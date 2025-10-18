Tекст: Дмитрий Зубарев

В результате серии ударов по Сумской области были поражены опорные пункты, ангары с бронетранспортёрами и пункт размещения штурмовиков ВСУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева. Он уточнил: «Сумская область – пять ударов. Уничтоженные цели: пункты логистики – уничтожены ангары. Военные завезли туда несколько БТР-80, САУ. Группа готовилась к штурмовым действиям с мечтой совершить прорыв линии обороны РФ».

По словам Лебедева, удары также пришлись по опорным пунктам в приграничной полосе и по полевым складам, размещённым в регионе. Как отметил координатор подполья, один из складов сдетонировал в восточном пригороде города Сумы.

Кроме того, Лебедев сообщил, что в Одесской области двумя ударами были уничтожены объекты логистики, среди которых транспортные средства, задействованные для перевозки военных грузов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье на Украине сообщило об уничтожении операторов дронов ВСУ под Запорожьем. Подполье взорвало ключевую вышку спецсвязи ВСУ в Чернигове. Подполье также нанесло удар по самолетам НАТО в Кривом Роге.