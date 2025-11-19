  • Новость часаМинистр обороны поручил создать рейтинг регионов по поддержке участников СВО
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект – опасный подхалим

    Самая опасная черта ИИ – это его чрезвычайное удобство в качестве собеседника. У ИИ, в отличие от живого человека, всегда есть для вас время. Он всегда безупречно приветлив, никогда не устает и не раздражается. Он не выдвигает к вам никаких требований и не критикует.

    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Государство не должно платить за аборты

    105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.

    Леонид Цуканов Леонид Цуканов Неоколониальные практики вызвали обратный эффект

    Неоколониализм невозможно победить «лихим наскоком», хотя никто и не ставит на быстрый результат. Однако в новом качестве возрождается не только колониализм, но и борцы с ним.

    19 ноября 2025, 11:02 • В мире

    Зачем Германии «последнее мирное лето»

    @ IMAGO/STEINSIEK.CH/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус продолжает заигрывать с милитаристской риторикой. По его оценкам, война НАТО с Россией может состояться до 2029 года. Однако, по оценкам экспертов, заявления главы военного ведомства отнюдь не диктуются желанием устроить конфликт. Какие цели преследует Писториус и как тема войны с Россией может помочь удержать правительство ФРГ от распада?

    В Германии допускают, что конфликт между НАТО и Россией может начаться до 2029 года. Такое мнение в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung выразил министр обороны страны Борис Писториус. «Некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето», – добавил он.

    Тем не менее, по его оценке, вопрос о начале боевых действий все же «остается спекулятивным». Он уточнил, что экспертное сообщество ФРГ считает развитие ВС России угрозой для альянса, а потому членам НАТО стоит работать над усилением. Писториус подчеркнул, что объединение обладает значительным потенциалом сдерживания: «конвенционным, но, конечно, и ядерным».

    Рассуждения министра обороны ФРГ в Москве встретили негативно. Так, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что после подобных слов сомнения в том, кто является агрессором, отпадают. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в России нет сторонников конфронтации с НАТО. «Но вынужденно мы должны принимать меры по обеспечению наших интересов», – пояснил он.

    Примечательно, что высказывание Писториуса практически совпало с выходом резонансной статьи издания Bild о том, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), членом которой является и министр обороны ФРГ, рискует покинуть состав правящей коалиции. Причина – недовольство «коллегами» со стороны блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

    В частности, между партиями сложились разногласия по вопросам пенсий и налоговой политики. На этом фоне среди депутатов зреет недоверие к тому, что коалиция сумеет продержаться до 2029 года. Как сообщает издание, ХДС/ХСС планируют дождаться принятия бюджета на 2026 год, после чего коалиция должна распасться, а канцлер Фридрих Мерц будет опираться на группу «плавающего большинства».

    В связи с этим в экспертном сообществе отмечают: слова Писториуса направлены не столько на внешнего слушателя, сколько на внутреннего. Глава бундесвера пытается убедить немцев в исходящей от России опасности (а Германия, как мы помним, заняла второе место в рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД) ради продолжения военной реформы, которая обоснует его дальнейшее пребывание на посту и поспособствует «сцеплению» готовящейся к распаду коалиции.

    «Писториус неумолим. Он неустанно пытается убедить немцев в том, что Берлин и НАТО находятся на грани войны с Москвой, но Кремль регулярно опровергает столь громкие заявления. Россия не намерена нападать на альянс. Тем не менее министр обороны ФРГ продолжает заигрывать с данной темой», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Эта риторика о «готовности к войне» полностью подрывает десятилетия усилий по достижению международного взаимопонимания, примирения и признания тяжелых последствий Второй мировой. Конфликт на Украине ужасен, но он не должен привести к отказу от всех дипломатических усилий прошлых поколений», – добавляет он.

    «Возможно, Писториус считает, что Россия искренне хочет вернуть себе утраченную советскую сферу влияния. Однако такая оценка была бы безответственной: министр обороны не может поддаваться пропаганде поляков и прибалтов, желающих втянуть Берлин в конфликт с Москвой», – акцентирует собеседник.

    «Вполне вероятно, что в бундесвере понимают: в случае передачи Украине ракет Taurus Россия может ответить ударом по оружейному заводу в Европе. Никто пока не может представить, что это будет означать на практике. Возможно, Писториус также не желает мириться с поражением Киева и намерен восстановить архитектуру европейской безопасности силами НАТО», – поясняет эксперт.

    «В худшем случае будут применены ядерные бомбы,

    и целые города и регионы в Европе и России будут уничтожены. Понимает ли это Писториус? Подозревает ли он, что война с Москвой примет именно такие масштабы? Если его советники оперируют подобными данными и идеями, то они глубоко ошибаются в своих советах», – говорит Рар.

    «Но, думаю, он все прекрасно понимает и использует военную риторику для реализации внутриполитических целей. Правительство ФРГ, как отмечают некоторые, на грани распада. Писториус же своими алармистскими высказываниями стремится склеить разрушающуюся коалицию. Ведь спорить накануне войны с Россией нельзя», – рассуждает Рар.

    В свою очередь Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований, также согласен с тем, что слова Писториуса направлены в первую очередь на немецкую общественность. «Его задача – сфокусировать внимание граждан на проведении военной реформы», – поясняет он.

    «Соответственно, и 2029 год назван неслучайно. Именно тогда правящая коалиция Мерца завершит свою работу. Писториус заинтересован в том, чтобы сотрудничество СДПГ и ХДС продержалось до конца этого периода. Именно поэтому он и разыгрывает карту общего противника, наличие которого вынуждает забыть о разногласиях

    На сегодняшний день немецкая армия, конечно, не готова к противостоянию с Россией.

    Таким образом алармизм главы военного ведомства призван нарастить темпы модернизации бундесвера, который отстает по многим параметрам от ведущих армий мира. Кроме того, «чрезвычайная важность» трансформации будет служить обоснованием и невозможности покинуть пост для Писториуса», – продолжает собеседник.

    «То есть реальной готовности воевать с Москвой в этих словах немного. В Германии в целом немногие готовы к конфронтации с Россией. Сказанная главой бундесвера фраза о «последнем мирном лете» принадлежит историку Зенке Найтцелю, которую он использовал в одной из своих статей. Выражение ужасающее, но не лишено публицистической привлекательности, что и привело к ее тиражированию в западных медиа», – акцентирует Соколов.

    Писториус заинтересован в нагнетании обстановки, уточняет Иван Кузьмин, эксперт по Германии, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли». «В таких условиях и привлекать бюджеты в бундесвер проще, и зарабатывать личные политические очки легче. То есть в его центре внимания стоят персональные интересы. Партийные расклады занимают более низкое положение, но все же они и не второстепенны», – рассуждает он.

    «Если сравнить военные расходы Германии до и после 2022 года, а также обратить внимание на иные многочисленные меры, которые Берлин предпринял для восстановления своих вооруженных сил из плачевного состояния, то подготовка ФРГ к вероятному конфликту ни для кого не будет секретом», – добавляет собеседник.

    «Однако это отнюдь не значит, что таковой случится: во-первых, в Кремле уже не раз комментировали абсурдность подобных заявлений европейских политиков. Кроме того, любое военное ведомство подчинено специфике: долгосрочную стратегию необходимо формировать с учетом реализации худшего сценария – прямого боевого столкновения», – заключил Кузьмин.

