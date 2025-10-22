В результате удара в Киевской области уничтожен лагерь ВСУ на 100 человек

Tекст: Мария Иванова

Тренировочный лагерь ВСУ в Борисполе Киевской области был уничтожен в результате ночного удара, передает РИА «Новости». Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, «в Борисполе (Киевская область), в 5.18. Уничтожен тренировочный лагерь ВСУ на 100 человек – рядом с территорией аэропорта. Погибших около десятка, 17 человек увезли на скорых».

Он уточнил, что лагерь располагался рядом с территорией аэропорта Борисполь, подтверждено уничтожение объекта.

Удары по подобным объектам на Украине российские войска наносят в ответ на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре, включая объекты энергетики, оборонной промышленности и военного управления.

Напомним, накануне российские войска уничтожили подземные цеха по производству ракет на Украине в Днепропетровской области.

Ранее подполье сообщило об уничтожении складов и техники ВСУ в Славянске.

Подполье также заявило об уничтожении склада и ангара ВСУ на Украине.