообщалось, что российские силы ночью уничтожили тренировочный лагерь украинских войск в Борисполе Киевской области.

Накануне российские войска уничтожили подземные цеха по производству ракет на Украине в Днепропетровской области.

Ранее подполье сообщило об уничтожении складов и техники ВСУ в Славянске.